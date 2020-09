Byrådsleder Roger Valhammer viser til at gjennomsnittet de siste syv dagene holder seg lavt i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

Smitteoppsving i Bergen: – Naturlig med noe variasjon

Etter to dager med lave smittetall er det registrert 29 nye tilfeller i Bergen siden fredag. Svingningene er forventet, sier byrådslederen.

I to dager har det vært lave smittetall i Bergen. Lørdag ble det derimot registrert 29 nye coronasmittede i kommunen. Det er naturlig, sier byrådsleder Roger Valhammer.

– Det er naturlig med noe variasjon fra dag til dag, sier Valhammer i en pressemelding hos Bergen kommunes nettsider.

– Dagens tall på nysmitte er høyt, men det er del av de forventede svingningene. Høye tall på enkeltdager kan likevel bety at trenden kan gå i riktig retning. Ser vi på gjennomsnittet for de syv siste dagene synker gjennomsnittet for tredje dag på rad.

Vestland fylke har hatt spesielt høyt smittetrykk den siste tiden, og smittesituasjonen i Bergen har fanget mye av oppmerksomheten. På torsdag og fredag kunne kommunen vise til en nedgang i antall nye tilfeller, og byrådsleder Roger Valhammer sa da til VG at han håper det fortsetter slik.

– Det er for tidlig å si om vi har slått ned utbruddet, men vi håper at det er den nedadgående trenden vi nå har begynt på, og at vi begynner å se effekten av tiltakene, sa han fredag.

De fleste er trolig nærkontakter eller husstandsmedlemmer av tidligere smittede, og sitter allerede i karantene, opplyser kommunen.

Skoleklasse i karantene

Fem elever ved Åsane videregående skole er blant disse, og kommunen forventer at det vil komme inn flere tilfeller av smitte i dagene fremover.

– Det er fordi det er flere som er smittet, og vi antar at det har vært smitte blant elevene på skolen. Forhåpentligvis er det ikke så mange, sier smittevernoverlege i Bergen, Karina Koller Løland, til VG.

Skolen skriver i en pressemelding at de ser alvorlig på dette, og arbeider tett med smittevernkontoret i Bergen for videre oppfølging av elever og ansatte. Det er totalt 1300 elever og deltagere ved voksenopplæringen ved skolen.

– Så langt er det én klasse, med lærere, som oppfordres til å gå i karantene. Noen flere klasser kommer til å få hjemmeundervisning i en periode, sier rektor Jens-Petter Storheim ved Åsane videregående skole til VG.

Også ved Amalie Skram videregående skole har én person fått påvist smitte, ifølge Bergens Tidende.

Rektor ved skolen, Lars Berntsen, opplyser til avisen at dette ikke får noen konsekvenser for elever eller ansatte, ettersom personen allerede har vært i karantene en stund.

Totalt er det registrert 1330 smittede i Bergen siden 28. februar.

Publisert: 19.09.20 kl. 17:15

