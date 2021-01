SHOW: AUFs sommerleir arrangeres på Utøya, hvor sentralstyrets underholdning i Gro-salen (bygget til venstre) er et høydepunkt. Generalsekretær Sindre Lysø (til høyre) erkjenner at de kan ha gått over streken i sin underholdning på leiren i 2019. Foto: NTB

AUF-toppenes show på Utøya: Sex-sketsjer og halvnaken dans

Sentralstyret i AUF arrangerte i 2019 et show på sommerleiren på Utøya hvor AUF-topper simulerte sex og danset halvnakne på scenen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere som deltok i videoene, angrer i dag på at de var med.

Hver sommer deltar rundt tusen ungdommer ned til 15 års alder på AUFs tradisjonsrike politiske sommerleir på Utøya.

Blant de faste programpostene er sentralstyrets underholdning i Gro-salen, et show på kveldstid med flere hundre tilskuere og fotoforbud.

Lørdag 3. august 2019, på den siste sommerleiren før corona-krisen, inneholdt underholdningen blant annet videoinnslag og sketsjer der sentralstyremedlemmer fremsto delvis nakne, spilte på sex og danset delvis avkledd på scenen.

VG har snakket med en rekke kilder som var til stede.

Simulerte sex

Et av videoinnslagene skal ha vist et mannlig sentralstyremedlem som simulerte at han hadde sex med en kvinne bakfra. I videoen fremstod han som naken, ifølge flere kilder. Kvinnen skal ha skjult ansiktet sitt bak et bilde av en annen person.

En annen video som ble vist på storskjermen skal ha vist et mannlig sentralstyremedlem avholde kurs. Kurslederen tok med seg jentene til et telt. Der lå han med jentene rundt seg. Minst en av dem var 16 år - den unge AUF-eren var ifølge flere kilder fra et lokallag.

HUMOR: Generalsekretær Sindre Lysø var i karantene før jul og stilte opp på bilde fra egen balkong. Foto: Tore Kristiansen

– Jeg hatet at jeg gjorde det

VG har vært i kontakt med en rekke AUF-ere som reagerer på underholdningens innhold.

– Jeg hater at jeg gjorde det. Jeg ville bare ikke virke prippen og være noen som ikke var med på noe. Jeg synes allerede de var drøye og jeg hadde allerede stilt spørsmål ved hele opplegget, sier en av de som deltok i en video.

Andre VG har vært i kontakt med synes innholdet er uproblematisk og bare humor.

Generalsekretær Sindre Lysø i AUF sier til VG at de er åpne for at de kan ha gått over streken. Men han understreker at det dreier seg en tradisjonsrik humorrevy, med mange ulike innslag og temaer.

– Det er en meget amatørmessig revy; humor, tull og tøys. Noe er god humor, noe er dårlig, sier Lysø.

NATT OG DAG: På dagtid fikk AUFs leirdeltakere besøk av sentrale politikere til sommerleiren på Utøya, som Ap-leder Jonas Gahr Støre. Ap-politikerne dro hjem og på kveldstid lørdag var det show i Gro-salen, med AUFs eget sentralstyre. Foto: Harald Henden

Underholdning i Gro-salen

Sentralstyret i AUF består av 14 personer og er den den politisk valgte ledelsen i ungdomspartiet, som velges annethvert år på landsmøtet. På sommerleiren i 2019 var sentralstyremedlemmene mellom 22 og 29 år gamle.

De siste årene har Mani Hussaini, Ina Libak og sist; nyvalgt i høst, Astrid Hoem, ledet Aps ungdomsorganisasjon.

Denne lørdagskvelden i 2019 ble det vist flere videoer for de flere hundre AUF-erne som så underholdningen i Gro-salen, oppkalt etter partimoder Gro Harlem Brundtland.

AUF opplyser at grensen for å være medlem er 15 år, men at yngre ungdom kan være med på sommerleiren dersom de har godkjenning fra foreldrene.

Vakter gikk rundt for å passe på at fotoforbudet ble overholdt, bekrefter generalsekretær Lysø.

Showet hadde korte videoer som presenterte hver enkelt i sentralstyret. Disse videoene varte til sammen i rundt fem minutter, ifølge Lysø, som sier at den totale lengden på underholdningen var rundt en time.

