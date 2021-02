NO, NO, SIER HAN: - Finansminister Jan Tore Sanner bød på kaffe da VG kom på sekstimersdag-intervju. Foto: Mattis Sandblad

Nye tall: 6-timers dag vil koste 210 000 for en familie

– Sekstimersdag vil knekke velferden både for familiene og for det norske samfunnet.

Det er den brutale konklusjonen til finansminister Jan Tore Sanner (H):

Fredag legger han frem en omfattende analyse av fremtidsutsiktene i Norge, den såkalte perspektivmeldingen.

210 000–220 000 kroner pr. familie

Ett av temaene som belyses er innføring av sekstimers-dag, som sterke krefter i blant annet LO kjemper for.

– Hovedbildet er at vi har noen store utfordringer foran oss. Det blir færre i yrkesaktiv alder pr. pensjonist, oljeinntektene går ned og utgiftene opp. Samtidig skal vi håndtere klimakrisen, sier han.

Han sier vi som samfunn kan klare det.

– Men for å bevare velferden i Norge frem mot 2030 og 2060, som meldingen belyser, må vi for å løse de nevnte utfordringene, få flere i jobb og vi må stå lenger i jobb. Å innføre sekstimersdag i en slik situasjon, går ikke. Vi har ikke råd, sier Sanner.

Han presenterer hovedtallene for sekstimersdag-kostnader.

– En sekstimersdag vil knekke velferden i Norge. Vanlige familier kan få 170 000 kroner i redusert lønn, i tillegg kommer en skatteregning på om lag 40-50 tusen kroner i gjennomsnitt for familien.

68 000 til helse og omsorg

Sanner sier det årlige innstrammingsbehovet vil være syv milliarder hvert år frem til 2060.

Beregningene bygger på at du vil gå ned 15 prosent i lønn ved å gå fra 7,5 timers dag til seks timer: Fra 37,5 til 30 timer i uken.

ÆRVERDIG KONTOR: Jan Tore Sanner sier det er folk i arbeid som skal redde landet, ikke oljepengene. Foto: Mattis Sandblad

– Hvis vi skulle innført 6-timers dagen i dag, viser Finansdepartementets beregninger at det ville vært et stort behov for flere ansatte i pleie og offentlig sektor:

34 000 flere ansatte innen statlig og kommunal undervisning

68 000 flere ansatte innen statlig og kommunal helse og omsorg.

– Samtidig vet vi fra NAVs bedriftsundersøkelse at det allerede mangler over 11 000 arbeidstakere i helse, pleie og omsorg og om lag 3000 personer i undervisningssektoren, sier han.

Avviser at oljefondet kan redde oss

Sanner sier det ikke går ihop.

– Vi har rett og slett ikke så mange som kan jobbe innen helse og omsorg og undervisning. Skal vi få til det må vi flytte folk fra industrien, fra varehandelen; fra privat til offentlig sektor.

– Vi har en stor oljeformue?

– Ja, mange vil nok tenke slik. Men hovedrammen om perspektivmeldingen er at det faktisk ikke er oljeformuen som er vår største formue. Det er arbeidskraften; det er de som går på jobb hver dag som bærer velferden i det norske samfunnet, det er ikke oljen:

– Arbeidsinnsatsen til det norske folk utgjør trefjerde-deler av vår nasjonalformue. Selv ikke et fond på 11000 milliarder kan matche det. Å redusere arbeidstiden med seks timer i uken, utgjør i realiteten verden av hele oljefondet og alle oljefunn som fortsatt ligger i bakken.

– Store deler av venstresiden vil gå den veien

– Sekstimersdag fremstår ikke som veldig aktuelt; hvorfor er dere opptatt av det?

– Store deler av venstresiden vil gå den veien. SV har det i sitt program, MDG har det. 1. mai i 2019 var sekstimersdag en hovedparole til LO og teamet skal opp på LO-kongressen senere i år. De som tenker å gå i den retningen, har et stort ansvar, fordi det vil knekke velferden i Norge.

Departementet har brukt den makroøkonomiske modellen DEMEC i sine beregninger, som tar utgangspunkt i at arbeidstakernes timelønn holdes uendret og at deres årslønn dermed går ned.

Si nei til 5000 milliarder?

– Det er også de som mener at lønnen skal beholdes, selv om arbeidstiden går ned?

– Bare med det perspektivet jeg har trukket opp, så knekker du velferden med en sekstimersdag. Skal du i tillegg ha full lønnskompensasjon, vil du virkelig undergrave også all verdiskapning i privat sektor.

De Grønne-leder Une Bastholm sa nylig til VG at et Equinor-oljefunn imorgen på 5000 milliarder kroner, ikke skal utvinnes.

KJEMPER IMOT SANNER: Fagforbund-leder Mette Nord peker på stor grupper som trenger kortere arbeidstid. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hva er ditt svar på at vi skal la et slikt funn ligge?

– Det vil ytterligere svekke velferden vår. Skal vi jobbe mindre og få færre inntekter fra olje- og gassvirksomheten, så er det klar beskjed til det norske folk om at det blir mindre velferd fremover.

Lover at det kommer utredning av arbeidstid

Mette Nord, leder i LOs desidert største forbund, Fagforbundet, sier de vet hvor skoen trykker.

– Våre medlemmer i helsevesenet, barnehagene og de andre velferdstjenestene har svært tøffe jobber. I disse yrkene er det høyt sykefravær, og mange makter ikke å stå i full jobb helt til de blir pensjonister. Derfor har vi foreslått en arbeidstidsreform. I LO jobber vi nå med utredning av en slik reform, som skal behandles på kongressen neste år.

Lover ansvarlighet

Hun sier at Sanner kan ta det helt med ro.

– Vi kommer til å være økonomsk ansvarlige, også i diskusjonen om arbeidstid.Men det er ikke noe nytt at Høyre svartmaler enhver sosial reform for vanlige arbeidsfolk. Det som vil knekke velferden for familiene og samfunnet, er høyreregjeringens enorme skattekutt. De har gitt 30 milliarder kroner i skattelettelser, aller mest til de rike og velstående. Dette er den største trusselen mot velferden vår.