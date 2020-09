FORKLARER SEG: Anite Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett onsdag. Foto: Ane Hem, VG

Bertheussen grillet i retten: «Har du noen som kan lekke saken til pressen?»

I en Facebook-chat med Frp-politikeren Ingvil Smines Tybring-Gjedde spurte Laila Anita Bertheussen: «Har du noen som kan lekke saken til pressen?»

Under sin frie forklaring fortalte tiltalte hvor høyt hun verdsatte sitt eget privatliv og at hun aldri har ønsket eller søkt offentlighet, selv om hun var samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

6. desember skjer den første hendelsen på eiendommen til samboerparet på Røa i Oslo. Panseret på bilen er påskrevet «RASIST» med rød tusj, på husveggen står det «RASISIT».

Drivstofftanken på bilen var brutt opp og det lå en hyssing i bilens drivstofftank. Hyssingen var angivelig tent på.

– Har du bedt noen lekke?

Påtalemyndigheten mener Laila Bertheussen står bak, og at motivet er hennes reaksjon på teaterstykket «Ways of seeing», hvor en film av huset hennes ble vist og samboeren ble anklaget for å være i et «rasistisk nettverk.

Hun nekter straffskyld.

Aktor Marit Formo startet sin utspørring av Bertheussen med å ta frem NRK-artikkelen om den første hendelsen: «Etterforsker trusler mot justisministeren». Bertheussen har i Facebook-innlegg anklaget PST for lekkasjer, og under utspørringen slo aktor tilbake.

Hun var spesielt opptatt av et bilde av bilen påskrevet «RASIST» kreditert «Foto: TIPSER».

– Har du kjennskap til hvordan NRK fikk tak i det bildet?

– Nei, sier Bertheussen kontant.

– Hadde du kontakt med NRK?

– Nei.

– Har du bedt noen om å lekke det til pressen?

– Nei.

– LEKKET BILDE: Påtalemyndigheten mener trusseltiltalte Laila Bertheussen selv har sørget for å lekke informasjon fra straffesaken til mediene, deriblant et bilde til NRK, som viser hærverk på familiens bil. Bertheussen er tiltalt for dette hærverket, men nekter skyld. Foto: SKJERMDUMP NRK

– Hvorfor gjør du det?

Aktor viste så til en Messenger-samtale mellom Bertheussen og fornærmede Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Tybring-Gjedde skriver at hennes munn er forseglet. Saken er unntatt offentlighet, noe Statsministerens kontor hadde tatt en avgjørelse på, skriver hun. «Jeg fikk et lite sjokk først. Jeg er ikke så sikker på hvorvidt dette bør forbli u.off.», skriver Bertheussen i samtalen.

Så spør Bertheussen: «Har du noen som kan lekke saken til pressen?» Hun sender deretter bilder av bilen påskrevet «RASIST». Bildet endte deretter opp i NRK-artikkelen.

Smines Tybring-Gjedde var den gang statssekretær i Olje- og energidepartementet. En drøy måned etter ble hun utnevnt som samfunnsberedsskapsminister i Erna Solbergs regjering.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo. Foto: NTB/SCANPIX

– Dette har jeg ikke noen formening om. Jeg husker ikke så godt dette her. Dette var en Messenger-gruppe med mye tull. Jeg har ikke lekket til pressen. Men jeg hadde ikke noe imot det.

– Men du spør om hun har noen som kan lekke saken til pressen? Hvorfor gjør du det? spør Formo.

– Det er sjargong. Jeg er litt flåsete av og til. Jeg vet ikke.

– Kan det ha noe med, hadde du ønske om å koble det opp mot teatret?

– Nei.

– Hva har du tenkt om hvem som står bak de ulike handlingene?

– Det har jeg aldri spekulert i.

– Har du gjort deg tanker om at noen fra teateret kan stå bak?

– Jeg kan ha gjort det.

PÅ VEI INN: Her er Tor Mikkel Wara (til høyre) på vei inn i retten med sin bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs, og samboerens forsvarer John Christian Elden. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Mye fjas og tull

Formo fortsatte å spørre Bertheussen ut om hennes fremstøt mot offentligheten, og hva som lå bak dette.

I en messenger-gruppe fremkommer det at hun skriver: «Hvis du føler at det klør i fingrene må du gjerne fyre løs på mediene».

– Jeg har sagt x antall ganger at det var mye fjas og tull som ikke ble lagt ut på Facebook, men som var i en privat gruppe, sier Bertheussen fra tiltaleboksen.

Formo spør også om en meldingsdialog med en VG-journalist etter at hun anmeldte Black Box Teater for hensynsløs atferd før jul 2018.

– Hva var grunnen til at du ønsket at VG skulle tipses?

– Jeg tror på det tidspunkt at jeg synes det var så mange løgner om meg i mediene at jeg syntes at de burde tipses om dette. Jeg fikk veldig mange anmodninger om det.

Publisert: 09.09.20 kl. 11:10

