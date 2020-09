TRUET BEBYGGELSE: Store områder ble avsvidd i en stor skogbrann i Sokndal i Rogaland i april i fjor. Foto: Tomm W. Christiansen/VG

Advarer mot stor skogbrannfare

Regnet har bøttet ned i store deler av landet de siste ukene. Men flere steder på Østlandet er det knusktørt, og stor skogbrannfare.

Fredag sendte Meteorologisk institutt ut varsel om lokalt stor skogbrannfare østafjells, til det kommer nedbør av betydning.

– Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, advarer meteorologene.

Vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt sier til VG at skogbrannfaren kan variere fra sted til sted.

– Vi antar at faren er størst fra Mjøsa og sørover til gamle Vest-Agder fylke. Det er disse områdene som har fått minst nedbør over tid, sier statsmeteorologen.

Ifølge Mjelstad har brannvesenet flere steder på Østlandet rykket ut til skogbranner de siste ukene.

– Vårt inntrykk er at slukkingen har gått greit. Duggfall om natten sørger for at vegetasjonen er fuktigere nå enn på våren og sommeren, og denne fuktigheten demper spredningsfaren. Men tar det først ordentlig fyr, kan det bli alvorlig, sier han.

– Når kommer det nedbør av betydning som vil redusere skogbrannfaren?

– Vi venter nedbør igjen østafjells fra cirka midten av kommende uke.

Ifølge meteorologen har det vært store variasjoner i nedbørsmengden i høst.

– Noen steder har ikke fått nevneverdig nedbør siden august, mens andre har fått noen skikkelig fulltreffere i starten av september. Generelt har det vært lite nedbør østafjells de siste to ukene. Ikke veldig unormalt dette, men et grovt overslag tyder på at vi til nå har fått 15–30 % av normalen hva gjelder nedbør i september.

FARLIG TØRT: Bildet er tatt under storbrannen i Sokndal i Rogaland i april i fjor. Foto: Tomm W. Christiansen/VG

Tradisjonelt er det størst skogbrannfare fra 1. april til 1. september, og i denne perioden blir skogbrannfaren spesielt overvåket.

– Det er ikke hvert år det blir sendt ut varsel om skogbrannfare sent i september. Men det hender. I 2018 hadde vi en svært tørr og varm sommer, og da varte skogbrannfaren et godt stykke ut på høsten, sier han.

I Norge er det er generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september.

– Selv om ikke bålforbudet gjelder nå, bør alle som er ute i naturen være forsiktige når de fyrer opp et kosebål, sier han.

Publisert: 19.09.20 kl. 12:44

