KJEMPER TILBAKE: Frps dronning, Siv Jensen, og kronprinsesse, Sylvi Listhaug, møter VG til et intervju om partiets pågående gallup-krise. Foto: Mattis Sandblad

Kriseintervju med Siv og Sylvi: Slik vil de snu Frp-skuta

Siv Jensen sier at det går ræva. Nå vender hun ryggen både til regjeringen og firerbanden.

Publisert: Nå nettopp

Nesten før vi rakk å sette oss til gallup-kriseintervju med Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug, la Jensen seg paddeflat.

– Først vil jeg si at målingene nå er skikkelig ræva dårlig. Det er ikke noe å lure på. Det kjenner vi på alle sammen, sier Jensen.

Hun blir mer offensiv etter hvert.

Vi møter to av de to store taperne i norsk politikk for tiden, søstrene sisters i Fremskrittspartiet, som har opplevd en halvering i oppslutningen i løpet av kort tid.

Frp har på flere målinger ligget godt under ti prosents oppslutning. I en fersk måling Norfakta har laget for Klassekampen og Nationen får Frp oppslutning på kun 6,4 prosent.

Siv Jensens parti sliter nemlig med å holde på velgerne: kun hver tredje Frp-velger fra 2017 sier de vil stemme partiet igjen.

Straffet av ryddejobb

Med italienske dråper i glasset – vann, ikke vin – på restauranten Olivia, et steinkast fra Stortinget, får vi deres oppriktige analyse av årsakene til fallet.

– Mye begynte før vi gikk ut av regjering i januar i fjor. Vi hadde betydelig regjeringsslitasje, som også smittet over på organisasjonen vår. Det var ikke så rart etter så mange år i regjering, sier partilederen de siste 15 årene.

FRP-KRISE: Siv Jensen og Sylvi Listhaug gir sin ærlige analyse på hva som har gått galt i Fremskrittspartiet. Foto: Mattis Sandblad

– Så har vi hatt interne utfordringer som vi har tatt tak i og ryddet opp i, vel vitende om at det ville ha konsekvenser, sier hun og viser til at de har lagt ned partilaget i landets to største byer, Bergen og Oslo, og må bygge opp igjen en helt ny organisasjon.

– Hvor mange velgere på høyresiden i Frp tror du dere har tapt på det?

– Mitt poeng er at det er en sum av flere ting som er årsakene til den lave oppslutningen. Da vi forlot regjeringen sa vi samtidig klart og tydelig at det ikke var noen kvikk fiks. Alle vet at det tar lang tid å reetablere seg.

Borte i corona-skyggen

Partiet steg på målingene i fjor vinter etter de gikk ut av regjeringen, men så kom coronaen.

– Pandemien er en medvirkende faktor for et parti som er veldig tydelige i enkeltsaker. Nå har det kun vært corona-relaterte saker på dagsordenen i et år og nesten umulig å få på saker som handler om noe annet, sier Jensen.

Fra andre siden av bordet fortsetter Listhaug med selvransakelse.

PR-SCENE: Regjeringen har siden mars i fjor oppdatert gjennom utallige pressekonferanser. Foto: Jil Yngland

– Vi har fremstått veldig forvirret det siste året overfor velgerne. Det har vært vanskelig å få øye på kursen vår. Vi har bedrevet betydelig selvransakelse nå, og vedtatt en strategi som er bredt omforent i partiet – om hvor vi skal.

– Betyr det at dere var forvirret det siste året?

– Nei, men vi har tatt et stort ansvar når landet har vært i en krisesituasjon. Det var en av årsakene til at vi stemte for statsbudsjettet. I en normalsituasjon tror jeg ikke det er veldig stor sannsynlighet for at vi hadde stemt for det statsbudsjettet, så lenge vi ikke fikk gjennomslag for en del viktige punkt for oss, sier hun.

«Firerbanden»

Hun forteller om veien til mer stemmefiskelykke.

– Det som blir viktig for oss, er å stemme for det vi er for og stemme mot det vi er imot: Vi er ikke del av en firerbande og vi er heller ikke støttehjul for regjeringen. Vi kommer til å kjør en linje hvor vi rendyrker vår politikk. Så får andre parti ta stilling til våre forslag.

Firerbanden hun nevner er begrepet som i det siste har blitt brukt fordi Frp har gått sammen med SV, Ap og Sp i å overkjøre regjeringen når det gjelder corona-krisepakkene.

Sylvi Listhaug sier at velgerne deres egentlig hverken vil ha noe med regjeringspartiene å gjøre eller de rødgrønne.

– Det vil si at uansett hvilken side du forhandler med, så blir det galt for oss og for våre velgere, sier Listhaug.

IKKE GIRA: Sylvi Listhaug vil ikke tilbake i regjering med Venstre og KrF. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lunken til ny regjering

Listhaug sier at planen er å bli så store som mulig ved valget i 2021 – og deretter bygge partiet opp igjen mot 2025.

– Da er det mer naturlig å sitte på utsiden etter valget til høsten?

– Å gå inn i et samarbeid vi var i, er i hvert fall fullstendig utelukket. Det handler om at våre velgere ikke vil se oss i regjering med Venstre og KrF. Det ble for mange kameler å svelge, sier Listhaug.

– Så regjeringssamarbeid med V og KrF kan man glemme?

– Vår appetitt til å samarbeide med de to partiene er borte, sier Jensen.

– Det eneste realistiske hvis dere skal inn i regjering, er en regjering utgått av Høyre og Frp?

– Ja, slik som landskapet er nå. Da må gallupene og valgresultatet bli et helt annet.

