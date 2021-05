Her har de hatt høyt smittetrykk – og ikke fått ekstra vaksiner

FHI beskriver i oppdrag 8 at de blant annet har rangert kommunene etter median 28-dagers insidens av meldte tilfeller til MSIS mellom uke 34 2020 – uke 4 2021 for å måle smittetrykk over tid.

Ved å se på meldte smittetilfeller for fire uker av gangen, og finne medianen i smittenivået for hele perioden, får man et tall på det mer jevne smittenivået over tid, der et kortvarig utbrudd ikke får like stor innvirkning.

VG har gjort en utregningen av dette for perioden fra uke 36 i 2020 til uke 18 i 2021 – og deretter sett tallet som viser smittenivået over tid opp mot hvor mange vaksinedoser hver kommune har satt. Forholdstallet i tabellen viser altså avstanden – eller antall doser per (median) antall smittede (per måned).

Hvis vaksinedosene var fordelt utelukkende etter smittetrykk, ville forholdstallet i teorien vært tilnærmet likt for alle kommunene.