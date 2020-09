STATSRÅD: Helseminister Bent Høie (H) er fornøyd med de skjerpede tiltakene Oslo har innført. Foto: Fredrik Hagen

Høie om coronakonflikten: – Stiller meg bak Oslo-pakken

Bent Høie (H) skulle gjerne unngått diskusjonen med Oslo om smitteverntiltak. Men helseministeren mener at hovedstaden er kommet frem til en god pakke.

– Jeg er enig i at det er en fordel at vi unngår konflikter. Oslo er kommet frem til en samlet pakke tilpasset smittesituasjonen lokalt, uttalte Høie mandag kveld.

Han tror de 19 kommunene i bo- og arbeidsmarkedsregionen Oslo vil ønske å samordne innsatsen mot den økende coronasmitten.

– Kommunene ser behovet for at tiltakene henger sammen og er mest mulig like. De fleste vil ha dette på dagsorden på de ulike beredskapsmøtene i morgen tidlig, sa Høie mandag.

Johansen kritisk

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) kunngjorde strengere coronatiltak mandag, men tok samtidig et oppgjør med helseministeren.

Johansen mener det var svært uheldig at statsråden ville overstyre kommunen, noe han varslet søndag kveld, og uttalte tidligere i dag på pressekonferansen at han synes helseministeren gikk for langt.

– Vi er villige til å gjøre det som er nødvendig for å beholde kontrollen på smitten, men det er også sånn at det har en stor verdi at disse vedtakene gjøres lokalt og følges opp lokalt, sier Høie til VG noen timer etter Johansens uttalelser på pressekonferansen.

Byrådslederen mener også det var dumt av Høie å gå ut i media og si man er villig til å overstyre en kommune.

– Jeg mente det var helt naturlig for meg å kommentere en situasjon der Oslo kommune hadde fått en veldig klar anbefaling av helsemyndighetene, som også var offentlig, og uttalte selv til media at de ikke hadde som hensikt å følge opp disse rådene like raskt som det var anbefalt i går. Da var det naturlig for meg å si at det var jeg uenig i, og at vi kunne komme med nasjonale tiltak om det var nødvendig, svarer Høie.

Fornøyd med Oslo

– Oslo er kommet frem til en god pakke om jeg stiller meg hundre prosent bak. Hvis ikke pakken hadde vært tilstrekkelig, hadde vi mulighet til å komme med tiltak nasjonalt. Det slipper vi nå, sa Bent Høie.

Han la til at han er veldig fornøyd med jobben byrådet i Oslo gjør.

På spørsmål om tiltakene kunne utløse corona-trøtthet blant folk, svarte statsråden:

– Vi er over i en situasjon der strenge tiltak innføres raskt og effektivt, slik at smitten slås ned lokalt, samtidig som vi nasjonalt kan lette tiltakene.

STRAMMER INN: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo. Foto: Fredrik Hagen

Her er tiltakene

Her er de nye og strengere tiltakene i Oslo:

Oslo innfører et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

Det innføres også påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport nå det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Det blir også påbud om registrering av gjester på serveringssteder.

Innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Tiltakene varer i første omgang til 13. oktober, så vil byrådet gjøre en ny vurdering.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet foreslo fredag blant annet forbud mot private arrangementer med flere enn fem personer i Oslo. Det sa byrådet nei til lørdag.

Byrådsleder Johansen viste til at smitteveksten i Oslo har stanset opp og at høstferien denne uken fører til at trengselen er mindre.

– Lokal forankring viktig

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NRK Dagsrevyen at Helsedirektoratets rolle er å gi råd både til kommuner og stat om hvilke tiltak som er nødvendige for å få kontroll.

Guldvog sier videre at han ser Oslo har valgt en litt annen tiltakspakke enn direktoratet anbefalte, for å få ned smitten.

– Jeg har tillit til at de har gjort grundige og gode vurderinger, og jeg mener også det er viktig at tiltakene som iverksettes i Oslo, er godt forankret i kommunen, sier helsedirektøren til NRK.

