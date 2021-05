KRISE: Det er satt beredskapsledelse i Frøya kommune. Foto: Geir Otto Johansen, VG

Beboer skadet etter alvorlig hendelse: − En stor krise

Frøya kommune melder at en beboer får behandling av spesialisthelsetjenesten etter en uønsket hendelse. Tilstanden er alvorlig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I en pressemelding onsdag kveld opplyser kommunen at de har hatt en «uønsket alvorlig hendelse».

En beboer i virksomheten bo-, aktivitet og miljøtjeneste har fått skader og er i alvorlig, man stabil tilstand.

Til Adresseavisen, som omtalte saken først, sier ordfører Kristin F. Strømskag at det er for tidlig å si noe om årsaken til skadene. Hun ønsker heller ikke å gå inn på hva som har skjedd forut for hendelsen.

– Det er en veldig trasig situasjon, og en stor krise vi nå er oppe i. Dette er krevende for alle som er berørt, sier ordfører Kristin F. Strømskag til Adressa.

Frøya-ordfører Kristin F. Strømskag.

På spørsmål fra VG om hva slags type skader det er snakk om, sier ordføreren:

– Jeg har ingen annen kommentar enn det som står i pressemeldingen på nåværende tidspunkt.

– Hva er prosessen videre for kommunen?

– Kommunen går gjennom hendelsen for å få klarhet i hva som skjedde, og går inn i egne rutiner og prosedyrer for å se om det er noe der. Hendelsen er også meldt til Helsetilsynet og Statsforvalteren som også vil granske den. Resultatet av disse undersøkelsene vil avgjøre hva som gjøres videre, sier Strømskag.

Hun vil på nåværende tidspunkt ikke si noe om når hendelsen skjedde eller når den ble meldt inn til øvrige instanser.

– Hva er tidsperspektivet på granskingen?

– Det er litt avhengig av hvor raskt Helsetilsynet og Statsforvalteren kan ha sitt klart. Vi vil kommunisere i en pressemelding når vi vet mer, sier ordføreren.

I pressemeldingen skriver Frøya kommune at hovedfokuset er å ivareta beboer, pårørende og de involverte.

– Alle berørte står nå i en svært vanskelig krise, og kommunen er opptatt av at alle får den hjelp og støtte de trenger.

Kommunen melder videre at de har satt beredskapsledelse.