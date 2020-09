SKUFFET: Erna Solberg skulle ønske at USA også ble med i alliansen som vil sikre rettferdig fordeling av vaksinedoser verden over. Foto: Stian Lysberg Solum

Trump dropper vaksinesamarbeid - Erna Solberg er skuffet over USA

USA har sagt blankt nei til å bli med i den globale alliansen som vil sikre rettferdig fordeling av coronavaksiner.

USA har forhåndsbestilt flere hundre millioner vaksinedoser fra ulike leverandører, for å sikre amerikanerne. Samtidig dropper de den globale vaksinealliansen COVAX, som vil hindre at rike land får vaksiner først, mens fattige land blir stående uten.

Norge skal stå i front for arbeidet med rettferdig fordeling. Erna Solberg skulle ønske at også USA ble med.

– Er du skuffet over at USA ikke vil delta i COVAX?

– Ja, jeg skulle ønske at USA hadde deltatt i det internasjonale arbeidet knyttet til vaksineutvikling og til finansiering til fattige land, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Går imot WHO

Ifølge Washington Post er en av grunnene til at USA takker nei at Verdens helseorganisasjon (WHO) leder arbeidet.

– USA vil fortsette å engasjere våre internasjonale partnere for å bekjempe viruset, men vi vil ikke bli begrenset (på engelsk constrained) av multilaterale organisasjoner som er påvirket av det korrupte WHO og Kina, sa talsmann Judd Deree i Det hvite hus om avgjørelsen, ifølge Washington Post.

Hva er COVAX? COVAX er en global vaksineallianse som har som mål å sikre rettferdig fordeling av vaksiner verden over. Tanken er at alle skal land få vaksiner samtidig, uavhengig av hvor mye penger de har. Ved å investere felles i utvikling av mulige kandidater, skal i teorien risikoen for å satse på «feil» kandidat reduseres. COVAX ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), organisasjonen GAVI og vaksinekoalisjonen CEPI. Vis mer

USA fikk også kritikk for å være usolidariske da de kjøpte opp store deler av produksjon av den potensielle coronamedisinen Remdesivir.

Erna Solberg påpeker at USAs avgjørelse svekker den globale alliansen.

– Så registrerer jo jeg at selv om USA ikke deltar i COVAX, så gir de finansielle støtte til flere av implementeringspartnerne, f.eks. GAVI. Så jeg oppfatter jo at USA fortsatt deltar, men fordi de ikke ønsker å delta i Verdens helseorganisasjon sine tiltak, så svekker de litt det, sier Solberg til VG.

Over 200 vaksinekandidater utvikles nå rundt om i verden, men få av dem vil trolig lykkes. Den norske regjeringen forhandler ikke direkte med legemiddelselskaper, som USA gjør.

Hva betyr det å bli med i COVAX? At Norge har gått inn i COVAX, betyr at hvis en av vaksinene alliansen satser på faktisk lykkes og virker mot corona, så vil Norge få tilgang på doser. Men COVAX skal også dele ut doser til de lav- og mellominntektslandene som ikke har råd til dem selv.

Satser på EU-allianse: Norge er med i en EU-allianse som skal forhåndsbestille doser fra flere vaksinekandidater. Så langt er Norge er med i en EU-allianse som skal forhåndsbestille doser fra flere vaksinekandidater. Så langt er 12 kandidater aktuelle for Norge gjennom EU-alliansen og den globale COVAX-alliansen.

– Hvordan ser du sjansen for at verden faktisk får en rettferdig fordeling av vaksiner?

– Det jobbes mye med at vi skal få en mer rettferdig fordeling av vaksiner. Men en helt rettferdig fordeling av vaksiner klarer vi ikke å få til. For det er noen land som har større produksjon i sitt land og kommer til å sørge for at de får bedre dekning i sitt land, svarer Erna Solberg.

Tre vaksiner har allerede blitt godkjent uten at de er testet på store grupper mennesker – to kinesiske og én russisk.

