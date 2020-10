TO FRA Ap til Sp: Jan Bøhler får følge av Ap-veteranen Tor-Erik Røberg-Larsen inn i Sp. Bøhler er foreslått som Oslo Sps toppkandidat, mens Røberg-Larsen har 10. plass på listen. Foto: Terje Bringedal

Jan Bøhler i samtaler med Pensjonistpartiet før Sp-overgangen

Jan Bøhler (68) forhandlet med Pensjonistpartiet og vurderte også å stille egen liste, før stortingsrepresentanten fra Oslo Ap nå er blitt Senterpartiets toppkandidat fra Oslo.

Oppdatert nå nettopp

Harald Fagervold, som er lokallagsleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag, sier til VG at han møtte Bøhler i Oslo i sommer.

– Jan Bøhler sa at han på det tidspunktet vurderte ulike alternativer, at det var flere partier som var aktuelle. Så jeg fikk avtalt et formelt møte mellom han og ledelsen i Pensjonistpartiet. Oslo-partiet meldte tilbake at de var åpen for å gi han førsteplassen på stortingslisten, sier Fagervold til VG.

I tett samarbeid med en nær venn, Tor-Erik Røberg-Larsen fra Romsås i Oslo med 48 års medlemskap i Ap, har Bøhler brukt sommeren til å re-orientere seg i parti-landskapet.

I juli varslet han at han ikke så noen sjanse til å bli re-nominert i Oslo Ap.

les også Misfornøyd Jan Bøhler (Ap) tar ikke gjenvalg til Stortinget

«Jan, du må stå på videre»

Slik forklarer Bøhler selv hva som skjedde videre:

– Det er mange av mine folk, mine velgere, som sa at «Jan du må stå på videre» og «vi må ha deg på Stortinget, du jobber for sakene våre». Flere av dem har kommet på den ideen, uten at jeg hadde sagt det, at «Senterpartiet kunne være løsningen, de er så nært de samme standpunktene som du har hatt», forteller Bøhler.

Men han vil ikke si noe om andre aktuelle partier:

– Nå har jeg bestemt meg for dette. Jeg er veldig lettet og glad for det. Det er det som er saken i dag, svarer han.

Generasjonspartiet

Røberg-Larsen bekrefter at de hadde samtaler med Pensjonistpartiet:

– Men Jan ønsket ikke å bli assosiert med gamlinger, og da sa de at de var villig til å skifte navn til Generasjonspartiet for å få Jan over, forteller Bøhlers nære venn.

– Var det også aktuelt å stille egen liste?

– Vi snakket om det også, bekrefter Røberg-Larsen.

I slutten av august var Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Bøhler sammen på et heldags opplegg i Groruddalen. VG får opplyst at en etterfølgende middag skal ha lagt grunnlag for videre samtaler.

– Trygve har vært en god samtalepartner underveis, sier Røberg-Larsen.

les også Kommentar: Arbeiderklassegutten + storbonden = sant

MELDER OVERGANG: Sp dro Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum til Grorud for å presentere Ap-representantens brudd med Ap og overgang til Sp. Foto: Bringedal, Terje

Ingen tvil

Han forteller om en sen kveld på Grorud for et par uker siden, da de to bestemte seg for å velge Sp:

– Det var etter en fotballkamp, og vi sto bak pølsebua. Da vi la fra oss Pensjonistpartiet, som ikke hadde ressurser til en skikkelig valgkamp, var det ingen tvil. Det var ikke ja ja. Det var yes, yes, lets go, sier Røberg-Larsen.

Vebjørn Varlid har ledet nominasjonskomiteen i Oslo Sp. Han sier at de første samtalene mellom Bøhler og komiteen ble holdt 23. september, onsdag i forrige uke.

– Vi i komiteen har lært Jan å kjenne som en ekte senterpartist, som vil være nær folk. Siden han fra nå er stortingsrepresentant for Oslo Sp, er han en naturlig førstekandidat på lista vår, sier han.

Nominasjonskomiteen i Oslo Sp har også ryddet 10.-plassen til Bøhlers gode venn Tor Erik Røberg-Larsen.

– De spurte om jeg hadde lyst til å stå på en av de fem øverste plassene. Men jeg har så mye annet å drive med, sier han.

les også Jan Bøhler etter overgangen til Sp: – Jeg hadde håpet vi skulle skilles som gode venner

Holdt kontakt

Harald Fagervold sier at det ikke ble noe av navnebytte fra Pensjonistpartiet til Generasjonspartiet nå i høst, fordi det ikke var mulig å avholde et landsmøte med corona-restriksjonene.

– Jeg har holdt kontakt med Bøhler, gjennom telefonsamtaler og e-post siden. Senest onsdag snakket jeg med han. Da sa han at han skulle ta en avgjørelse, og at den ville bli kjent i dag, forteller Fagervold.

– Er du skuffet over at han valgte Senterpartiet foran dere?

– På ingen måte. Men hvem vet hva som hadde skjedd om vi hadde foretatt det navnebyttet, sier Fagervold.

Laget støttegruppe

Sarah Gaulin i Søndre Nordstrand Ap opprettet Facebook-gruppen «Vi som vil ha Jan Bøhler på Stortinget» i juli, da Bøhler varslet at han trakk seg fra nominasjonen. Gruppen fikk mer enn 4200 medlemmer.

– Det var ikke dette sluttresultatet jeg hadde ønsket meg, sier hun til VG.

– Jan var strippet for alle verv i Oslo Ap, og jeg er overbevist at det var lagt en plan for at han skulle ut av Stortinget, enten frivillig eller med tvang. Det beklager jeg fordi Jan er den beste politikeren Ap kunne få for Oslo sør og øst. Jeg tror vi taper ett mandat til Sp på dette, Helt unødvendig, sier Sarah Gaulin.

Publisert: 01.10.20 kl. 18:56 Oppdatert: 01.10.20 kl. 19:14