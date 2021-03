AVLYST: Ett av de største russetreffene er avlyst i 2021. Coronapandemien gjør det ikke mulig å gjennomføre sier arrangøren. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Landstreffet i Kongeparken er avlyst

Russesamlingen Landstreff Stavanger 2021, som blir arrangert i Kongeparken på Ålgård, er avlyst, opplyser arrangøren.

Også i fjor ble det avlyst som følge av pandemien.

– Det er den vanskelige situasjonen vi står som gjør at vi må avlyse. Risikoen for smitte og smittespredning er for stor, sier Landstreffets presseansvarlig Åsmund Lund til VG.

Landstreffet har fulgt utviklingen tett, forsøkt å finne alternative former for et landstreff og håpet i det lengste å kunne gjennomføre. De sier at med de pålagte begrensningene som vi nå står overfor, måtte de til slutt innse at det ikke er mulig å samle 15.000 russ til festival.

– Denne gangen var i forberede på at det kanskje ikke ville være mulig å gjennomføre landstreffet. Det var vi ikke i fjor, så vi har planlagt ut ifra det, sier Lund til VG.

Tidligere i år var VG i kontakt med de største landstreffene for russen, Landstreff Lillehammer forventet da at de må avlyse.

Lover refundering

Allerede i januar sa Folkehelseinsituttet at det var lite sannsynlig at det ble russetreff i mai:

– Jeg tror ikke det er sannsynlig at man kan avholde et Landstreff med så mange mennesker samlet i mai, sa Line Vold, avdelingsdirektør i FHI.

Landstreffet var utsolgt, og arrangøren lover nå refundering av billettene.

– Det er 15.000 billetter som er solgt. Det som skjer videre er at vi refunderer hele billett-beløpet i løpet av de neste 60 dagene, sier Lund.

– Nå avlyser vi for å gi bånn gass mot et landstreff i 2022.

RUSS: Sivert August W. Leirbakk, president i russens hovedstyre i Oslo, har valgt å utsette russetiden i 2021. Foto: Privat

Utsatt russetid

Før helgen ba Russens Hovedstyre avgangselevene tenke over konsekvensene av festing i påsken.

– De som fester nå ødelegger for russetiden til resten. Det er så enkelt, sa Sivert August W. Leirbakk, president i Russens Hovedstyre til VG.

I starten av mars bestemte de seg for å utsette russetiden til 17. mai.

Flyttingen skjer etter anbefaling fra Oslo politidistrikt og statsministeren.

– Det er mange tradisjoner rundt 17. mai og russetiden, samtidig ser vi at en tidlig russetid ikke er anbefalt. Nå har vi fulgt rådene til myndighetene og utsatt, sa Leirbakk da til VG.