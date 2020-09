NYE KOSTER: Sist helg valgte Venstre-landsmøtet ny ledelse, partileder Guri Melby og nestlederne Sveinung Rotevatn (i midten) og Abid Raja. Torsdag presenteres forslaget til nytt partiprogram. Foto: Geir Olsen

Venstres 2021-program: Beholder elbil-fordelene og skjerper riking-skatt

Venstre vil tviholde på alle elbil-fordelene fram til 2025, og samtidig fortsette å skru opp avgiftene på bensin og diesel. Partiet har også tenkt å skjerpe skatten for de som har ekstra høye lønninger.

- Avviklingen av en bilpark på fossilt drivstoff går ikke av seg selv. Selv om elbil-politikken har vært en suksess til nå, trenger vi fortsatt sterke virkemidler for å nå målet om 100 prosent fossilfrie nybiler i 2025, sier Venstres nyvalgte nestleder, klima og miljøminister Sveinung Rotevatn til VG.

Torsdag morgen skal Venstre rulle ut forslaget til nytt partiprogram for stortingsvalget i 2021.

Etter at både Høyre og Ap har gått inn for å trappe ned elbil-fordelene de neste årene, svarer Venstre med å gå i krigen for fortsatt store avgiftsfritak i hele neste stortingsperiode.

Frykter for elbil-salget

Rotevatn leder nå arbeidet med nytt partiprogram etter at Guri Melby ble valgt til ny leder i Venstre sist søndag.

Et samlet storting har satt målet om at i 2025 skal alle nye biler i Norge skal være fossilfrie. Venstre-nestlederen frykter at det høye elbil-salget stopper opp hvis elbil-fordelene trappes ned tidligere. Han viser til at elbil-tettheten er høy i de store byene, men fortsatt lav i utkantene.

– Hvor viktig er denne saken for Venstre dersom dere for fortsette i regjering etter valget?

– Vår erfaring er at absolutte krav gir dårlig forhandlingsklima. Men det var en stor seier for Venstre å oppnå at elbil-fordelene skulle ligge fast i hele denne stortingsperioden. Derfor er dert viktig for oss å opprettholde fordelene.

Rotevatn varsler samtidig at Venstre ønsker fortsatt økning i CO2-avgiftene på bensin og diesel, slik at også forbruk av fossile biler blir dyrere:

– Vi ønsker å øke CO2-avgiften, mer enn det den gjeldende regjeringserklæringen sier. Det vil også være med og stimulere til flere elbiler, sier han.

Varsler skatteøkning for statsråder

Dersom Venstre får bestemme skattepolitikken, ligger det an til at Sveinung Rotevatn må betale mer i skatt av sin statsrådlønn på drøyt 1,4 millioner kroner.

Han varsler at Venstre ønsker et nytt trinn i den såkalte trinnskatten for de som tjener «godt over en million kroner». Gjeldende høyeste trinn i år slår inn for inntekter over 999 550 kroner.

– Vi har ikke endelig bestemt innslagspunktet for et nytt trinn. Men jeg for min del tjener godt nok til at jeg ikke synes jeg betaler for mye skatt. Jeg kan godt bidra litt mer. Det vil kunne gi folk med lave og middels inntekter noen gode utsikter til lettelser. sier Rotevatn.

Må bidra mer

De enorme offentlige utgiftene under corona-pandemien er en del av begrunnelsen:

– Statskassen er ikke uendelig dyp, dessverre. Det er utsikt til lavere oljeinntekter. For å opprettholde en raus velferdsstat vil en del av oss måtte bidra mer, legger han til.

– Hvor mye mer vil Venstre hente inn over skatteseddelen?

– Vi har ikke noe mål om å øke det samlede skattetrykket, sier Venstre-nestlederen.

Krymper formuesskatten

I programutkastet vil partiet fortsette å redusere formuesskatten gjennom økte bunnfradrag og større aksje-rabatt.

Men Rotevatn avviser at det er aktuelt for Venstre å fjerne formuesskatten helt, slik flertallet på Høyres landsmøte nylig gikk inn for:

– Fjernes den fullt og helt, vil det bety flere nullskatteytere. Det skal vi ikke ha noe av, sier Venstre-nestlederen.