GRO-SALEN: Gro Harlem Brundtland har fått den største salen på Utøya oppkalt etter seg. Her er hun på talerstolen under AUFs sommerleir på Utøya i 2017. Foto: Frode Hansen

Kline i telt med tilskuere

En video som ble vist på storskjermen i Gro-salen, hadde et kvinnelig sentralstyremedlem i hovedrollen. Ifølge flere kilder vises først et telt. Utenfor teltet skal en mindreårig AUF-er ha stått med et bærenett med teksten #metoo-eliten.

Showet i 2019 finner sted omtrent to år etter at metoo skyllet inn over Norge og førte til en oppvask i flere partier, også i Arbeiderpartiet.

Deretter beveget kameraet seg inn i teltet hvor et kvinnelig sentralstyremedlem og et kvinnelig AUF-medlem lå og klinte. Ifølge flere kilder skal sentralstyremedlemmet ha vært delvis avkledd.

Rundt dem i teltet satt to mannlige AUF-topper fra et fylkeslag i bar overkropp og så på. De satt sammen med et kvinnelig medlem. De var mellom 18 og 20 år.

fullskjerm neste FORMIDDAGSGJESTER: Thorbjørn Jagland og Hadia Tajik deltok lørdag formiddag. Program fra 2019.

Delvis naken

Det ble også vist andre videoer til AUF-medlemmene den kvelden:

En video viste et mannlig sentralstyremedlem stå i styrerommet på båten MS Thorbjørn, som kjørte mellom land og Utøya. Han ble filmet delvis naken bakfra. Ifølge flere kilder hadde han bare på seg matroslue og matroskrage. Mannen sier til VG at han også hadde på seg en refleksvest.

I en annen video ble et mannlig sentralstyremedlem, ifølge flere kilder, filmet mens han lå med bar overkropp i en seng med en kvinne på hver sin side, med bare skuldre.

En video som ble vist skal ifølge VGs kilder ha vært av et kvinnelig sentralstyremedlem som sto bak en mann og ga inntrykk av at hun penetrerte ham bakfra med en hånd eller dildo. Hun så ut som hun var naken på overkroppen. Videoen var spilt inn i AUF-teltet, der det ble solgt AUF-effekter.

Hovedtrekkene i videoene er bekreftet av minst tre kilder, med unntak av én, der to kilder uavhengige av hverandre beskriver innholdet.

FERGE: MS Thorbjørn frakter hvert år ungdommer over til sommerleir på Utøya. En av videoene i 2019 var filmet om bord. Foto: Krister Sørbø / NTB

– Skal være mulig å dumme seg ut

Generalsekretær Lysø sier videoene slettes etter de er vist og at det er flere årsaker til at det ikke er lov til å ta bilder.

– Fotoforbudet handler om at når vi setter opp en så amatørmessig humorrevy så skal det være mulig å stå på scenen og dumme seg ut, uten at det havner på sosiale medier etterpå, sier Lysø.

VG har forelagt beskrivelsene av videoene for Lysø og daværende sentralstyremedlemmer. Lysø har ikke bestridt eller kommentert informasjonen.

Med unntak av personen som oppgir at han brukte refleksvest, har ikke sentralstyremedlemmene ønsket å kommentere innholdet.

Underholdningen denne sommerkvelden på Utøya i 2019 inneholdt en rekke innslag.

UNDERHOLDNING: Sentralstyrets underholdning fant sted i Gro-salen som ligger i denne bygningen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Danset med vafler foran puppene

På et tidspunkt ble musikken satt på og kvinnelige sentralstyremedlemmer kom toppløse ut på scenen med puppene dekket av vafler. Ved innslagets avslutning kastet de vaflene ut i salen, mens de skjulte puppene for publikum, opplyser flere kilder til VG.

I 2019 var blant andre avtroppende AUF-leder Ina Libak og nåværende leder, Astrid Hoem, med på dansen, ifølge flere kilder. De to har ikke svart på VGs henvendelser.

Mennene i sentralstyret har en lignende, langvarig tradisjon:

De kom denne kvelden inn på scenen og danset, kun iført et forkle som dekket dem foran.

Ifølge flere kilder har ex-AUF-leder Mani Hussaini tidligere vært blant deltakerne på scenen. Han har ikke svart på VGs henvendelser.

Generalsekretær Sindre Lysø danset forkle-dansen i 2019.

– Jeg hadde på meg et forkle, som dekket alt, sier Lysø.

2016: Sveriges statsminister Stefan Löfven (til høyre) ble i 2016 mottatt i Gro-salen av Ap-leder Jonas Gahr Støre (midten) og daværende AUF-leder Mani Hussaini. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Humorens natur

Han ønsker å understreke at de fleste av innslagene i showet er politisk satire, parodier av kjendiser og kjente personer i Ap - sketsjer der de tuller med ting som har skjedd på sommerleiren.

