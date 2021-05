DREPT: Avdøde etter et drap i Trondheim skal lørdag ettermiddag obduseres. Foto: Ole Martin Wold, VG

Én siktet for drap i Trondheim – avdøde ikke identifisert

Det er startet drapsetterforskning etter funn av en død mann i en leilighet i Trondheim. Én person er siktet.

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter om et mistenkelig dødsfall lørdag formiddag. Lørdag ettermiddag sender de pressemelding om at de etterforsker saken som drap.

– Vi har en formening om hvem han er, og regner med at vi skal ha det hundre prosent på det rene i løpet av ettermiddagen eller kveld, sier politiadvokat Hans Vang til Adressa om offerets identitet lørdag kveld.

Klokken 19.01 opplyser politiet i en pressemelding at avdøde fremdeles ikke er identifisert, og at den pågrepne ennå ikke er avhørt. Politiet vil ta stilling til eventuell varetektsfengsling «i løpet av helgen».

– Vi har funnet en mann død, og vi etterforsker det som et mistenkelig dødsfall, og vi har pågrepet en person i forbindelse med saken, sa politiets innsatsleder Tor Inge Aas til Nidaros lørdag morgen.

PÅ STEDET: Innsatsleder Tor Inge Aas. Foto: Joakim Halvorsen

– Den pågrepne befant seg i leiligheten da politiet kom dit. Det var ingen dramatikk knyttet til pågripelsen, forklarer påtaleansvarlig i politiet, Hans Vang, til VG senere lørdag ettermiddag. Den siktede bor i boligen hvor den avdøde ble funnet, sier operasjonsleder Frode Tystad til Adressa.

Vang opplyser at politiet på nåværende tidspunkt ikke kan kommentere nærmere omstendighetene rundt drapet, hendelsesforløpet eller om det er beslaglagt våpen i etterforskningen.

Det skal gjennomføres obduksjon av avdøde i løpet av lørdag ettermiddag, sier Vang.

VGs fotograf på stedet har observert noen dråper blod på trappa inn til åstedet. Krimteknikere har tatt prøver av disse lørdag. Et område rundt åstedet med anslagsvis fire boenheter er sperret av.

fullskjerm neste FUNNET DØD: Politiet gjør undersøkelser etter funn av en død mann på Lademoen i Trondheim.

Politiet ble varslet av helse klokken 08.14 om en død mann i en privat leilighet på Lademoen og rykket ut med flere enheter. De kjenner ikke identiteten til avdøde, men sier til VG at det er en voksen mann.

– Den pågrepne har fått status som mistenkt, og er ikke avhørt. Det er en mann i midten av 50-årene, sa operasjonsleder Ove Tokstad til VG lørdag formiddag.

Drapssiktet ikke avhørt

Ved 16.00-tiden er mannen fremdeles ikke avhørt.

I pressemeldingen lørdag ettermiddag skriver politiet at den pågrepne som nå er siktet for drap befant seg i leiligheten. Siden offeret ikke er identifisert, er pårørende heller ikke varslet.

– Vi er i en tidlig fase av etterforskningen, og kan foreløpig ikke si noe mer konkret om hva som har skjedd. Vi regner med å få flere svar når de tekniske undersøkelsene er ferdige og obduksjon er gjennomført, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

– Det vil bli tatt stilling til eventuelt varetektsfengsling i løpet av helgen, legger han til.

Drapssiktet knyttes til oppskårne dekk

Nidaros skriver at politiet også har sperret av en parkeringsplass der det står biler som er utsatt for hærverk.

– Det kan være forhold med bilene som kan knyttes til hendelsen. Det er skadeverk på bilene, og vi ønsker å følge opp med tekniske undersøkelser. Vi mener det er sannsynlig at vi kan sette det i forbindelse med hendelsen, sier politiet på stedet til Nidaros.

SKADEVERK: Dekk på biler er skåret over på en parkeringsplass like ved åstedet på Lademoen. Foto: Ole Martin Wold, VG

Påtaleansvarlig Hans Vang sier til VG at det er snakk om at dekkene på bilene skal være skåret over.

– I forbindelse med pågripelsen har siktede knyttet seg selv til hærverket. Det er for tidlig å si noe om når, men det er noe vi må prøve å få et nærmere svar på, sier Vang.

Politiet ønsker tips i saken, via internett: tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73 48 94 00.

– Vi håper tips fra publikum kan være med å belyse saken. Lurer man på om man har relevante beviser, håper vi man ringer uansett, så vi får avgjøre om det er interessant, sier påtaleansvarlig Vang.

Drap i samme gate i 2019

Glenda Limeira bor et par hus unna det som politiet arbeider i. Hun forteller til VG at et område er sperret av.

Hun beskriver at det ofte er uro i nabolaget, men at det også er et godt nettverk blant flere av naboene.

– Jeg er ikke redd, men det er ubehagelig å oppdra barn her når politiet ofte må komme til området, sier hun til VG.

I 2019 skjedde det et drap rett over gaten fra det huset som nå er blitt et åsted på Lademoen i Trondheim.