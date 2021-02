ÅPNER IKKE OPP: Halden, fotografert fra Rødsberget. Grensebyen er nedstengt etter utbrudd av britisk mutasjonssmitte. Foto: TORE KRISTIANSEN

Drastiske tiltak for å begrense smitte: Halden gjør ingen lettelser

Selv om Helsedepartementet har åpnet for flere lettelser, velger Halden kommune å holde seg på samme strenge nivå. Haldenserne må leve med fortsatt streng nedstenging.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag ettermiddag presiserte Helsedepartementet at Halden og de andre kommunene som fikk forsterkede tiltak etter utbruddet i byen, får mulighet til å gjøre samme lettelser som andre kommuner som er definert som «Ring» 1 eller 2.

Altså åpnet Regjeringen for de samme lettelsene som kommunene som i kommunene ble nedstengt i Nordre Follo-utbruddet. Samtidig kan kommunene selv velge å innføre en strengere forskrift.

Det har altså Halden kommune valgt å gjøre – og gjør ingen av disse lettelsene. Det bekrefter kommuneoverlege Kjersti Gjøsund til VG.

– Det ble på et møte i dag drøftet om det ville være bedre om vi hadde lokale forskrifter i tillegg til å følge de nasjonale. Vi har da valgt å lage en lokal forskrift som vil vare til 10. februar.

Fortsatt rødt nivå

Hun forteller også at det røde nivået i barnehager og skoler vil vare til og med 14. februar.

– Det er enormt krevende for barn og unge, men også for ensomme og sårbare mennesker. Og ikke minst næringslivet. Nå går vi i en fase som mange i Ring 1 har vært i.

19 av 57 smittede i Halden kommune er barn.

– Når vi har så mange barn under 16 år som er smittet, så kan vi ikke åpne opp. Vi er nødt til å ha rødt nivå og små kohorter en stund til. Å sørge for at barn kan gå på skole er det viktigste nå, slår kommuneoverlegen fast.

– Ønsker ikke å forvirre

Kommuneoverlege Gjøsund forteller at de har landet på at de strenge, lokale forskriftene skal vare like lenge som de nasjonale, altså til 10. februar. Hun forteller at målet med det er todelt.

– Vi ønsker ikke å forvirre innbyggerne mer med flere datoer. Samtidig har vi et håp om å stanse smitten til den tid, og målet er at vi kan bli en del av «Ring 1» innen den datoen.

Halden er en av fem kommuner som av Regjeringen fremdeles regnes som «Ring 1» fra onsdag. Det betyr at de i likhet med Oslo, Nordre Follo, Ås og Sarpsborg kan gjøre følgende lettelser:

Åpne enkeltstående butikker.

Åpne serveringssteder.

Åpne bibliotek.

La barn og unge igjen drive idretts- og fritidsaktiviteter.

La barn og unge ha svømmetrening og svømmeundervisning.

Ikke fraråde private besøk i hjemmet.

Nå er kommunens mål altså å kunne legge seg på det tiltaksnivået som tillates i «Ring 1» innen 10. februar.