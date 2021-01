Advarer mot å fjerne helsesykepleiere igjen Når hele Norge skal vaksineres mot covid-19, kan det ramme barn og unge hardt , advarer Redd Barna. Kari Aarstad Aase Av Publisert 19. januar, kl. 18:07 Frode Hansen, VG Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Helsesykepleierne, er ansvarlige for både vaksinasjon og skolehelsetjenesten i kommunene. De kan ikke være to steder på en gang. Neste side (3) Forrige side (1)

Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

Advarer mot å fjerne helsesykepleiere igjen

– Mange har fått veldig god hjelpe av helsesykepleier på skolen. De må ikke ta dem fra oss, sier Ari Sigurdarson (18) ved Foss videregående skole i Oslo.

Publisert: Nå nettopp

I mars ble mange helsesykepleiere tatt ut av skolene og brukt til andre tjenester, ikke bare coronarelaterte.

– Det må ikke skje igjen, sier leder i Landsgruppen av helsesykepleiere, Ann Karin Swang.

Flere helsesykepleiere i ulike kommuner har fått varsel om at de vil bli omdisponerte når vaksinasjonsarbeidet etter hvert trappes opp.

Redd Barna er veldig bekymret for at nye omdisponeringer av helsesykepleiere vil kunne føre til at mange barn i sårbare livssituasjoner ikke får den oppfølgingen de trenger fra skolehelsetjenesten i en svært krevende tid.

Monica Sydgård Foto: Privat

Advarer

– Vi vet fra før at mange barn og unge i vanskelige livssituasjoner fikk det verre da skolene stengte ned og helsesykepleiere ble omdisponerte til å drive coronarelatert arbeid våren 2020, sier Monica Sydgård leder for Redd Barnas Norgesprogram, til VG.

I vinter publiserte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) tall fra en undersøkelse som viste at rundt én av 6 barn i alderen 13-16 ble utsatt for minst en form for vold eller overgrep, i de åtte ukene skolen var stengt.

– Vi i Redd Barna vil advare mot at helsesykepleiere nå blir tatt ut av skolen, bort fra barna og ungdommene, for å vaksinere befolkningen, sier Sydgård.

VG skrev også i desember en sak om at 234 kommuner i Norge satte helsesykepleiere til å løse coronaoppgaver da skolene stengte. Da mange helsesykepleiere ble satt til å drive smittearbeid i mars, gikk samtidig antall bekymringsmeldinger kraftig ned fra skolehelsetjenesten og helsestasjonene.

– Vi frykter at mange helsesykepleiere blir tatt ut til vaksinering og andre oppgaver, og at barn og unge igjen må betale prisen, sier Sydgård.

– Bruk andre

Nå må det komme forpliktende, nasjonale føringer som ikke gjør det mulig for kommuner å omdisponere helsesykepleiere til vaksinering eller smittesporing, mener Redd Barna.

– Regjeringen har vært tydelige på at tjenester til barn og unge skal skjermes. Ingen barn bør møte en lukket dør hos helsesykepleier når de strever eller lurer på noe. Så langt det lar seg gjøre bør derfor andre sykepleiere enn helsesykepleiere benyttes til vaksinasjon i kommunene, svarer statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet.

les også Tyngre samtaler hos hjelpetelefon for unge

Fra årsskiftet har de også gitt sykepleiere midlertidig rett til å ordinere covid-19-vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Dette gjør at kommunene vil ha større fleksibilitet i bruk av personell, sier Bjerke.

Redde

– Vi er selvsagt redde for å bli tatt ut av skolehelsetjenesten. Nedstengningen av skoler påvirket barna både på kort og lang sikt, og stadige endringer mellom rødt og gult nivå har gjort at barn og unge får det vanskeligere. De yngre skolebarna tar mer kontakt enn før, og strever med psykisk helse, hjemmesituasjonen og ensomhet, sier Elin Henjesand Kvam (under), ledende helsesykepleier i Sogndal kommune.

Elin Henjesand Kvam Foto: Privat

Swang mener at selv om helsesykepleiere sammen med kommunelegen har ansvaret for vaksinasjon og smittevern i norske kommuner, må de i forbindelse med massevaksinasjonen nå, lete etter alternativer.

Andre må kunne læres opp til å vaksinere, pensjonerte helsesykepleiere kan hentes inn og sykepleierstudenter benyttes, er blant forslagene til løsninger.

– Vi trenger helsesykepleierne

Ari Sigurdarson 18 er russepresident ved Foss videregående skole i Oslo, og kan ikke få rost tilstedeværelsen og hjelpen fra helsesykepleier og hennes team.

– De har vært tilgjengelig på sosiale medier, også da skolen var stengt. De har svart oss nesten døgnet rundt, og jeg vet at mange har vært svært takknemlige for å ha noen å gå til, noen å prate med når ting har vært vanskelig, sier han.

Det er ikke bare individuell hjelp som er viktig. Da klassen til Ari en periode slet med klassemiljøet, kom helsesykepleier og snakket med dem, svarte på spørsmål, forklarte og ga råd.

Foto: Fredrik Hagen

– Det hjalp veldig, og det er jo viktig for læresituasjonen at klassen fungerer. Jeg kan ikke få rost helsesykepleier nok, sier han.

Ari ser dilemmaet med vaksineringen, og vil som alle andre at vi alle skal bli vaksinert raskest mulig, så vi kan begynne å leve normale liv igjen. Men ikke at barn og unge skal betale prisen.