– Vi tuller med både kropp, kroppstyranni og kroppshysteri. Vi tuller også med seksualitet. Det er rett og slett fordi det er et tema som opptar mange og alle de innslagene vi gjør på revyen på Utøya, er et forsøk på humor. Så må man være ærlig på det, at noe av det er bra, noe av det er veldig dårlig, noe av det er teit. Men sånn er det jo, det er jo humorens natur.

VG har snakket med en rekke personer som satt i salen i 2019. De sier det sjelden var full nakenhet hvor man ser kjønnsorganer eller pupper. Flere sier at poenget er at deltagere skal se ut som de er nakne eller delvis nakne.

I dusjen

Sindre Lysø opplyser til VG at det ikke har vært stor grad av nakenhet i videoinnslagene, men at noe fremstår som nakenhet.

Lysø opplyser at sentralstyrets underholdning er en del av en lang revytradisjon i AUF.

En av videoene mange husker, er rundt fem år gammel. Den skal ifølge flere kilder ha vist et kvinnelig sentralstyremedlem i Sanitærbygget.

Hun skal ha blitt filmet mens hun dusjet sammen med to AUF-gutter under 18 år, som ikke var med i sentralstyret. Ifølge VGs kilder var hun toppløs og ble filmet i sideprofil. De to guttene satt på kne iført badebukse og vasket henne med svamper.

Flere AUF-ere som har vært med i videoene sier til VG at de angrer på at de var med.

– Har hatt frykt

En beskriver en opplevelse av gruppepress.

– Jeg ble spurt av en fra sentralstyret om å stille opp i en sketsj jeg synes var for drøy. Personen var i tillegg eldre enn meg og hadde mer makt i organisasjonen. Da er det veldig høy terskel for å si nei. Jeg sa bare ja, for jeg hadde ikke lyst å bli sett på som noen som ikke tør å være med, sier AUF-eren til VG.

En annen som har vært på sommerleiren flere ganger, sier:

– Jeg har opplevd at jeg på hver sommerleir har hatt en frykt for å bli spurt om å være med på videoer eller på scenen: Fordi du føler på at du ikke kan si nei hvis en av dine ledere spør. Og fordi at du gir fra deg kontrollen, sier en AUF-er.

TALTE: Jonas Gahr Støre talte til de fremmøtte ungdommene på dagtid i 2019. Foto: Harald Henden

Minst fire var mindreårige

Ingen av dem som VG har vært i kontakt er villige til å stå frem med navn fordi de frykter konsekvenser, blant annet for deres politiske karriere i AUF eller Arbeiderpartiet. Flere kilder sier at AUFs makt i nominasjonsprosessene i Arbeiderpartiet er så sterk at de vil slite med å bli valgt til nye verv, hvis de har AUF mot seg.

VG har også snakket med flere AUF-ere som har deltatt i videoer og som synes det bare var gøy og at rammene var trygge.

Minst fire av deltakere på videoene VG har gjengitt i denne artikkelen, var mindreårige da videoene ble spilt inn. En av disse var 15 og en var 16 år.

To av de som var under 18 år da de deltok, sier i dag til VG at de ikke ikke følte noe press og at det var uproblematisk å delta.

– Vi er veldig lei oss

Generalsekretær Sindre Lysø i AUF sier at han tar kritikken på alvor. Han sier at han er lei seg for at en deltaker i etterkant har hatet å ha stilt opp i et videoinnslag som ble vist i showet.

– Jeg tenker at hvis det er noen som sier at man har opplevd det slik, så skal man ta det på største alvor. Det er alltid lov å angre etterpå, og jeg kan ikke si annet enn at vi er lei oss for at det har blitt slik for denne personen.

Lysø beklager også at en deltaker synes videoen vedkommende stilte opp i var for drøy.

– Dersom dette stemmer, så er vi veldig lei oss for det. Det er på ingen måte slik det skal være i AUF og hvis noen har hatt en slik negativ opplevelse rundt denne revyen, så må vi ta det på det største alvor. Det er vi virkelig lei oss for, sier Lysø.

Han sier også at det er leit dersom noen går rundt med en frykt for å bli spurt om å delta, og sier at man alltid skal kunne si nei og bestemme hva man selv er med på.

