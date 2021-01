FÆRRE: Fra mottak på Ringsaker for enslige mindreårige. Nå er antallet asylsøknader kraftig redusert. Foto: Jørgen Braastad/Illustrasjonsfoto

Kraftig fall i asylsøknader

Antall asylsøknader til Norge har falt fra 31.150 i rekordåret 2015, til 1387 i fjor. Coronaen og innstramminger i reglene trekkes frem som viktige årsaker.

Publisert: Nå nettopp

Det viser tall fra Justisdepartementet.

Fallet har foregått over flere år, men coronaepidemien og tidvis stengte grenser, er en viktig årsak.

Oversikten fra Justisdepartementet viser tall fra 2013 frem til i fjor.

De to første årene etter at Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013 lå antallet asylsøknader på 11.000–12.000.

Så slo flyktningkrisen inn i 2015- da tusenvis av asylsøkere flommet inn over Europa og Norge; de kom blant annet syklende fra Russland over Storskog.

I 2015 mottok Norge 31.150 asylsøknader.

I 2016 falt antallet dramatisk, blant annet etter kraftige innstramminger. Både i 2016 og 2017 var antallet 3.000–4.000.

Siden har den utviklingen fortsatt. I 2018 falt antallet asylsøknader til 2.655 og videre til 2.305 i 2019.

De lave tallene ble slått kraftig i fjor, da antallet asylsøknader falt til 1.387.

Det er et fall med 40 prosent siden 2019 og et fall med over 20 ganger, siden 2015.

– Vårt mål er å ta imot mennesker på flukt. Sånn sett er det bra at antallet faller, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, Ove Trellevik.

Også fall i kvoteflyktninger

Han erkjenner at pandemien og stengte grenser er en viktig årsak.

– Ja, det er det ingen tvil om, men når du ser utviklingen de siste årene, så viser det at vår innstrammingspolitikk har hatt effekt.

Av de 1387 som søkte asyl i 2020, fikk 1140 innvilget sin søknaden av UDI.

I tillegg innvilget Utlendingsnemnda 169 søknader.

2015: Sykler som flyktninger kom med i 2015 ble lagret i Kirkenes. Foto: Cornelius Poppe / NTB

I tillegg kom det 1920 kvoteflyktninger, som også faller: I 2019 tok vi imot 3100 kvoteflyktninger.

– Vi skal hjelpe mennesker i nød, fortrinnsvis gjennom FNs flyktningkvotesystem, sier Trellevik.

Statistikken fra Justisdepartementet viser også en oversikt over familieinnvandring, hvor familiegjenforening er sentralt.

Den viser også en synkende tendens, men ikke så kraftig som for asylsøknader.

I fjor ble det innvilget 8.137 søknader om familieinnvandring, mot 11.778 i 2019.

Listhaug vil stramme inn familiegjenforening

Frp-nestleder Sylvi Listhaug kommenterer tallene slik.

– Det er ikke overraskende at asyltallene går ned når verden står i en pandemi og det er vanskeligere å bevege seg over landegrensene. Vi ser det i mange land, sier hun og viser blant annet til tallene fra Danmark, som viser en lignende utvikling.

Hun er mer opptatt av en annen del av statistikken:

– Vi ser at nedgangen i familieinnvandring til personer med fluktbakgrunn til tross for pandemien har en liten reduksjon. Det viser at det er behov for ytterligere innstramninger når det kommer til familiegjenforening, sier hun og legger til:

– Vi fikk strammet til noe i forbindelse med statsbudsjettet. Introduksjonsstøtten kan ikke lenger brukes som inntektsgrunnlag. Men det må strammes til mer. Kravene til inntekt og evnen til å forsørge de man ønsker å få til Norge må strammes til slik at det ikke er norske skattebetalere som ender med å forsørge familiene.