Uværet i Nord-Norge: Fire husstander evakueres etter jordras

Uværet i Nordland og Troms har natt til tirsdag ført til jordras, nedblåste trær og stengte veier. Tirsdag morgen er fire husstander evakuert i Balsfjord.

Et jordras har gått i Storsteinnes i Balsfjord kommune i Troms. Politiet melder at fire husstander er evakuert etter raset, etter et føre- var-prinsipp.

– Store vannmasser har vasket ut deler av jordsmonnet ved siden av. Nå må vi vente til geologer har fått sett på området, slik at vi kan se om det er trygt for beboerne å flytte hjem, eller hva neste trekk blir, sier operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt til VG klokken 08.15.







Det ventes at geologer vil få undersøkt stedet i løpet av dagen.

– Ikke rart jordmassene gir etter

Et av de fire husene er ifølge politiet omsorgsboliger. Beboerne i alle fire husstander skal være gjort rede for.

Hege Brobakk Nysted bor rett ved, og venter også på beskjed om at hun må evakuere.

– Jeg ringte jobben og sa at jeg ikke kom inn nå, men at jeg er på jobb her, forteller hun. Da omsorgsboligene ble evakuert, tilbød Nysted de i omsorgsboligen husly.

– Jeg jobber i yrket selv, så jeg åpnet huset for beboerne og ansatte til de finner andre plasser for dem, sier hun.

Operasjonsleder Rune Nilsen forteller at politiet i Troms ikke er i noen ekstra beredskap som følge av uværet, men at de har et tett samarbeid med kommuner, Veivesenet og andre nødetater.

– Vi er godt rustet, og værvarslet ser bedre ut utover dagen. Samtidig er jordsmonnet søkkvått, så det er ikke rart jordmassene gir etter, sier han.

– Som en travel vinterdag

– Det har vært som en travel vinterdag kan man trygt si, og det er mye nedbør som skaper problemer. Det er mye vind, og det er mye regn, sier trafikkoperatør Bente Nyland ved Vegtrafikksentralen Nord til VG like etter klokken 05.30 tirsdag morgen.

Vegvesenet har blant annet rykket ut til en stor mengde nedblåste trær i veibanen i både Nordland og Troms.

Kraftig vind har gjort at Fylkesvei 82 over Kjølhagen i Andøy kommune er stengt, mens i Ramfjord i Troms har et jordras ført til at E8 er blitt stengt.

– Raset har gått fordi jordsmonnet ikke klarer å ta unna de store vannmengdene. Det er såpass mye bruddkant og såpass nye nedbør at vi har valgt å holde veien stengt, sier operasjonslederen Eirik Kileng i Troms politidistrikt til VG.

Han forteller at raset ble oppdaget da en ambulanse kjørte seg fast.

Det gikk bra med både pasienten og ambulansepersonellet, men bilen måtte berges.

Busselskapet Boreal melder som følge av stengte veier og ras, kan det få konsekvenser for skoleskyss og kollektivtrafikken utover tirsdagen. De ber reisende om å følge med på avviksmeldinger på reisnordland.no.

– Der har det vært veldig sterk vind – kastene har vært oppe i 47 til 48 meter i sekundet, sier Nyland.

Mandag herjet restene av den tropiske stormen «Sally» over store deler av Nordland og Troms. Det var i forkant varslet opptil 100 millimeter nedbør i løpet av ett døgn, og det er sendt ut varsel om flom og jordskred. Sent mandag kveld hadde stormsenteret så vidt nådd Troms.

– Det verste er foran oss i Troms. De neste timene vil det komme lokal kraftig vindt innover landet, og langs kysten, sa statsmeteorolog Kjersti Strand til VG mandag kveld.

Den kraftigste vinden er sør for lavtrykkssenteret, og det ble mandag sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast, opptil 30–35 meter per sekund. Det er også sendt ut oransje farevarsel for svært mye regn i Troms.

Oppfordrer bilister til å følge med

Nyland i Vegtrafikksentralen Nord oppfordrer bilister til å følge med på trafikkmeldinger utover tirsdagen. Flere steder i nedslagsfeltet deres er det også kommet snø natt til tirsdag: På E6 over Saltfjellet, Riksvei 77 over Graddis og på Fylkesvei 813 over Beiarfjellet.

– Hvis været er veldig fælt og det er sterk vind, så er det alltid en fare med løse gjenstander. Store nedbørsmengder gjør også at det er skummelt i rasutsatte områder, og man må alltid ta en vurdering på været før man kjører, sier hun.

Også politiet i Troms har hatt flere vær-relaterte oppdrag natt til tirsdag, og de forventer at uværet vil fortsette å ta seg opp utover dagen.

– Foreløpig går det greit, men vi får se utover, sier operasjonsleder Eirik Kileng til VG i 05.15-tiden.

De har blant annet rykket ut til Ramfjord etter raset over deler av E8.

– Ellers har vi noen trær som har blåst ned og noen strømledninger som har gått. Det er også en del stengte veier rundt omkring.

KRAFTIG NEDBØR: Store mengder nedbør førte til at vannstanden i flere elver økte betraktelig mandag. Foto: KIM ANDRÉ HAUGAN SCHEI

Deler av idrettsanlegg revet bort

Ved 21-tiden mandag kveld fikk politiet i Troms melding om at deler av veggen på et idrettsanlegg i Bardufoss var revet bort.

– I forbindelse med en reparasjon vi gjør av taket, har vi tatt bort deler av taket. Dette kombinert med vind, blåste i kveld en del av nordveggen ut, sier daglig leder ved Bardufoss Storhall, Erling Andreassen til VG.

Andreassen var selv var ved hallen da deler av veggen ble revet bort.

– Det var trening inne i hallen når dette skjedde og for mange kan nok dette vært en svært ubehagelig opplevelse, sier han.

Han sier at ingen personer kom til skade under hendelsen.

– Det er mye materielle skader. Men vi har ikke fått oversikt over omfanget, sier han.

Evakuerte boliger

I Troms er foreløpig ingen evakuert eller isolert som følge av uværet, men i Nordland er rundt 1200 personer i Rana kommune isolert.

Politiet i Nordland måtte også evakuerer fem boliger som følge av høy vannstand i området. De evakuerte blir tatt vare på hotell.

– Det er ikke noe hyggelig når folk må pakke sammen sakene sine og dra, men vi tar ikke noen sjanser. Vi vet enda ikke hvor mye det kommer til å stige, sa operasjonsleder i Nordland politidistrikt Kai Eriksen.

På grunn av store nedbørmengder gikk Ranelva over sine bredder, og det har gått ras flere steder.

– De fleste hendelsene er tilknyttet Ranelva hvor vannstanden steg veldig fort. Vi håper nå at det skal senke seg til normale verdier slik at vi kan åpne igjen, sier han.

Som følge av store nedbørsmengder er E6 stengt ved Storforshei nord på Helgeland i Nordland. Ranelva delte dermed Norge i to.

Ved 21-tiden mandag kveld opplyser veitrafikksentralen at veien er åpen igjen.

DELTE NORGE I TO: Store nedbørmengder flommet over E6 ved Storforshei nord på Helgeland i Nordland mandag ettermiddag. Foto: Lisa Marie Tønder

Publisert: 21.09.20 kl. 23:25 Oppdatert: 22.09.20 kl. 08:28