Innvandrerkortet

– Det kommer knapt en flyktning til Norge, så innvandrerkortet er ikke så lett å dra lenger og bompenger har ikke stått høyt på dagsordenen på en stund. Det er to tidligere viktige saker for dere?

– Vi drar ikke noe innvandrerkort. Vi er grunnleggende opptatt av at asyl- og innvandringspolitikken i Norge skal være streng: At vi skal ha kontroll over ankomstene til Norge. At det ikke skal komme flere hit enn vi er i stand til å integrere, sier Siv Jensen.

PARTILEDER: Siv Jensen sier at integrering fremdeles blir en hovedsak for Frp. Foto: Hallgeir Vågnes

Hun sier at manglende integrering har ført til mer smittespredning, fordi man ikke kan norsk og forstår hva helsemyndighetene sier.

– Hva skal dere gjøre med det?

– Sette nye krav til integrering, språkopplæring og foreldreansvar. Det handler om å få mor ut i jobb; det handler om mange ting, sier Jensen.

– Skal dere gå sammen med firerbanden og fjerne kontantstøtten, som de mener hemmer integrering?

– Punkt en: det er ikke noe firerbande. Det er ikke noe naturlig samlingspunkt for Frp. Foreløpig er Frp for kontantstøtten, men saken kommer opp på landsmøtet, sier Jensen.

Vedum og Siv

– Vi skulle ønske at Senterpartiet skifter side og blir borgerlige igjen. Da kunne vi hatt et sterkt regjeringsalternativ i Sp, Høyre og Frp. Det ville vært en samling av parti, sammenlignet med de to vi hadde på slep, sier Listhaug.

– Vedum sier dere har glemt å lytte til folket?

– Jeg tenker dette intervjuet skal dreie seg om Fremskrittspartiet.

KONKURRENTER: Siv Jensen vil helst ikke snakke om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Trond Solberg

– Hvilke saker skal gjøre at Frp igjen blir et 15-prosentparti?

– Ta klimasaken for eksempel. Nå kappes alle partiene på Stortinget, med unntak av Frp, om å kaste skyhøye avgifter etter næringslivet og folk flest. Blir den klimaplanen vedtatt av Stortinget, så betyr det pumpepris på bensin og diesel på 20 kroner. Det er ganske alvorlig for folk som ikke har råd til å kjøpe seg elbil, sier Jensen.

– Dere vil at vi gjennom CO₂-kvoter skal kutte i utlandet i stedet?

– Det er naturlig å kutte utslippene der de er størst, sier Jensen.

– Avgifter er det vi kommer til å kjøre mye på. Det rammer mest de som har minst. Så er helse og eldre viktig.

TRAKK SEG: Siv Jensen tok Frp ut av regjering da Erna Solberg ville hente hjem en IS-kvinne til Norge. Foto: Fredrik Solstad

Glad for regjerings-exit

Frp-ledelsen trakk da de gikk ut av regjeringen, frem at de nektet å ta mødrene til barna som vokste opp i terrororganisasjonen IS inn til landet.

Nå er kvinnen tiltalt, men kan få strafferabatt.

– Sylvi kan si litt mer om det, hvorfor vi gikk ut av regjeringen. Det blir vi minnet på i dag og det hadde en grunn. Det var dråpen som fikk begeret til å renne over for vår del.

Listhaug er minst like klar.

– I dag har vi egentlig bare fått bekreftet hvor rett det var å gå ut av regjering. Resten av disse partene har hentet en terrorist tilbake til Norge. Det er noe Frp aldri kunne være med på.

De viser også til 16-åringen med syrisk bakgrunn, som i dag er siktet for terrorisme.

PÅ UTSIDEN: Venstre-leder Guri Melby, Frp-leder Siv Jensen, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Tore Kristiansen

Sylvi eller Ketil?

Selv om det går ræva på målingene, avviser Siv Jensen at det er noen lederdiskusjon i Frp.

Partiet har bare hatt to ledere på førti år: Carl I. Hagen og Siv Jensen.

– Du er den ubestridte dronningen Siv Jensen, og Sylvi Listhaug er en kronprinsesse. Jon Georg Dale har meldt at han ikke tar gjenvalg. Det samme har Ketil Solvik-Olsen. Er det slik at det er lettere å se nå, at det er Sylvi som er din arvtager, enn før de gutta bestemte at de ikke tok gjenvalg til Stortinget?

– Jeg er veldig glad for samarbeidet mitt med Sylvi. Vi samarbeider utrolig godt. Og så vil disse spørsmålene aktualisere seg når de aktualiserer seg. Det er ikke et tema, sier hun og legger til:

INNESTEMME: Ketil Solvik-Olsen på Frps landsmøte i fjor vinter. Foto: Hallgeir Vågnes

– Men det jeg har lyst å si, er at selv om Ketil har takket nei til stortingsplass, så har han ikke takket nei til å delta aktivt i partiet. Han er nå leder i interimsstyret i Oslo, han sitter i sentralstyret. Alt jeg vet i mine samtaler med Ketil er at han ikke er ferdig i norsk politikk, sier Jensen.

– Hvor går grensen for at du skal gå av: er det fem prosent eller seks prosent?

– Det skal vi komme tilbake til når vi kjenner det faktiske valgresultatet. Poenget nå er å få restartet dette, bli gjenkjennelig. Vi vet at selv om vi gjør det, så må vi jobbe hardt, jevnt og trutt. Velgerne må kjenne oss igjen og tenke «yes, der er det Frp vi kjenner», sier Jensen.