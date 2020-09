KLAR BESKJED: Helse- og omsorgsminister Bent Høie gir Oslo kommune klar beskjed: Han forventer at de følger opp anbefalingene fra Helsedirektoratet om å stramme inn raskt.

Helseministeren hardt ut mot Oslo – full strid om strengere tiltak

Det er nå full klinsj mellom regjeringen og byrådet i Oslo om det bør innføres strengere tiltak i hovedstaden.

For mindre enn 10 minutter siden

På mandag innførte byrådet strengere tiltak i hovedstaden. Som i Bergen reduserte de antallet som kan møtes privat fra 20 til 10. Men Helsedirektoratet og regjeringen mener de må stramme inn mer – så raskt som mulig.

Nå truer de med å overkjøre byrådet i Oslo, dersom de ikke strammer inn selv.

– Jeg er svært bekymret for situasjonen i Oslo, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til VG.

– Det å handle raskt er viktig. Jeg følger situasjonen i Oslo nøye og er forberedt på å kunne gjøre nasjonale vedtak hvis ikke byrådet i Oslo følger opp rådene fra direktoratet, fortsetter han.

Det var en uvanlig morsk helseminister som på NRK Dagsrevyen søndag kveld ga klar beskjed til Oslo om å «ta ansvaret»:

– Nå ser vi at mange land i Europa ser tendenser til en ny bølge. Det har vi unngått til nå i Norge, nettopp fordi kommunene har vært raskt på. Nå er det Oslo sin tur. Bergen tok den store jobben frem til forrige uke og nå er det Oslo som står i førstelinjen og må ta det ansvaret, sier helseministeren til NRK.

* Se faktaboks – dette mener de Oslo må gjøre.

Dette har Helsedirektoratet anbefalt Som først omtalt hos NTB og Aftenposten sendte Helsedirektoratet fredag kveld følgende liste med tiltak til Oslo kommune. De mener at disse burde innføres i 14 dager – og at «de iverksettes så raskt som mulig». Det er altså disse anbefalingene helseminister Bent Høie ber Oslo følge opp. 1. Redusere maks antall personer på private samlinger fra 10 til fem.

2. Redusere maks antall personer på arrangementer fra 200 til 50.

3. Pålegg om bruk av hjemmekontor for alle som kan.

4. Forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.

5. Styrke etterlevelse av bruk av munnbind på offentlig transport i og til/fra Oslo.

6. Intensivert kontroll av serveringssteder, inkludert tilstrekkelig avstand mellom kunder både innendørs og i køen ved innslipp.

7. Stans i innslipp til utesteder klokken 22. Vis mer

Byrådsleder Raymond Johansen påpeker at Oslo allerede har innført strengere tiltak.

– En pedagogisk utfordring

Derfor har de heller ingen planer om å stramme inn enda mer på mandag. Spesielt hvis smittetallene fortsatt går ned, slik de har gjort de siste dagene.

Byrådsleder Raymond Johansen sier til VG at det er bra om kommunene fortsatt sitter i førersetet.

– Vi innførte strengere tiltak for seks dager siden. Vi må se om de hjelper. Vi har sett at tallene går ned. Å innføre flere strenge tiltak mens vi ser at tallene går ned, uten å se om de forrige tiltakene virker, er en pedagogisk utfordring, sier byrådslederen.

Byrådslederen har vært klar på at de vil innføre strengere tiltak om smitten ikke går ned.

Han påpeker at det nå er høstferie og at veldig mange har reist på hytter rundt omkring. Han mener det bli en «krevende pedagogisk øvelse» å innføre knallharde krav for dem som er igjen.

– Det vil bety at de som blir værende i Oslo ikke kan besøke familien, mens de som er på hytteferie er prisgitt de lokale reglene som er i Hemsedal, på Geilo eller i Trysil. Dette er ikke enkelt. I en befolkning der tiltakstrettheten er økende, er kommunikasjonsjobben vanskelig, sier Johansen.

– Vi sitter nærmest befolkningen

– Er det helt sikkert at dere ikke vil stramme inn i morgen, mandag?

– Vi har ingen planer om det. Vi innførte strengere tiltak i forrige uke. Vi hadde et møte i dag og vi vil ha et i morgen. Det er ikke slik at Oslo ikke har innført strenge tiltak. Vi blir hele tiden kritisert for å ha innført for strenge tiltak, sier Johansen til VG.

– Er du redd de vil overkjøre deg på mandag?

– Jeg har hatt tett kontakt med regjeringen og jeg mener den arbeidsdelingen vi har hatt har vært god. Vi har en del nasjonale retningslinjer og de fyller opp verktøykassen til kommunene. Og så skal vi som sitter nærmest befolkningen ta et betydelig ansvar for å følge opp mot dem. Den arbeidsdelingen har vært god. Jeg tror det vil være klokt å ha den arbeidsdelingen, sier byrådsleder Johansen.

– Da sier du mer eller mindre at dere vil bestemme dette selv, at de må holde seg unna?

– Det er mange ting som har vært nasjonale føringer under pandemien, det vil vi ha. Men jeg tror den arbeidsdelingen vi har hatt hele veien har vært effektiv og bra. Dette er et maratonløp som vil vare lenge. Jeg tror det er bra at det er kommunene selv som sitter i førersetet, sier Johansen.

– HAR STRENGE TILTAK: Byrådsleder Raymond Johansen sier at det «er ingen grunn til å skape et inntrykk av at Oslo ikke har strenge tiltak». Han sier det er utrolig viktig å kunne kommunisere tiltakene som innføres, og påpeker at de har 200 ulike nasjonaliteter i Oslo. Foto: Heiko Junge

– Jeg har ikke behov for å skape noen konflikter med nasjonale myndigheter. Norge er tjent med at vi står skulder ved skulder i arbeidet med å redusere smitten, sier byrådslederen samtidig.

Anbefaler tiltak mot studenter

En av anbefalingene til Helsedirektoratet er «forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert». Johansen påpeker imidlertid at Oslo ikke har et studentutbrudd som i Bergen.

– Det å pålegge flere tiltak på et område der det ikke er smitte, er krevende. Dette er et maratonløp og vi kommer til å holde på veldig lenge. Og det er viktig at folk har tillit, sier Johansen.

– Vi har et ansvar for å kunne kommunisere våre tiltak. At de står rimelige i forhold til det vi skal gjøre. Vi opplever nesten ingen smitte blant studenter, det er veldig positivt. Det betyr at universitetene tar sitt ansvar, sier byrådslederen.

– Jeg forstår sentrale myndigheter og jeg har selv kontakt med Bent Høie. Oslo har en helt annen situasjon enn alle andre steder, fordi vi er landets hovedstad og det bor mange mennesker her. Men det er ingen grunn til å skape et inntrykk av at Oslo ikke følger opp, at vi ikke har tiltak og at Oslo-folk ikke er flinke, sier Johansen til VG.

Publisert: 27.09.20 kl. 20:38