STRENGT: Byrådsleder Roger Valhammer sier at det ikke lenger vil være lov å samle mer enn ti personer til private arrangement, til smittesituasjonen er under kontroll. Foto: Hallgeir Vågenes

42 nye smittetilfeller i Bergen – innfører strengere tiltak

Munnbind på offentlig transport og strenge forbud mot fester skal få bukt med smitteutbruddet i Bergen.

Bergen kommune har satt krisestab på grunn av det pågående utbruddet av corona i byen.

Det siste døgnet er nå 42 personer bekreftet smittet. Det fører totalen opp til 1028 smittede siden studiestart.

Smitten knyttes i stor grad til studentfester og fadderuker. I ettermiddag innfører kommunen strengere tiltak.

– Det vil være forbudt med offentlige arrangemenet med mer enn 50 samlet, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Byen vil nå forby private arrangement med mer enn 10 personer samlet.

I tillegg vil de nå anbefale munnbind på buss, tog og bybanen i byen.

– Vi anbefaler nå bruk av munnbind på offentlig transport, i de tilfellene der man ikke kan overholde en meters avstand. Vi mener vilkårene for dette tiltaket nå er innfridd i Bergen, sier Valhammer.

Etter fadderuken fikk Norges Handelshøyskole (NHH) utenfor byen et smitteutbrudd, der over 100 studenter var smittet med corona.

– Vi vet at dette vil ramme alle, også bransjer og næringer som allerede er i en vanskelig situasjon. Vi gjør ikke det med lett hjerte. Vi ser smitte som sprer seg utenfor klungeubtruddet, vi mener derfor at dette er nødvendig for å unngå enda mer krevende tiltak framover, sier Valhammer.

Smitteutviklingen er eksponensiell, sier helsebyråd Beate Husa.

– Det vi nå kommer med er en appell til alle innbyggere i byen. Vi trenger at vi i fellesskap gjør et krafttak. Vi ser nå at vi har en eksponensiell utvikling, med det høyeste smittetallet siden pandemien begynte, sier Husa.

Tiltakene som nå innføres skal i første omgang vare i ti dager. Se VGs coronaspesial med oppdaterte tall for kommunene.

Saken oppdateres.

Publisert: 08.09.20 kl. 18:09 Oppdatert: 08.09.20 kl. 18:21