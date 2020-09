ORDFØRER: Gunnar Wilhelmsen avviser at han har brutt habilitetsreglene. Foto: Ingun A. Mæhlum, VG

Tromsø-ordføreren beklager: – Møtet ble ikke bra

TROMSØ (VG) Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) beklager oppførselen sin i et partiinternt møte om et byggeprosjekt der han er erklært inhabil. Men han står fast på at han må kunne diskutere vanskelige saker med gruppen.

Oppdatert nå nettopp

I et formannskapsmøte tirsdag ettermiddag blir ordføreren i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap), grillet om Arctic Center-saken.

Arctic Center er et nytt alpinanlegg og hytteby, der ordføreren eier 29,7 prosent av aksjene, mens broren Knut Wilhelmsen sitter med 37,8 prosent.

Ordføreren har derfor vært inhabil i den politiske behandlingen av saken.

12. mai var Wilhelmsen i et møte med Arbeiderpartiets kommunestyregruppe. Der uttrykte han misnøye med at partikollegene hadde stemt imot prosjektet, og understreket hvor mye penger han selv hadde investert, opplyste kilder til avisen iTromsø fredag.

I formannskapsmøtet tirsdag avviser ordføreren å ha brutt habilitetsregelverket.

les også Bråk om Tromsøs ordfører: – Jeg var både sint og lei meg

– Jeg er inhabil i den politiske behandlingen av saken. Det jeg ikke er inhabil i er det arbeidet vi i Arbeiderpartiet, som i andre partier, er forpliktet å gjøre etter vanskelige saker. Nemlig å lufte ut, gå videre og forbedre oss, sier Wilhelmsen i formannskapsmøtet.

En person som er inhabil skal ikke delta i behandlingen eller i avgjørelsen av en sak.

Tøft møte

Ordføreren sier selv til iTromsø at tonen under oppvaskmøtet ble «voldsom og konfronterende».

– Da saken var ferdig hadde jeg en klar formening om at vi i Ap ikke hadde gjort en god jobb og at vår oppslutning kunne bli påvirket, sier Wilhelmsen til formannskapet tirsdag.

Videre sier Wilhelmsen at han har et stort engasjement for saken.

les også Slår ring om Tromsø-ordføreren før forklaring

Han beklager oppførselen sin under møtet.

– Det møtet ble ikke bra. Det nevnte engasjementet kombinert med skuffelsen over utfallet gjorde at jeg gikk langt i mine karakteristikker av både prosessen og resultatet. Det skulle ikke ha skjedd og det har jeg beklaget, sier han.

Kritikk fra Høyre

Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Bøe stiller spørsmål ved ordførerens rolleforståelse.

– Da må Ap avklare om det er medlemmer av Aps kommunestyregruppe som vil ha hatt et annet utfall i saken hvis ikke ordføreren hadde deltatt i diskusjoner på møtet, sier Svardal Bøe.

DETTE ER PLANENE: Slik håper initiativtakerne bak Arctic Center at en ny hytteby og alpinanlegg kan stå klart om noen år. Foto: Arkitektkontoret Amundsen

– Da vil jeg gjerne spørre ordføreren om hva han tenker om egen rolle og at det gang på gang stilles spørsmål ved ordførerens habilitet i ulike saker, spør han videre.

Wilhelmsen sier på sin side at han vurderer habilitet grundig, også ved hjelp av kommuneadministrasjonen.

Avviser kjennskap til klage

Da det uformelle oppvaskmøtet i Aps gruppe ble avholdt 12. mai jobbet ordførerens bror med å klage på avslaget. Saken var dermed ikke endelig avgjort og ferdig behandlet av kommunen.

Ordføreren sier at han først fikk høre at saken kunne komme opp igjen etter det interne oppvaskmøtet i Ap.

– Lovlighetskontroll var et fremmedord for meg. Første gang jeg ble oppmerksom på at saken kunne komme opp igjen var i en mail fra administrasjonen 18. mai, sier han.

HURTIGRUTEN-TRØBBEL: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen har også fått kritikk for å gå i et møte med Hurtigrutens direktør, selv om han har både private og økonomiske bånd til selskapet. Foto: Ingun A. Mæhlum

Kontroversiell hytteby

Dagen før saken skulle avgjøres i kommunestyret, gikk ordførerens bror ut med en kraftsalve mot politikerne i avisen. Han sa til iTromsø at brødrene hadde investert 19 millioner kroner i prosjektet.

Kommunestyret godkjente alpinanlegget. Da hyttebyen var oppe til behandling 29. april, valgte Arbeiderpartiets gruppe å stemme imot. De mente at planene for hyttebyen, med nær 350 hytter, var for omfattende.

Deres stemmer sikret et flertall imot hytteplanene, som dermed ble avvist.

Gruppen ba ordføreren om et møte for å snakke om saken. Knappe to uker senere, den 12. mai, ble det uformelle møtet holdt.

Habilitetsbråk

Byens ordfører har også nylig vært i habilitetsbråk på grunn av koblinger til Hurtigruten.

Han gikk i et privat møte med Hurtigrutens direktør under coronautbruddet på et av selskapets cruiseskip. Wilhelmsen er gift med Hurtigrutens direktør for samfunnskontakt, og han leier selv ut lokaler til selskapet.

I ettertid beklaget han at han gikk alene i dette møtet, ifølge iTromsø.

Samme gruppe skriver ny innstilling

Ettersom klagen nådde fram, skal nå hyttebyen til ny behandling i kommunestyret i senere i september.

Det skal Arbeiderpartiet Tromsø løse slik at kommunestyregruppen, som stemte imot hyttebyen ved forrige avstemning, nå skal legge fram sin vurdering av saken i en innstilling til partiets representantskap.

Det blir de 88 medlemmene i representantskapet som derfor avgjør hvordan partiet skal stille seg til hyttebyen, når saken kommer opp på nytt i kommunestyret.

Publisert: 15.09.20 kl. 12:38 Oppdatert: 15.09.20 kl. 12:51