SPESIALIST: Overlege og infeksjonsmedisiner Marius Trøseid ved Oslo universitetssykehus er en av fem norske forskere som deltar i det europeiske prosjektet «EU-SolidACT». Foto: Frode Hansen, VG

Norske forskere leder nytt europeisk corona-prosjekt - skal teste mulige coronamedisiner

Forskerne vil blant annet undersøke nærmere hvilke legemidler som kan brukes til å behandle covid-19 pasienter.

– Tanken bak denne plattformen er å utvikle en felles inngangsport til å teste nye og gode ideer, sier Marius Trøseid, spesialist i infeksjonsmedisin og overlege ved Oslo universitetssykehus til VG.

Sammen med anestesilege Andreas Barratt-Due og statistiker Inge Olsen ved Oslo universitetssykehus er han med i utviklingen av EU-SolidACT, en ny europeisk forskningsplattform for utprøving av legemidler for covid-19 og fremtidige pandemier.

Øyvind Melien i Folkehelseinstituttet (FHI) og avtroppende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen deltar også i prosjektet.

«EU-SolidACT» Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet skal sammen med ECRIN og det franske forskningsinsituttet Inserm, lede utviklingen av EU-SolidAct.

EU-SolidACT er en del av et større multinasjonalt prosjekt, EU-RESPONSE.

Prosjektet ble nylig tildelt 15,7 millioner euro fra EU-kommisjonen.

Det er til sammen 20 europeiske land som deltar i prosjektet.

Kilde: Oslo universitetssykehus (OUS) Vis mer

Vil være klar ved årsskiftet

Målet er at den nye forskningsplattformen skal være klar ved årsskiftet.

Forskerne tror det vil være mulig å teste ut både nye og eksisterende medisiner som kan tenkes å ha en effekt mot covid-19.

– Denne pandemien har lært oss at vi må kunne forske raskt og effektivt og samtidig sørge for at forskningsresultatene er til å stole på, sier Trøseid og fortsetter:

– Vi har sett at både malariamedisiner og hiv-medisiner har blitt testet ut, uten å være godt koordinert og uten at disse har hatt noen sikker effekt mot covid.

– Vi kunne sannsynligvis fått kunnskap raskere dersom disse studiene hadde vært koordinert på en bedre måte, sier han.

MEDISIN: Hydroksyklorokin er en malariamedisin som har blitt prøvd ut på coronapasienter. Foto: George Frey / X02043

Testes i to ulike faser

De nye legemidlene vil testes ut i forskjellige faser, såkalte fase 2- og fase 3-studier.

– I såkalte fase 2-studier vil vi undersøke om medisinene virker lovende eller ikke. Sannsynligvis vil mange medisiner stoppes allerede i fase 2, sier Trøseid som også sitter i styringsgruppen for NOR-Solidarity studien.

De mest lovende legemidlene vil så testes videre i store fase 3 studier.

– Her vil man sammenligne den nye medisinen mot standardbehandling og se om den gir bedre resultater i form av bedre overlevelse, sier overlegen.

Det europeiske legemiddelverket vil også være tett involvert i dette arbeidet, for å sikre at de nye medisinene kan testes ut og hvorvidt de gir dokumentarbare effekter og kan brukes til behandling.

Selv om EU-SolidACT er utviklet for å kunne svare effektivt på COVID-19 pandemien, er målet at den plattformen også skal kunne brukes ved fremtidige pandemier.

– Et vesentlig element er derfor at forskningsplattformen etableres tungt i europeiske land slik at man raskt kan gjennomføre større konkluderende studier, sier Trøseid.

