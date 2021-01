OSLO KAN PÅVIRKES: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad Foto: Line Møller

Mutert virus i Nordre Follo - Oslo kan bli påvirket

Helsedirektoratet vil vurdere situasjonen i regionene rundt Nordre Follo for å finne ut hvilke smitteverntiltak som er nødvendige i dagene fremover.

– Det betyr at tiltak i nabokommunene, blant annet Oslo, kan bli påvirket av situasjonen i Nordre Follo, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Helsedirektoratet har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 14.30.

Den britiske virusmutasjonen er registrert i Nordre Follo kommune sørøst for Oslo. Så langt er to tilfeller påvist i et større coronautbrudd.

Begge de to smittede er døde, skriver FHI i en pressemelding. De var sykehjemsbeboere. Prøvene som er analysert av Folkehelseinstituttet, ble tatt 3. januar.

– Dette var en veldig dårlig nyhet, sier ordfører i Enebakk Hans Kristian Solberg til VG.

Nabokommunene er innkalt til møte med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren klokken 13.30 i dag.

– Hjelper ikke å være redd

– Vi vil lytte til deres råd og anbefalinger. Jeg tenker det kan svært strenge smittevernstiltak også i nabokommunene til Nordre Follo.

– Er du redd for smittespredning?

– Ja, det er ikke noe vi ønsker. Men det hjelper ikke å være redd. Vi må gjøre tiltakene som ekspertisen anbefaler Det er viktig å få slått ned virusmutasjonen slik at den ikke sprer seg ut over landet.

Solberg viser til at kommunelegen i Nordre Follo anbefaler at ingen reiser ut av kommunen.

– Det får konsekvenser for de kommunale tjenestene hos oss, siden vi har folk som bor i Nordre Follo, sier ordføreren i nabokommunen Enebakk.

UTBRUDD: Nordre Follo kommune ligger innenfor den røde streken på kartet. Foto: Skjermbilde, Google Maps

Oppfordrer til varsomhet

Frogn kommune har satt kriseledelse og vurderer ekstra tiltak i samråd med helsemyndighetene.

– Vi oppfordrer umiddelbart til ekstra varsomhet ved utreise ut av vår kommune og i særdeleshet mellom kommunene i regionen., sier ordfører i Frogn Hans Kristian Raanaas.

Frogn kommune kommer tilbake med nærmere tiltak i løpet av fredagen.

– Vi anmoder om økt smitteoppmerksomhet hos alle våre innbyggere, sier Raanaas.