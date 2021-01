Mæland om coronautviklingen: − Gir grunn til bekymring

Aldri før har flere blitt registrert med coronasmitte i Norge enn i går. Det uroer regjeringen.

– De siste ukene har vi sett en tydelig smitteøkning i Norge, og at viruset har endret seg. Det er en endring som gir grunn til bekymring, men det er også noe vi har vært forberdt på at kunne komme til å skje, sier Monica Mæland på en pressekonferanse der regjeringen onsdag ettermiddag informerer om koronasituasjonen i Norge akkurat nå.

Til stede på pressekonferansen er justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) fra regjeringen, samt direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg og Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Coronatallet har nå på nyåret steget til nye høyder. 935 nye smittetilfeller ble tirsdag registrert i Norge. Dagtallet er det høyeste som er registrert siden pandemiens start. Blant byene med mest smitte er Oslo og Stavanger.

Portforbud

På pressekonferansen sier Mæland at deres jobb nå er å tenke fremover og sørge for at de til en hver tid har de verktøyene de trenger klare. Derfor har regjeringen siden november jobbet med et lovforslag om et mulig portforbud.

Mæland presiserer likevel:

– Per i dag er det ikke aktuelt å innføre et portforbud eller noe som ligner. Det er bare aktuelt i ekstreme tilfeller, som hvis det er veldig høy smittespredning og et sprengt helse- og omsorgssystem, sier ministeren.

Nå ønsker hun en brei debatt rundt et så inngripende tiltak. Derfor blir et lovforslag neste uke sendt ut på høring. Mæland forteller også de ønsker å gi Storinget mulighet til å oppheve en eventuell beslutning fra regjeringen om portforbud.

Registrere innreisende digitalt

Mæland forteller også på pressekonferansen at testkapasiteten på flyplasser og andre grensestasjoner skal økes.

– Kravet om obligatorsisk test ved ankomst kommer i tillegg til test ved innreise og karanteneplikt, påpeker justisministeren.

Hun forteller at de vil registrere alle innreisende digitalt, men at disse dataene vil bli slettet i løpet av 20 dager.

Forlenger kompensasjonsordning

Næringsminister Iselin Nybø sier på pressekonferansen at næringslivet er rammet hardt av tiltakene som gjelder nå.

– Jeg får daglige oppdateringer om situasjonen i ulike bransjer. Deler av reiselivsnæringen og utelivsbransjen står akkurat nå i knestående, de har det veldig tungt. Mange er permitterte, andre har mistet jobben, sier Nybø.

På grunn av den kritiske situasjonen vil regjeringen forlenge den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet til mars og april med samme støttenivå som for januar og februar.

– Det vil si inntil 80 prosent av de faste uunngåelige kostnadene, sier Nybø.

18 januar åpner det en ny portal hvor bedriftene kan søke om støtte. Nybø lover at behandlingstiden skal være kort, og at penger kan være på konto bare i løpet av dager.

4036 nordmenn vaksinert

Helseminister Høie sier at med de rekordhøye tallene Norge opplever nå er det viktig at alle med symptomer tester seg.

Han håper tiltakene som ble lagt frem søndag skal være med på å bryte en ny smittebølge, og forteller samtidig at disse tiltakene vil gjelde frem til 19. januar i første omgang.

Høie sier også han håper vaksinene vil bli begynnelsen på slutten.

– Gjennom EUs vaksinesamarbeid får vi tre ganger så mange vaksiner som vi trenger, dersom alle blir godkjent, sier Høie, som mener det ville vært veldig krevende for Norge å forhandle om vaksiner utenfor EU-samarbeidet.

– Samlet vil vi motta ni millioner vaksiner i løpet av 2021, dersom alle blir godkjent, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Det betyr i så fall at 4,5 millioner nordmenn kan vaksineres.

– Målet er å ha alle voksne nordmenn vaksinert innen sommeren, fortsetter hun.

Så langt er 4036 nordmenn vaksinert.