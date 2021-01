UTENFOR ALLFARVEI: Det er ikke bilvei helt frem til hytta. Foto: Privat

Tidligere eier av hytta i dyp sorg: − Forferdelig hendelse

Hytta som brant ned i Andøy kommune ble solgt bare måneder før den tragiske brannen natt til lørdag. Den tidligere eieren er sterkt preget etter brannen.

Fem personer, fire av dem barn under 16 år, er savnet etter at en hytte brant ned i Andøy kommune natt til lørdag. Søndag ettermiddag bekreftet politiet at de har funnet fem omkomne på branntomten.

Hytta er 96 kvadratmeter stor og ligger i et populært turområde ved bygda Bjørnskinn.

Den ble kjøpt av de nåværende eierne så sent som i høst.

Den tidligere eieren sier til VG at hun kjente de nye eierne og er sterkt preget etter ulykken.

– Jeg er i dyp sorg. Dette er barndomsvenner av meg. Det er en tragisk, forferdelig hendelse. Det rammer ikke bare familiene, men et helt lokalsamfunn, sier hun.

fullskjerm neste MODERNE HYTTE: Tre personer er funnet omkommet etter at denne hytta brant ned i Kobbedalen i Andøy kommune.

I dyp sorg

Hytta ble bygget i 2004, har to etasjer og flere soverom. Ifølge NRK ble den renovert i 2017.

VG har fått tillatelse til å bruke bilder av hytta av den tidligere eieren.

Hun sier at de som kjøpte hytta er turfolk, som har vært svært glade i området.

Den tidligere eieren opplyser at hun brukte vedfyring til å varme opp hytta, men gass til å drive kjøleskap og komfyr.

Hun understreker samtidig at hun ikke vet hva de nye eierne brukte.

UTBRENT: Hytta, som ligger langt fra nærmeste nabo, var helt utbrent da nødetatene omsider kom frem til stedet. Foto: Politiet

– Ikke scooterføre

Tor Arne Vik er tidligere styremedlem i Vesterålen Turlag og bor i bygda Bjørnskinn.

Ifølge ham er det 10–12 hytter totalt i området.

Han sier at det ikke er mulig å kjøre helt inn til hytta, men at man på sommerstid kan parkere rundt en kilometer unna. På vinteren bruker man vanligvis skuter for å komme seg inn til området.

– Men vi har ikke fått nok snø enda. Det er bare snakk om fire-fem centimeter og ikke scooterføre, sier Vik.

Til NRK opplyser han at det går en skogsvei rundt 200–100 meter bak den nedbrente hytta.

– Det er bare en vei som går fra hytta ned til bygda. Det er også en del stier i området, sier han til VG.

Løp barbent

Politiet frykter at ingen av de fem savnede har klart å ta seg ut fra den brennende hytta, som var helt nedbrent da nødetatene kom til stedet tidlig lørdag morgen. Alle de savnede er hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

Den overlevende mannen skal ha forsøkt å redde de andre personene fra flammene, men skal ifølge politiet raskt ha forstått at det ikke var mulig.

Han måtte løpe fire kilometer barbent før han kom frem til foreldrene til kommunelege Astrid Berthinussen Holm.

Nødetatene ble varslet om den dramatiske brannen klokken 04.30.