Mutert virus i Nordre Follo: Oslo og nabokommunene kan bli påvirket

Nesodden-ordfører Truls Wickholm ber innbyggerne i kommunen unngå all kontakt med Nordre Follo.

Etter to dødsfall på et sykehjem som knyttes til den svært smittsomme britiske virusmutasjonen, stenger Nordre Follo ned hele kommunen. Nå følger nabokommunene sør for Oslo etter.

– Vi ber alle innbyggere i Nesodden om også å holde seg mest mulig i egen kommune. Man må unngå all kontakt med innbyggere fra nordre Follo. Man skal ikke dra på besøk dit eller få besøk derfra. Dette gjelder også om det er egen familie, sier ordfører i Nesodden Truls Wickholm til VG.

Kommunene Nordre Follo, Oslo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Vestby og Enebakk sitter fredag ettermiddag i krisemøte med Folkehelseinstituttet. Der er også representanter for Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune.

Helsedirektoratet vil vurdere situasjonen i kommunene rundt Nordre Follo for å finne ut hvilke smitteverntiltak som er nødvendige i dagene fremover.

– Det betyr at tiltak i nabokommunene, blant annet Oslo, kan bli påvirket av situasjonen i Nordre Follo, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Helsedirektoratet har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 14.30.

Den britiske virusmutasjonen er registrert i Nordre Follo kommune sørøst for Oslo. Så langt er to tilfeller påvist i et større coronautbrudd ved Langhus bo- og servicesenter.

Begge de to smittede er døde, skriver FHI i en pressemelding. Prøvene som er analysert av Folkehelseinstituttet, ble tatt 3. januar.

– Dette var en veldig dårlig nyhet, sier ordfører i Enebakk Hans Kristian Solberg til VG.

Nabokommunene er innkalt til møte med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren klokken 13.30 i dag.

– Hjelper ikke å være redd

– Vi vil lytte til deres råd og anbefalinger. Jeg tenker det kan bli innført svært strenge smitteverntiltak også i nabokommunene til Nordre Follo.

– Er du redd for smittespredning?

– Ja, det er ikke noe vi ønsker. Men det hjelper ikke å være redd. Vi må gjøre tiltakene som ekspertisen anbefaler. Det er viktig å få slått ned virusmutasjonen, slik at den ikke sprer seg ut over landet.

Solberg viser til at kommunelegen i Nordre Follo anbefaler at ingen reiser ut av kommunen.

– Det får konsekvenser for de kommunale tjenestene hos oss, siden vi har folk som bor i Nordre Follo, sier ordføreren i nabokommunen Enebakk.

Oppfordrer til varsomhet

Frogn kommune har satt kriseledelse og vurderer ekstra tiltak i samråd med helsemyndighetene.

– Vi oppfordrer umiddelbart til ekstra varsomhet ved utreise ut av vår kommune og i særdeleshet mellom kommunene i regionen, sier ordfører i Frogn Hans Kristian Raanaas.

Frogn kommune kommer tilbake med nærmere tiltak i løpet av fredagen.

– Vi anmoder om økt smitteoppmerksomhet hos alle våre innbyggere, sier Raanaas.

– En spesiell situasjon

Også i Ås blir det vurdert hva de skal gjøre etter utbruddet i nabokommunen.

– Det er en spesiell situasjon akkurat nå med utbruddet i Nordre-Follo. I lys av det vil nok alle tiltak revurderes. Vi har behov for å gå gjennom helheten, i lys av spredningen av smitte fra Storbritannia. Vår nærmeste nabo stenger jo ned alt, sier ordfører i Ås Ola Nordal (Ap) til VG.