FJERNER FORBUD: Det er ikke lenger forbudt å ha besøk i eget hjem i Ullensaker kommune. Foto: Helge Mikalsen

Ullensaker opphever besøksforbud i private hjem

En uke etter at Ullensaker kommune vedtok et forbud mot besøk i private hjem, oppheves nå vedtaket. – Vi så at det skapte usikkerhet, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

5. januar besluttet Ullensaker kommune å forby så å si alle besøk i private hjem: Innbyggerne i kommunen skulle som hovedregel ikke motta besøk i hjemmet og brudd på regelen kunne straffeforfølges av politiet.

Forbudet hadde visse unntak:

Aleneboende kan ha besøk av, eller selv besøke, en til to faste venner eller en fast husstand.

Barn i samme barnehage- og barneskolekohort kan være på besøk hos hverandre.

Det er tillatt med nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

– Mange spørsmål

Etter at VG tirsdag omtalte besøksforbudet i Ullensaker, har ordføreren fått mange henvendelser fra innbyggere som har lurt på om de har brutt loven.

– Jeg har fått en del henvendelser og mange spørsmål fra innbyggere som har vært bekymret for at de ikke kunne ha folk på besøk i tilfeller det det helt kart var rimelig, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) til VG.

Dermed bestemte formannskapet i dag at forbudet skulle oppheves.

– Den type usikkerheter vil vi jo ikke skape. Så vi har besluttet å ta det vekk fra forskriften, men anbefalingen gjelder fortsatt, og den gjelder i hele Norge, sier Schumacher.

Forskriften vil gå tilbake til det som gjaldt frem til 4. januar når det kommer til sosiale sammenkomster: Forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Se hvilke tiltak som gjelder i din kommune i VGs oversikt.

ORDFØRER: Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap), ordfører i Ullensaker kommune, har fått mange spørsmål fra innbyggerne angående besøksforbudet. Foto: Helge Mikalsen

Høie: – Veldig inngripende tiltak

Tirsdag sa helseminister Bent Høie til VG at det ikke har blitt vurdert som forholdsmessig ut ifra smittesituasjonen å ha en nasjonal begrensning i forskrift på hvor mange man kan ha besøk av i eget hjem, men at dette kan endre seg og at kommuner kan være i en situasjon der de kan forskriftsfeste dette.

– Det er et veldig inngripende tiltak. Jeg vil ikke gjøre en konkret vurdering av tiltaket, men alle kommuner som innfører tiltak skal bygge det på en klar medisinskfaglig begrunnelse og gjøre en forholdsmessig vurdering av tiltaket opp mot smittesituasjonen, sa helseminister Bent Høie om vedtaket i Ullensaker.

Var bekymret for eksplosiv økning

Ordføreren sier at det var planlagt å gjøre en ny vurdering av tiltaket om en uke.

– Da dette ble bestemt, var vi veldig bekymret for utviklingen av smitte og så at det hadde økt i løpet av julen. Det var i tillegg en mye høyere andel av testene som var positive – vi var oppe i tolv prosent positive prøver i nyttårshelgen.

– Så da var det en stor bekymring i fagmiljøene om at vi kunne stå foran en veldig eksplosiv økning, sier han.

Ullensaker er nå blant 63 kommuner i Norge med stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt.

– Var det helsefaglige anbefalinger som gjorde at forbudet ble innført?

– Det var en administrativ formulert vedtak som vi støttet oss til, og det var en avgjørelse som ble tatt etter innspill fra fagmiljøene, sier ordføreren.

Han mener likevel at det er en riktig avgjørelse å oppheve forbudet nå.

– Det har vært en litt slakere smitteøkning enn det vi var redd for da vi innførte det. I tillegg til at det var mange innbyggere som begynte å lure på om de klarte å oppfylle kravene og hva som egentlig gjaldt, selv om det selvfølgelig var formulert som en hovedregel.

Ni personer anmeldt

I helgen ble ni personer anmeldt for brudd på coronaforskriften etter en privat fest i en enebolig i Jessheim.

– Opplever du at innbyggerne følger tiltakene?

– Jeg vil si at det er nesten hundre prosent etterlevelse av anbefalingene. I lang tid i Ullensaker hatt krav til munnbind, og det følger jo folk. Inntrykket er ikke at de følger det primært fordi at det er forskriftsfestet, men fordi at de ønsker å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet, sier Schumacher.