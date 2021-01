forrige





fullskjerm neste IDYLL: Dette bildet av nabolaget i Ask i Gjerdrum ble tatt i 2017. Nå er de fleste av disse husene tatt av skredet.

Dette nabolaget forsvant i skredet

Kjedede boliger på rekke og rad, omkranset av en vei og grøntområder. Nå ligger store deler av området igjen i ruiner etter det massive jordskredet i Gjerdrum.

Der det tidligere stod hus på rad og rekke, er det nå bare et kaos av leire og ruiner. Flere husrekke forsvant fullstendig i skredet.

Ti personer er fortsatt savnet. Blant dem er menn, kvinner og barn.

De er naboene til Finn Nilsen, som fikk den triste beskjeden om at huset deres var borte like etter at skredet gikk. Det skjedde mens de var på hytta i Valdres.

Han har bodd i nabolaget sammen med kona Wenche i seks år, etter at de flyttet fra Lørenskog til Gjerdrum.

– Helt fantastisk å bo der

Han beskriver et fantastisk nabolag med gode naboer.

fullskjerm neste IDYLLISK: Feltet er omringet av store grønområder og ligger tett inntil Gjerdrum golfklubb.

– Det har vært helt fantastisk å bo der. Vi hadde aldri drømt om at dette kunne skje. Vi hadde solforhold hele dagen, sier han til VG torsdag kveld.

På bildet fra 2017 vises nabolaget i all sin prakt, badet i sol og omgitt av grønt.

– Det har vært en fantastisk gjeng som har bodd der. Jeg tenker på alle de menneskene. Vi har hatt kontakt med en nabo som ble heist opp av et Seaking-helikopter. Vi har hatt kontakt med andre naboer som har fått reddet hunden.

PÅ HYTTA: Finn og Wenche Nilsen reiste på hytta i Valdres da skredet tok huset deres. Foto: Privat

Etter å ha gjort opp status torsdag vet Nilsen at fem av naboene i hans husrekke er savnet.

– Det var et veldig trist syn å se det vi ble vekket med om morgenen. Hele garasjeanlegget og alle husene som bare er fjernet fra kartet. Det har vært to tøffe dager, sier han.

Snart skal paret reise tilbake til Gjerdrum, men da for å bo hos datteren. Da må de starte på nytt fordi alt er borte.

– Det er helt forferdelig. Jeg tenker på naboene som er savnet.

Savner naboene

Christina Brendens hus er også borte i skredet. Familiens hus stod en stund og vippet på kanten før det forsvant.

– De nærmeste naboene er i trygghet. De som er savnet bor enda lenger ned og var nok i den boenheten som raste først. Da har man ikke så mye sjanse til å redde seg ut.

HJEMLØSE: Familien på fire skulle oppleve å miste hjemmet sitt få dager etter julefeiringen. Her er Christina Brenden (29) med samboeren André Gulbrandsen (28), og døtrene Ylva Gulbrandsen Brenden (3) og Eleah Gulbrandsen Brenden (10 mnd). Foto: Privat

Sammen med mannen og døtrene på tre år og ti måneder var familien på hytta på Sjusjøen. Nå er huset de dro fra borte.

– Det var et trygt og godt nabolag med gode naboer og godt samhold. Det går ikke an å se for seg hvordan det ser ut nå opp mot hvordan vi hadde det bare for en uke siden da vi sist var i huset vårt, sier hun til VG torsdag kveld.

– Det var et kjempefint og trygt sted å bo, trodde vi, fortsetter hun.

Nå bor familien hos Brendens foreldre i Lillestrøm. De forsøker å skjerme de små barna for det som har skjedd.

– Det vi gråter mest over alle er alle minnene som har forsvunnet med huset. Det andre kan man erstatte. Dette går bare ikke an å beskrive. Et helt liv for våre to små jenter som er vokst opp der.