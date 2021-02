FLYKTET MED BARNEBARNA: Øystein Gjerdrum våknet opp skrednatten av at naboen styrtet inn i huset hans. Så flyktet han sammen med barnebarna. Bildet er tatt etter evakueringen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Flyktet fra hus nær skredkanten: − Beskjeden om tilbakeflytting kom altfor brått på

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener det er trygt for 600 Ask-beboere å flytte tilbake, men mange føler på en stor usikkerhet. Øystein Gjerdrum synes de har vært for lite åpne rundt hva som ledet til konklusjonen.

Publisert: Nå nettopp

30. desember i fjor flyktet Øystein Gjerdrum med barnebarna fra datterens hus, som nå ligger på skredkanten.

Han har snakket med flere av de evakuerte innbyggerne etter at rundt 600 personer mandag fikk beskjed om at det er trygt å flytte tilbake.







– Det de forteller er at beskjeden om tilbakeflytting kom altfor brått på. Det har ikke vært noen informasjon underveis om hvilke undersøkelser som har blitt gjort, og hva de har funnet. Plutselig sier man at det er trygt, forteller Gjerdrum.

Han jobber med psykisk helse i kommunen, men uttaler seg som privatperson.

– NVE må jo forklare hva det er som gjør at de er så sikre denne gangen. Mange påpeker at de var like sikre sist, tilføyer han.

Facebook-siden «Gjerdrumsportalen» viser at han ikke er alene. Etter at meldingen ble sendt ut mandag, har det kokt i kommentarfeltet.

Meningene er delte, men det er tydelig at mange er skeptiske til beskjeden.

«For et par uker siden var brannvesenet inne i boligen vår for å hente noe av tingene våre, vi har ikke kunnet gå inn selv. Men nå skal vi plutselig få bo der», skriver en.

«Så hvordan skal man kunne stole 100 % på de samme faginstanser som har godkjent alt av utbygging og tiltak som blitt gjort og ikke blitt gjort under årenes løp?», skriver en annen.

Området markert i rødt er fortsatt evakuert. De øvrige områdene er «friskmeldte». Foto: Gjerdrum kommune

Vil ha en ekstern, uavhengig vurdering

Anbefalingen fra NVE er basert på undersøkelser utført av deres faglige rådgivere, NGI og Multiconsult. Begge aktørene har tidligere vært involvert i vurderinger rundt grunnforholdene under utbyggingen av Ask.

Det er Øystein Gjerdrum kritisk til.

– Folk ønsker at eksterne geologer og eksperter skal få mulighet til å uttale seg om undersøkelsene og konklusjonen. Vi vet at fagfolk tidligere har hatt innvendinger på utbyggingene. Folk vil ha bedre kontroll på det faglige, sier han.

– Man tenker jo som en ikke-fagperson at «når man ikke vet årsaken til skredet, hvordan vet man nå at det er trygt»? Hvis folk føler seg overkjørt på sin utrygghet uten å ha fått ordentlig informasjon, vil jo enkelte lure på hvor alvorlig man ser på skredulykken.

NVE: Viktigst å få en rask avklaring

Regionsjef Toril Hofshagen i NVE viser til at de hele tiden har jobbet ut fra en fremdriftsplan om å komme med anbefalingene for sentrumsområdet av Ask i månedsskiftet januar-februar.

– Vi har forsøkt å formidle denne fremdriftsplanen, både gjennom pressen og via kommunens kanaler. Vi har også forsøkt å stille opp i det kommunen har ønsket at vi bidrar til med informasjon til innbyggermøter og til de evakuerte.

– Kan du forstå at innbyggerne er kritiske når anbefalingen kommer uten en rapport eller ytterligere begrunnelser?

– Vi har forstått det som at det viktigste var en rask avklaring på hvor det var trygt å flytte hjem igjen. For at innbyggerne skal ha noen nytte av å lese de tekniske rapportene må vi ha litt tid på å ferdigstille dem med informasjon og forklaringer – så den kan forstås av alle som ønsker å lese den, sier Hofshagen.

REGIONSJEF: Toril Hofshagen i NVE Region Øst. Foto: Terje Pedersen

Hun sier at de er i sluttspurten av dette arbeidet nå. NVE regner med å kunne løpende publisere de ulike rapportene fra de ulike evakuerte arbeidene gjennom de neste to ukene.

– Ser dere nødvendigheten av at eksterne eksperter får vurdere rapportene?

– Vi har basert oss på faglige rådgivere fra to kompetansemiljøer i Norge, Multiconsult og NGI. De har samarbeidet med nettopp faglig kvalitetssikring. Så vil rapportene selvsagt være åpne for distribusjon når de foreligger, sier regionsjefen.

Hun tilføyer at NVE også fremover kommer til å stille opp på det kommunen ønsker å arrangere av informasjonsmøter, for å svare på spørsmål de måtte ha.

Kommunen: Har full tillit til NVE

Regionsjef Berit Adriansen i Gjerdrum kommune sier at hun forstår at det kan være vanskelig å forstå at området erklæres som trygt. Kommunen har imidlertid full tillit til NVEs vurderinger, og sier at de har fulgt dem tett i arbeidet som har blitt gjort de siste fem ukene.

– Hvorfor skal innbyggerne stole på aktører som tidligere har gjort vurderinger av området?

– Bevisstheten rundt skredsoner har økt, og kriteriene for at man skal anse noe som trygt og stabilt har blitt strengere. NVE har vært tydelige på at for å anse et område som trygt skal de ha to streker under svaret før de gir en anbefaling.