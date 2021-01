FLERE POSITIVE: FHI har funnet den britiske varianten i 55 tilfeller. Foto: Ole Martin Wold

Minst 55 tilfeller av den britiske varianten i Norge

22 av tilfellene ble registrert det siste døgnet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) statistikkside for meldte tilfeller av muterte coronavirusvarianter, står det fredag kveld at 55 personer har fått påvist den britiske varianten i Norge.

Tilfellene fordeler seg slik geografisk:

Oslo: 19

Viken: 13

Agder: 3

Rogaland: 9

Vestland: 10

Innlandet: 1

Torsdag kveld klokken 20 viste FHIs statistikkside 33 tilfeller. Det vil si at det på ett døgn er registrert ytterligere 22 tilfeller av den britiske varianten i Norge.

– Dette skyldes ikke at 22 tilfeller er blitt påvist på ett døgn. Tilfellene kan gå både flere dager og uker bakover i tid. Laboratoriet kjører mange analyser sammen, og kommer med resultater i batcher, og disse 22 tilfellene har vært ferdig analysert samtidig, understreker avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Hun opplyser at alle disse tilfellene enten er knyttet til reise fra Storbritannia eller nærkontakter til folk som har vært på reise.

Venter på analyser

VG har fredag kveld vært i dialog med kommuneoverleger på Østlandet som kan være berørt at den britiske varianten, hvor det opplyses om ulikt antall ventede analyseresultater.

Blant annet venter Ås kommune på to tester de frykter kan være det muterte viruset, mens Enebakk venter på 16–17 tester.

Tidspunktene kommuner har sendt inn tester har variert, men flere forteller at de håper på svar over helgen eller i løpet av den neste uken.

Fredag opplyste Nordre Follo at den mer smittsomme britiske virusvarianten er påvist i kommunen.

Lørdag skal regjeringen presentere flere nye og inngripende tiltak for regionen rundt Nordre Follo.

FHI opplyser i ukesrapporten for uke to at de i perioden fra 1. desember 2020 til 17. januar 2021 har analysert 1232 av de positivie prøvene Det vil si at insituttet har analysert 5,5 prosent av alle positive prøver.

Prøvene som er analyser og har fått påvist den britiske varianten ble tatt i disse ukene:

5 tilfeller i uke 50

12 tilfeller i uke 51

11 tilfeller i uke 52

15 tilfeller i uke 53

11 tilfeller i uke 1

1 tilfelle i uke 2

Det er ennå kun oppdaget ett tilfelle av den sørafrikanske varianten.