Jan Bøhler etter overgangen til Sp: – Jeg hadde håpet vi skulle skilles som gode venner

GRORUD (VG) Jan Bøhler holder pressekonferanse på Grorud etter sjokkovergangen til Senterpartiet.

Ap-representanten Jan Bøhler skrev på Facebook torsdag morgen at han har sagt ja til førsteplassen på Oslo Sps stortingsliste i 2021. Reaksjonene har vært kraftige blant flere av hans tidligere partikamerater i Arbeiderpartiet.

Han ble blant annet kalt for «jævla sviker».

– Jeg hadde håpet vi skulle skilles som gode venner. Det er for meg bare i dag og ønske dem lykke til med å forbedre seg, komme videre, og utvikle sitt interne liv mer positivt. Så håper jeg at de også kan tenke på - kan det være grunn til

å skilles som venner? Vi skal jobbe for samme saker, svarte Bøhler da han ble fremlagt uttalelsene på pressekonferansen.

– Jeg har ikke noe å klage på, jeg er ikke bitter.

– Jeg er fortsatt sosialdemokrat, svarte han på VGs spørsmål om han fortsatt definerer seg som det.

Han mener Senterpartiet også er et sosialdemokratisk parti.

Bakgrunn: Misfornøyd Jan Bøhler tar ikke gjenvalg til Stortinget

fullskjerm neste MELDER OVERGANG: Jan Bøhler stilte opp sammen med blant annet SP-leder Trygve Slagsvold Vedum på Grorud i dag.

Vedum derimot, kunne ikke svare ja eller nei på om Senterpartiet er et sosialdemokratisk parti.

– Det er sakene det gjelder. Vi kommer til å bli en kraft sammen.

Torsdag var altså Bøhler på plass med nye partikamerater.

– Siden jeg sa i fra i juli at det ikke var aktuelt å stille for Oslo AP er det mange som har støttet meg og kontaktet meg om at jeg må fortsette. De har sagt ting jeg setter veldig stor pris på, om at de trnger en de kjenner seg igjen i som bor der de lever og forstår hva det handler om i områdene, særlig her i Oslo øst.

Han sier Sp var det eneste partiet som meldte positiv interesse da han i juli gikk ut og sa at partiene må vektlegge kontakten med folk ute.

– Jeg ble lite positivt mottatt i eget parti, og jeg har ikke fått så mye kommentarer fra andre partier.

– Jeg har ingen grunn til å si noe negativt om mitt gamle parti, takke for alt samarbeidet og ønske dem lykke til videre. Jeg er lettet og glad i dag. Det var en vanskelig avgjørelse, men samtidig er jeg optimist når det gjelder å få løftet disse spørsmålene.

Jan Bøhler har sittet på Stortinget siden 2005. I juli skrev han på Facebook at han ikke ville ta gjenvalg til Stortinget. Han begrunnet blant annet dette med at han ikke ønsket å være «gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner».

På pressekonferansen stiller han sammen med blant andre Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det som er fint er hans evne til å være nær folk i praksis, sa Sp-lederen på pressekonferansen.

– Vårt ideal som folkevalgte er å være nær folk i praksis, ikke bare i taler. Det jeg ser frem til med å jobbe så tett med Jan er synet på at vi som politikere må løfte frem vanlige arbeidsfolk.

Vegar Varli, leder av nominasjonskomiteen var også på pressekonferansen.

– Jeg er stolt over å kunne legge frem et enstemmig forslag til Stortingsvalglisten.

Lørdag 31. oktober skal nominasjonskomiteen gi sin innstilling.

