I RETTEN: Laila Bertheussen forklarte seg for Oslo tingrett tirsdag da den tredje rettsuken startet. Foto: Ane Hem, VG

Endret forklaring om printer: – Sentralt bevis

OSLO TINGRETT (VG) Aktoratet mener Laila Bertheussen kvittet seg med en splitter ny printer etter drøye to timers bruk.

Den 29. januar 2019 klokken 10.20 ble en printer av typen HP Envy koblet til Laila Bertheussens bærbare PC for første gang.

Klokken 11.15.04 søker den som bruker PC-en opp et Morgenbladet-intervju med Hanan Benammar, en av de medvirkende i teaterforestillingen «Ways of seeing»

Tre sekunder etter at artikkelen åpnes blir printeren brukt. Videre tas det ytterligere tre utskrifter de neste seks minuttene.

Klokken ble 12.23 ble printeren koblet fra.

– Har du noen kommentar til dette? spurte aktor Marit Formo i Oslo tingrett tirsdag.

– Nei, svarte tiltalte Laila Bertheussen.

Aktoratet mener Bertheussen printet ut artiklene og brukte dem til å klippe og lime sammen to trusselbrev, hvorpå hun sendte det ene til seg selv og samboeren Tor Mikkel Wara, mens det andre var adressert til «Tybring-Gjedde».

Endret forklaring

Overvåkningsbilder tatt utenfor huset klokken 13.55 samme dag viser Bertheussen som legger noen pappesker inn i bilen utenfor huset. Over armen hennes henger en veske med noe som ligner en sort boks.

Bertheussen forklarer at hun tror at hun den dagen var på Smestad gjenvinningsanlegg. Hun vet ikke hva det var hun hadde med seg.

– Dette bildet er tatt halvannen time etter at printeren blir koblet fra din PC. Der bærer du ut emballasje som vi mener tilhører printeren, og vi vil nok anføre at det svarte vi ser i vesken er den printeren. Har du noe mer du vil si om dette? ville Formo vite.

– Nei.

– Hva skulle du printe?

– Det aner jeg ikke.

– Selv etter at du nå er foreholdt hva du gjorde på PC-en din den dagen så husker du ikke hva du printet ut?

– Nei, det kan ha vært kartskisser eller noe.

«Sentralt bevis»

Bertheussen har i avhør avvist at hun hadde kjøpt ny printer, men åpner i retten i dag for at hun likevel kan ha gjort det, men sier at den ikke fungerte som den skulle.

– Kastet du printeren om den ikke fungerte, eller reklamerte du på den?

– Jeg reklamerte sjelden på ting. Jeg kan ha satt den inn på et kott, sier Bertheussen.

– Du finner ut at du for første gang skal fortelle dette her i retten. At du kan ha lagt denne printeren som vi mener er sentral i saken i kottet?

– Jeg tror at jeg kan ha sendt den til gjenbruk, jeg har ikke kastet den.

Formo omtalte flere ganger i løpet av rettsdagen omstendighetene rundt printeren som et «sentralt bevis».

KLIPP OG LIM: De utklipte setningene i dette brevet er hentet fra en Morgenbladet-artikkel som ble søkt opp på Laila Bertheussens PC. Foto: Politiet

Sandvika storsenter

Fem dager før hendelsen ble det gjort diverse skriverrelaterte nettsøk på Bertheussens Ipad. Det ble blant annet søkt på «billig skriver» og nettbutikken til Clas Ohlson.

Rettssaken mot Laila Bertheussen * Laila Anita Bertheussen (55) er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). * Hun nektet straffskyld på samtlige 15 punkter i tiltalen da saken startet i Oslo tingrett 8. september. Både Bertheussen og hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vært ensidig og preget av tunnelsyn, og at andre står bak. * Tirsdag skal Bertheussen forklare seg om to trusselbrev – et som ble sendt til ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, og et som ble sendt til henne og Wara. * Ifølge tiltalen stammer begge brev fra samme dag i slutten av januar i fjor. Brevene var satt sammen av tekstbiter fra et intervju med en av skuespillerne i teaterstykket «Ways of Seeing». Begge brev var påført brennmerke. * Tor Mikkel Wara var da justisminister og Ingvil Smines Tybring-Gjedde var samfunnssikkerhetsminister. Christian Tybring-Gjedde var også da stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Ekteparet forklarer seg i retten onsdag. * Også den yngste datteren i familien Bertheussen/Wara skal forklare seg tirsdag. Det skjer via videolink fra London. * Saken skal etter planen vare fram til midten av november, men ligger etter de to første ukene langt foran skjemaet. Kilde: NTB Vis mer

Bertheussen forklarte i retten at hun tror det var hun som gjorde søkene. Men hun understreker at hun ikke husker.

Statsadvokat Formo viste frem en kvittering på en printer av den aktuelle typen fra Clas Ohlson på Sandvika Storsenter 24. januar klokken 20.42.

– Kan det være deg som har kjøpt den printeren?

– Det har jeg ikke noe minne om.

– Var du på Sandvika storsenter den kvelden?

– Jeg har sett ut ifra dokumentasjonen i saken at jeg var det.

Samme frimerker og papir

Da politiet ransaket Bertheussens bolig, fant de en pakke med frimerker med bilder av røde og hvite fyrtårn. I pakken med frimerker som ble funnet under ransakingen, manglet det fire frimerker fra heftet; to med hvite fyrtårn og to med røde fyrtårn.

– Man ser det er de samme fire frimerkene som mangler fra dette frimerkeheftet som er limt på brevene? Har du noen kommentar? spør Formo.

– Nei.

– Kan det være sånn at disse fire frimerkene er brukt på brevene?

– Nei.

MANGLER FIRE: Dette frimerkeheftet ble beslaglagt hjemme hos Laila Bertheussen. Foto: Politiet/PST

De tekniske analysene Kripos har gjort viser at de fire aktuelle frimerkene etter all sannsynlighet stammer fra Bertheussens frimerkehefte, eller fra et frimerkehefte som har gått gjennom samme trykk og kutting.

– Jeg har ikke noe greie på frimerker, men etter at denne saken kom opp så dro jeg i post i butikk og kjøpte tilsvarende frimerkehefte. Jeg har også ringt Posten og fått vite at dette hefte har vært i salg siden 2016, svarer Bertheussen.

– Nå er det ikke selve frimerkene, men kuttingen og avvik som er grunnlaget for konklusjonen til Kripos. Har du noen kommentar til det? sier Formo.

– Nei.

Papiret som er brukt i trusselbrevene er ifølge aktoratet vanlige kopipapir i størrelsen A4.

Bertheussen sier i retten at de hadde godt med slikt papir i hjemmet.

Kripos har undersøkt arkene, og har konkludert med at papirene funnet i huset sannsynligvis er det samme papiret som er brukt til å lage trusselbrevene.

– Vi har vanlig papir som vi kjøper der vanlige folk kjøper papir, sier Bertheussen.

Publisert: 22.09.20 kl. 16:31

