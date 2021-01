KRISER: Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) mener at pandemien forsterker en allerede eksisterende lærerkrise. Foto: Vidar Ruud

SV om tall på lærere som vurderer å bytte jobb: − Oppsiktsvekkende

Halvparten av norske lærere vurderer å søke seg til stillinger utenfor skolen, viser ny undersøkelse. – Melby må ta styringen, sier SV-representant Mona Fagerås.

Publisert: Nå nettopp

En ny undersøkelse gjennomført blant norske lærere viser at mer enn halvparten har søkt eller vurdert å søke seg til stillinger utenfor skolen. SV reagerer på de høye tallene.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende tall, og jeg forventer at de tas på høyeste alvor av ministeren, for vi kan ikke miste flere lærere nå, sier Mona Fagerås, stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson i SV.

Hun mener at kunnskapsminister Guri Melby (V) ikke tar nok ansvar.

– Melby hever pekefingeren og skylder på kommunene, men det er hun som må ta styringen, sier Fagerås.

– Regjeringen må komme med tydelige instrukser om å styrke skolebudsjettene, de må sørge for at det settes inn nok lærere og for at midlene kommer elevene til gode.

Vil øremerke midler

Undersøkelsen, som er gjennomført på oppdrag av Utdanningsforbundet, viser også at nesten to tredeler av lærerne har jobbet mer enn vanlig i høst.

Seks av ti oppgir at arbeid knyttet til smitteverntiltak er en av årsakene, og 45 prosent oppgir «vikariater for syke kolleger» som en del av merarbeidet.

– Det at mange føler seg slitne og presset er ikke så rart. De har vært gjennom et år med store belastninger, og har måttet omstille seg til digital undervisning og opp, sier Fagerås.

Hun mener regjeringen må vurdere en øremerking av midler til skolene.

– Det er noe en har gjort med helsesykepleiere. Vi mener det må sikres at skolene blant annet kan betale vikarer for å avlaste lærere som er overarbeidet, sier hun.

SV-politikeren er bekymret for hvordan elevene rammes av at skolene sliter økonomisk.

– Under coronapandemien har det kommet avsløringer om alle elevene som mistet spesialundervisningen sin. Denne typen undervisning er noe en kan sikre gjennom øremerking, og man kan ta igjen noe av det som har gått tapt i året som har gått, sier hun.

I en lærerkrise

SV-representanten frykter situasjonen under coronapandemien vil føre til at utslitte lærere nå forlater yrket.

Ved skolestart i 2020 viste tall at 15 prosent av lærerne i grunnskolen ikke har lærerutdanning, og lærerutdanningene sliter med rekrutteringen.

– Vi står allerede oppi en lærerkrise, med stor lærermangel flere steder i landet, sier Fagerås.

Før jul leverte hun et representantforslag på Stortinget sammen med representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslaget er nå til behandling i utdannings- og forskningskomiteen, og forventes å være ferdig behandlet i februar. Det inneholder 16 forslag til tiltak mot lærermangelen i skolen.

– Det er særlig forslag knyttet til det å beholde lærerne i skolen og få tilbake noen av dem som går til andre yrker som er viktig i denne sammenhengen, sier Fagerås.

– Vi må også få flere lærere til å stå i yrket, og da er blant annet seniortiltak viktig.

– Skyter langt over mål

Kunnskapsminister Guri Melby mener SVs kritikk ikke treffer.

– Her skyter SV langt over mål, sier hun.

– Vi har delt ut mange milliarder både i 2020 og i 2021 til kommunene under pandemien fordi vi vet at når en lærer er syk og må holde seg hjemme så koster det å sette inn vikar, skriver Melby i en e-post til VG.

– Å ha mindre grupper for barn koster penger, det samme gjør overtid, ekstra renhold, såpe og antibac. Vi har flere ganger vært krystallklare på at det ikke skal kuttes i skolen for å spare penger til coronatiltak.

UENIG: Kunnskapsminister Guri Melby mener det er opp til kommunene å prioritere ressursene som er bevilget barn og unge. Foto: Berit Roald

Melby mener SV heller må be egne lokalpolitikere om å sørge for at pengene brukes på skole.

– Det er mulig SV vil oppheve lokaldemokratiet her, det synes jeg ikke er riktig. Vi har gang på gang vist at vi stiller opp økonomisk, nå må kommunene vise at de prioriterer barn og unge. Selv om vi er i en pandemi så drar Fagerås det vel langt når hun mener Kommune-Norge nærmest skal settes under administrasjon av staten, skriver kunnskapsministeren.