STØRE I STØTET: Ap-leder Jonas Gahr Støre ga alt på fotballbanen da han besøkte AUFs sommerleir på dagtid i 2019. Foto: Harald Henden

– Det er trygt å si ifra

Han avviser at noen bør frykte represalier, og sier at ledelsens dør står åpen.

– Hva synes du om at folk sier de har hatt slike opplevelser, men ikke sagt fra til dere; at de ikke har turt å si ifra?

– Jeg har bare lyst til å understreke at hvis man har kritikk eller tilbakemeldinger om noe som skjer i AUF, så må man si ifra. Det er trygt å si ifra og det vil aldri være represalier eller få konsekvenser for en enkeltperson å si ifra. Døren vår står alltid åpen om slike tilbakemeldinger.

– Ser du noen problemstillinger knyttet til at det er folk under 18 år, ned i 15 og 16 år som er med?

– Det er en humorrevy av og for ungdom. På sommerleiren er det ungdom. Om det er god eller dårlig humor, er det de som ser på som må avgjøre.

– Åpne for å ha gått over streken

Generalsekretær Sindre Lysø sier han på ingen måte vil bagatellisere kritikken, og gjentar at innslagene i denne sammenhengen må forstås som humor.

– Gikk dere over streken på noen innslag i 2019?

– Jeg sier bare generelt at vi er åpne for at vi kan ha gått over streken.

VG har vært i kontakt med en rekke AUF-ere som trodde underholdningen ville bli endret etter metoo, som blant annet handlet om uønsket seksuell oppmerksomhet og skjeve maktforhold.

Flere er kritiske til at yngre partimedlemmer og medlemmer uten fremtredende verv blir bedt om å være med i sketsjer med seksualiserte temaer - og mener det kan være vanskelig å si nei til å være med.

– Vi hørte rykter om at sentralstyrets underholdning i 2019 ikke skulle være like drøy som den tidvis har vært. Og så var den kanskje flere ganger verre enn den har pleid å være, sier en som så 2019-showet.

Generalsekretær Lysø sier at han opplever at nivået på underholdningen følger det som har vært tidligere år.

– Avsporing

Han sier videre at sentralstyrets underholdning ikke kan kobles til metoo.

– Reflekterte dere noe over metoo da dere planla revyen deres i 2018 og 2019?

– Metoo handler om at personer i høye maktposisjoner i samfunnet ikke skal seksuelt trakassere og utnytte unge folk. Revyen på sommerleir handler om humor, god og dårlig. Jeg er uenig i at man skal dra paralleller mellom metoo og en humorrevy. Det er en avsporing av det oppgjøret som metoo har vært, sier Lysø.

Han sier at AUF er en av organisasjonene som virkelig har tatt metoo på alvor.

– Vi har fått nye etiske retningslinjer, vi kurser medlemmene våre og har tydelige varslingsrutiner om seksuell trakassering.

Vil sørge for at det ikke skjer igjen

Sommerleiren på Utøya ble avlyst i 2020 på grunn av corona-krisen.

– Basert på de reaksjonene vi har formidlet, vil dere vurdere nivået på det mange benevner som seksualisert underholdning, ved neste korsvei?

– Vi tar med oss alle tilbakemeldinger som vi får og disse er viktige. Og når det er noen som har hatt slike negative opplevelser rundt revyen, så må vi ta det på det største alvor. Ingen skal oppleve press på å måtte være med på underholdning. Det kommer vi til å gjennomgå, og sørge for at ikke skjer igjen, sier han.

VG har bedt om et intervju med Ap-ledelsen, som henviser til partisekretær Kjersti Stenseng.

Hun ønsker ikke å stille til intervju, men har fått forelagt det VG skriver om underholdningen og reaksjonene fra flere AUF-ere som forteller om press.

– Tar på stort alvor

Hun svarer ikke på VGs konkrete spørsmål, men sammenfatter i to generelle kommentarer.

– Jeg har ikke sett noen av de innslagene som omtales i artikkelen, og har derfor heller ikke noe grunnlag for å kommentere gjengivelsene av disse, skriver hun i en e-post til VG.

Partisekretær Kjersti Stenseng (i midten) omkranset at partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik på landsmøtet i 2019. Foto: Helge Mikalsen

Hun fortsetter:

– AUF har vært veldig opptatt av og jobbet målbevisst med å ha trygge og gode rammer for sine arrangement. Det er rusfrie arrangement med stort fokus på trygghet. Ingen skal føle seg presset til å være med på ting de ikke ønsker. Vi tar på stort alvor at noen sier de har opplevd slikt press og er trygg på at AUF gjør det samme.