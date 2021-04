SMK: Statsminister Erna Solberg (H) på sitt kontor i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Ap: − SMKs håndtering er veldig uryddig

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) advarer statsminister Erna Solberg mot å rådføre seg med embetsverket om politiets etterforskning mot henne.

– Det er interessant å se hvordan Statsministerens kontor (SMK) unndrar seg å svare på spørsmål om dokumenter, som de heller ikke gir innsyn i. Jeg mener det ikke kan være noen tvil om hvordan embetsverket blir brukt når privatpersonen Erna Solberg er under etterforskning, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) til VG.

Fikk avslag

Solberg og ektemannen er under politietterforskning for mulig brudd på coronaforskriften og har status som mistenkte, etter at de samlet en rekke familiemedlemmer til to selskap på Geilo i vinterferien.

Onsdag trykket VG en artikkel der det fremkom at:

SMK avslår innsyn i dokumenter politiets etterforskning som de skal ha innhentet fra departementer.

SMK begrunner videre avslaget med at dokumentene «kan oppfattes som et forsøk på å påvirke politiets etterforskning».

De aktuelle dokumentene ikke er å finne i SMKs postjournal.

Postjournaler skal inneholde korrespondanse og saksdokumenter som sendes mellom et offentlig kontor og omverdenen.

REAGERER: Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap). Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Denne saken har stor offentlig interesse. SMKs håndtering er veldig uryddig og rotete og gir grunn til å stille spørsmål, sier Myrseth.

– Det er ikke embetsverkets rolle å håndtere en slik politietterforskning for statsministeren og Solberg bør heller ikke rådføre seg med embetsverket om hvordan den skal håndteres. Det er mange personer som er bøtelagt for overtredelser av corona-forskriften og de har ikke noe slikt apparat rundt seg å gå til for å få hjelp underveis, poengterer Myrseth.

Spørsmålet fra Myrseth er lagt ut på Stortingets nettsider. VG har sendt spørsmålet og uttalelsene i denne artikkelen til Statsministerens kontor og bedt om en kommentar.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse svarer de ikke kan svare før i morgen, fredag.

– Skal svært mye til

Både jusprofessor Eivind Smith og førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo har reagert på SMKs forklaringer og avgjørelser.

– Dersom dokumentene inneholder ting som faktisk er egnet til å påvirke politiets etterforskning, så er det ikke gitt man kan bruke det som begrunnelse for å unnta hele dokumentet eller enkeltopplysninger i journalen, sa Nordrum til VG.

– Det handler om pandemien og statsministerens handlinger og en pågående straffesak. Da skal det svært mye til for å holde opplysninger unna offentligheten, slik SMK gjør her.

– Har det faktisk gått dokumenter fra et annet departement til SMK, så kan ikke jeg forstå annet enn at dette er et saksdokument som skal ligge i postjournalen deres, sier Nordrum, med henvisning til Arkivloven og Offentlighetsloven.

– Privatsfære

Jusprofessor Smith satte spørsmålstegn ved om SMK i det hele tatt bør engasjere seg i saken.

JUSPROFESSOR: Professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo i vandrehallen på Stortinget. Foto: John Greiner Olsen / Stortinget

– Det er viktig å opprettholde ideen om at våre politiske ledere i og utenfor regjeringen har en privatsfære, som det ikke er regjeringsapparatets oppgave å befatte seg med, sier Smith.

VG har spurt SMK hvorfor dokumentene de hemmeligholder ikke er journalført og har flere ganger etterspurt et saksnummer.

– Innsynsretten etter offentleglova er videre enn arkiv- og journalføringsplikten i arkivregelverket, svarer statssekretær Alstadsæter i en e-post til VG.

– Saksdokumenter som omfattes av et innsynskrav vil derfor ikke alltid ha et saks- eller dokumentnummer.

Slik lyder spørsmålet fra Myrseth:

Hva er begrunnelsen for å nekte pressen innsyn i dokumenter innhentet i forbindelse med politietterforskningen av statsminister Erna Solberg?

Bakgrunn: I VG 7/4-21 fremkommer det at Statsministerens kontor har innhentet dokumenter i anledning politiets etterforskning av statsministerens mulige brudd på smittevernreglene, og at VG har fått avslag på en begjæring om innsyn i disse dokumentene.

At Erna Solberg er under politietterforskning er en sak mellom henne og politiet, og ikke noe regjeringen som organ har noen rolle i. Derfor er det av offentlig interesse om embetsverket, som skal være politisk nøytralt, på noen måte har bidratt, og hva de eventuelt har bidratt med. Jeg ber derfor statsministeren gi innsyn i dokumentene, eller gi en forklaring på hvorfor hun mener disse bør være unntatt offentligheten.