BLE HØRT: «Jan» fortalte i VG om hvordan psykologen manipulerte og forgrep seg på ham. Nå skal Sverre Varhaugs terapi ettergås av en offentlig ekspertgruppe. Foto: Privat

Varhaug-pasient: − Godt å bli tatt på alvor

– Det er bra at helseministeren tar ansvar, sier Jan, ett av ofrene i Varhaug-saken.

Helseminister Bent Høie (H) reagerer sterkt på VGs avsløringer om psykolog Sverre Varhaug, som forgrep seg mot pasienter i mer enn tre tiår – uten at noen greide å stoppe ham.

Helse- og omsorgsdepartementet setter nå sammen en ekstern ekspertgruppe som skal gjennomgå hele Varhaug-saken.

I tillegg skal gruppen undersøke hvordan saker om overgrep i helsetjenesten er blitt håndtert de siste ti årene.

Også Varhaugs ofre skal bli hørt i arbeidet, lover Høie.

– Det føles godt å bli tatt på alvor og bli lyttet til, sier Jan.

I en stor reportasje i VG har han fortalt om hvordan han gjennom 13 år som Varhaugs pasient ble utsatt for grove overgrep og manipulasjon

– Det er bra at det offentlige endelig tar denne saken seriøst og forstår at de må ta større ansvar for å beskytte pasienter mot overgrep i terapirommet. Det må være trygt å være pasient i det norske helsevesenet, sier Jan.

IKKE VARSLET: Jan fikk ingen informasjon om at Varhaug var fradømt autorisasjonen for godt. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Visste ingenting

Da han begynte i terapi hos psykolog Sverre Varhaug, var psykologen allerede dømt for å ha misbrukt stillingen sin overfor to pasienter. Det ante ikke Jan.

Han fikk heller ikke informasjon fra myndighetene da Varhaug ble fradømt autorisasjonen for godt.

Jan fortsatte i terapi i ytterligere ti år.

– Det skal ikke gå an. Det er et grovt svik. Og dette må gruppen gjøre noe med. Hvis en psykolog mister autorisasjonen etter grenseoverskridende atferd, så må pasientene få vite om det, sier han.

Flere har meldt seg

I ett år har VG har kartlagt hvordan psykolog Sverre Varhaug manipulerte og forgrep seg mot sårbare pasienter i mer enn tre tiår – og hvordan ingen klarte å stoppe ham.

FLERE OFRE: Syv pasienter som slo alarm om Varhaugs terapi, fikk aldri saken sin etterforsket. Nå har enda flere tidligere pasienter meldt seg for VG.

Varhaug ble dømt for overgrep mot til sammen seks personer, i tre ulike rettsprosesser.

I arbeidet med Varhaug-saken har VG sporet opp ytterligere syv pasienter som slo alarm om Varhaugs terapi. Ingen av dem fikk saken sin etterforsket eller pådømt.

Nå har omfanget vokst ytterligere:

Etter publisering har enda flere tidligere pasienter meldt seg for VG.

Unnskyld med innhold

I VG-podkasten Dukkemannen forteller pasienten Knut om hvordan Varhaugs manipulasjon fører til at han isolerer seg fra venner, slår opp med kjærester gjennom ti år og planlegger å ta sitt eget liv.

Også han er lettet over at helseministeren reagerer på det VG har avdekket.

– At de vil gå grundig til verks og lytte til ofrene er positivt. Jeg er spent på hvem som vil sitte i gruppen. Det er viktig at disse er nøytrale, kompetente personer uten bindinger.

Knut etterlyser tydeligere konsekvenser for psykologer som har krysset grensen seksuelt overfor pasienter.

– De bør ikke få lov til å behandle pasienter i enerom igjen. De kan så klart få jobbe og bruke utdannelsen og evnene sine. Men de bør ikke få komme i posisjon til å forgripe seg mot sårbare pasienter igjen.

– Hva tenker du om at helseministeren sier unnskyld til ofrene i Varhaug-saken?

– Jeg registrerer at han sier det, og det er godt å høre. Men sørg for at det ordet får innhold. Handling er det viktigste nå.