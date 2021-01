Jörgen Sandman med datteren Michelle (til venstre) og kona Anna til høyre. Foto: Privat

Svenske Jörgen overlevde skredet: «Vi sto i et krater»

Jörgen Sandman (65) trodde noen brøt seg inn i familiens leilighet da han hørte lyder midt på natten. Få minutter senere befant han og kona seg 400 meter unna der hvor huset sto.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi sto i et krater og langt borte hørte jeg en kvinne rope på hjelp, sier han til svenske Aftonbladet, som først omtalte saken.

Når VG får snakke med ham befinner han seg i matsalen på Olavsgård hotell. Han har kommet tilbake fra sykehuset i Kongsvinger hvor han har fått behandling etter at kravebenet brakk tre steder.

– Det var ikke noe voldsomt uvesen, det hørtes ut som om noen brukte et brekkjern, forteller han om det han hørte om natten den 30. desember.

Han og kona Anna bodde i første etasje i fem-mannsboligen i Ask i Gjerdrum, men etter raset befinner de seg høyest oppe.

DRAMATISK: Det var i dette området huset til familien sto. Foto: Jaran Wasrud, NVE

– Vi satt på det som tidligere var våre vegger. Jeg sa med en gang at vi går ikke ut i den leiren, vi vet ikke hva som skjer og kan jo synke rett gjennom. Vi sitter tryggere her, forteller 65-åringen.

Da han først hørte lydene, irriterte Sandman seg over at alarmen ikke ble utløst. Og da han forsøkte å tenne lyset på soverommet og merket at strømmen var borte, var hans første tanke at tyvene måtte ha vært så smarte at de hadde koblet ut strømmen.

– Huset vårt står jo langt der borte!

– Det neste er at det raser. Jeg oppdager til min forbauselse at jeg ikke sitter fast og kan ta meg ut når det har rast ferdig. Det varte bare sekunder. Da kommer Anna og gir meg sin hånd slik at jeg kommer meg på føttene, forteller Sandman til VG.

Etter hvert oppdager ekteparet at garderoben med yttertøy til alt hell har havnet like i nærheten av dem. Det kommer godt med siden Sandman bare sov i kortbuksene og det var kaldt. Et par støvler finner han også.

– Vi ser et krater på 10 meter og innser at dette er feil sted, huset vårt står jo langt der borte! Vi forsto ganske raskt at herregud, dette er hvor stort som helst! sier Sandman.

Foto: Odin Jaeger

Etter en knapp time så de det første helikopteret, forteller han, men det hadde ikke lyskaster.

– Så kom det tilbake og da fortsatte det å søke med lyskaster og fikk øye på Anna som sto og viftet, forteller Sandman.

– Dødsredde

Dermed ble han og kona plukket opp, men hunden Zajka som hadde krabbet ut av rasmassene fikk ikke være med. Sandman har forståelse for at redningsmannskapene prioriterte mennesker.

– Vi var fire stykker i helikopter pluss mannskapet. Da hadde det gått en og en halv time, sier Sandman.

– Var dere redde?

– Ja, det er klart. Vi hadde sett omfanget og visste ikke om det ble mer. Er dette slutten eller bare begynnelsen? Vi satt der med livet i behold. Litt skavanker, ja visst men vi var der. Huset lå knust. Vi var overlykkelige og dødsredde samtidig.

Sandman forteller at han så at armen hang ned og skjønte at han var skadet, men det gjorde ikke vondt.

– Det var vel adrenalinet.

Sandman forteller at deres fem mannsbolig lå ved siden boligen til Lisbeth Neraas (54). Neraas og sønnen Marius er savnet.

– Vi er fortsatt urolige for dem som fremdeles er savnet. Hadde dette skjedd klokken fire på ettermiddagen hadde folk vært påkledt men dette skjedde på verst tenkelige tidspunkt.

Sandman er full av lovord for sykehuspersonalet på Kongsvinger og behandlingen han fikk der. Ikke bare ble han operert, han fikk også nye briller og klær.

– Jeg kan ikke være mer takknemlig for all den hjelpen jeg har fått.

Og fredag kveld ble han og familien også gjenforent med hunden Zajka.