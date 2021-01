OSLO KAN PÅVIRKES: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad Foto: Line Møller

Mutert virus i Follo - Oslo kan bli påvirket

Helsedirektoratet vil vurdere situasjonen i regionene rundt Nordre Follo for å finne ut hvilke smitteverntiltak som er nødvendige i dagene fremover.

– Det betyr at tiltak i nabokommunene, blant annet Oslo, kan bli påvirket av situasjonen i Nordre Follo, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Helsedirektoratet har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 14.30.

Den britiske virusmutasjonen er registrert i Nordre Follo kommune sørøst for Oslo. Så langt er to tilfeller påvist i et større coronautbrudd.

Begge de to smittede er døde, skriver FHI i en pressemelding. Prøvene som er analysert av Folkehelseinstituttet, ble tatt 3. januar.

