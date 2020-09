Meteorolog om uværet – Det verste er foran oss

De neste timene er uværet ventet å ta seg enda mer opp i Troms.

Mandag har restene fra den tropiske stormen «Sally» herjet over store deler av Nordland og Troms.

Det var i forkant varslet opptil 100 millimeter nedbør i løpet av ett døgn, og det er sendt ut varsel om flom og jordskred. Sent mandag kveld har stormsenteret så vidt nådd Troms, hvor den kraftigste vinden er ventet å komme.

– Det verste er foran oss i Troms. De neste timene vil det komme lokal kraftig vindt innover landet, og langs kysten, sier statsmeteorolog Kjersti Strand til VG.

Den kraftigste vinden er sør for lavtrykkssenteret, og det er sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast, opptil 30–35 meter per sekund.

KRAFTIG NEDBØR: Store mengder nedbør førte til at vannstanden i flere elver økte betraktelig mandag. Foto: KIM ANDRÉ HAUGAN SCHEI

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Røy Tore Meyer, opplyser mandag kveld at de har fått flere meldinger om kraftig vind.

– Men akkurat nå går trafikken som normalt. Det er broer som er kritiske punkter, og der har vi hatt folk ute. Så langt har det ikke vært grunnlag for å stenge, med unntak av Tjelsundbrua som var stengt en liten periode, sier han.

Deler av idrettsanlegg revet bort

Meyer sier at de ved 21-tiden fikk melding om at deler av veggen på et idrettsanlegg i Bardufoss var revet bort.

– I forbindelse med en reparasjon vi gjør av taket, har vi tatt bort deler av taket. Dette kombinert med vind, blåste i kveld en del av nordveggen ut, sier daglig leder ved Bardufoss Storhall, Erling Andreassen til VG.

Andreassen var selv var ved hallen da deler av veggen ble revet bort.

– Det var trening inne i hallen når dette skjedde og for mange kan nok dette vært en svært ubehagelig opplevelse, sier han.

Han sier at ingen personer kom til skade under hendelsen.

– Det er mye materielle skader. Men vi har ikke fått oversikt over omfanget, sier han.

Evakuerte boliger

I Troms er foreløpig ingen evakuert eller isolert som følge av uværet, men i Nordland er rundt 1200 personer i Rana kommune isolert.

Politiet i Nordland måtte også evakuerer fem boliger som følge av høy vannstand i området. De evakuerte blir tatt vare på hotell.

– Det er ikke noe hyggelig når folk må pakke sammen sakene sine og dra, men vi tar ikke noen sjanser. Vi vet enda ikke hvor mye det kommer til å stige, sa operasjonsleder i Nordland politidistrikt Kai Eriksen.

På grunn av store nedbørmengder gikk Ranelva over sine bredder, og det har gått ras flere steder.

– De fleste hendelsene er tilknyttet Ranelva hvor vannstanden steg veldig fort. Vi håper nå at det skal senke seg til normale verdier slik at vi kan åpne igjen, sier han.

Som følge av store nedbørsmengder er E6 stengt ved Storforshei nord på Helgeland i Nordland. Ranelva delte dermed Norge i to.

Ved 21-tiden mandag kveld opplyser veitrafikksentralen at veien er åpen igjen.

DELTE NORGE I TO: Store nedbørmengder flommet over E6 ved Storforshei nord på Helgeland i Nordland mandag ettermiddag. Foto: Lisa Marie Tønder

Ola Bakke Aashamar ved Meteorologisk institutt sa til VG mandag ettermiddag at det er ventet store mengder nedbør utover kvelden og natten nord i Nordland og i Troms.

Meteorologene oppjustert vindvarselet fra gult til oransje for Sør-Troms og Nordland, og Aashamar bekreftet at i overkant av fire stasjoner har plukket opp vindkast på dette nivået.

– Akkurat nå blåser det kraftig inn i Vestfjorden. I Bodø har vi vindkast på 28 meter/sekund, sa han da.

Oransje farenivå er det nest høyeste, og betegnes som en alvorlig situasjon som sjelden forekommer og som kan medføre alvorlige skader. Varselet gjelder frem til klokken syv tirsdag morgen.

