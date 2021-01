SPORES: Fra neste januar begynner man å spore fiskebåter. Fra 1. juli 2023 omfatter sporingen alle. Båten på bildet har ikke noe med saken å gjøre. Foto: Göran Bohlin

Skal spore alle fiskebåter

Regjeringen vil ha slutt på fiskejuks og innfører sporing av alle fiskebåter og automatiserte veiesystemer for å få kontroll på fangsten og hvor den landes.

Publisert: Nå nettopp

Det melder Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding. Hele planen ble presentert i dag sammen med økokrim-sjef Pål Lønseth.

– Digitale løsninger

– Vi må tenke helt nytt når det gjelder fiskerikontroll. Det må på plass en mer effektiv og smartere ressurskontroll med ny teknologi og nye digitale løsninger for å ta opp kampen mot dem som driver urent spill, sier Ingebrigtsen.

les også Norske fiskebåter utestengt fra britiske farvann

Arbeidet fokuserer på fire hovedområder: Digitalisering og dokumentasjon, en mer effektiv fiskerikontroll, styrking av politiets fiskekrimarbeid og en gjennomgang av reaksjonene ved lovbrudd.

De siste årene har Fiskeridirektoratet kontrollert rundt en halv prosent av de totalt 240 000 årlige landingene av fisk. Norge har ifølge Fiskeridepartementet rundt 400 fiskemottak.

– Kontroll på kaiene og i mottakene er viktig, men ikke nok. Vi kan ikke basere kontrollen på at offentlig ansatte skal stå og overvåke de næringsdrivende hver gang de losser fisk. I stedet må vi la teknologien dokumentere at alt går rett for seg, sier Ingebrigtsen.

– Alle skal spores

Han mener man må ha systemer som ikke lar seg manipulere.

– Derfor har jeg nå besluttet at alle fiskefartøy skal spores med den sikre fiskerisporingen VMS, uansett størrelse. I tillegg blir det krav om at alle fiskebåter rapporterer aktiviteten sin elektronisk til myndighetene.

VMS (vessel monitoring system) er satellittbasert; båtene gir hvert 10. minutt fra seg informasjon om hvor de befinner seg, kurs og hastighet. Kontrollmyndighetene vil få fullt overblikk over den kommersielle fiskeflåtens bevegelser i sanntid. Det skal forebygge svarte landinger, brudd på sonebestemmelser og ulovlig fiske av andre fartøys kvoter. Båtene må også melde fra når de forlater en havn.

les også Fiskeriministeren til Støre: Jobber og verdiskapning er ikke noe du kødder med

Sporingssystemet innføres gradvis og gjelder fra 1. januar neste år for fartøy ned til 11 meter. Fra 1. juli 2023 omfattes alle fandets 6000 fiskebåter.

Veiesystemer på høring

Det neste trinnet for økt kontroll blir krav om at fiskemottakene skal ha automatiserte veiesystemer.

– Her jobber Fiskeridirektoratet og Justervesenet på spreng med å forslag til nye regler, som kommer på høring til våren, sier Ingebrigtsen.

Det langsiktige målet er at mer skal automatiseres, både registrering av fangst på havet og registrering av art og størrelse ved landing.

Planen er at løsningene utvikles i samarbeid mellom fiskerinæringen og forvaltningen. Sjømat Norge og Norges Fiskarlag er klare til å dra i gang et offentlig-privat samarbeid om digital utvikling, heter det i pressemeldingen.

les også Erna Solberg jakter sin femte fiskeriminister

Ingebrigtsen sier han er meget fornøyd med at politidirektøren har gitt Økokrim i oppgave å styrke fiskekrimarbeidet i nært samarbeid med Fiskeridirektoratet og politidistriktene. Politiet lanserer onsdag en ny løsning for publikum til å tipse om fiskerikriminalitet.

– Vi oppfordrer publikum til å gi oss informasjon dersom de skulle komme over lovbrudd i forbindelse med særlig vinterfisket i år. Krimutfordringene på fiskeriområdet tilsier at det er viktig å tenke innovativt og nytt, og ha et godt samarbeid mellom politi og kontrollmyndighetene, sier Økokrim sjef Pål Lønseth i pressemeldingen.