FORTSETTER SØKET: Ved hjelp av høyteknologiske søkutstyr som droner og varmekameraer, skal redningsmannskapet fortsette leteaksjonen gjennom natten. Foto: Kyrre Lien, VG

Slik skal redningsstyrkene jobbe gjennom natten

GJERDRUM (VG) Søket etter overlevende fra jordskredet i Gjerdrum tar ikke pause i natt. De kommende nattetimene kan være avgjørende for å redde ut de siste savnede: – Vi fortsetter med full tyngde gjennom natta.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bakkemannskapet som siden tidlig onsdag morgen har søkt etter overlevende fra jordskredet på Gjerdrum har hatt en krevende jobb - og noe bedre har forholdene ikke blitt.

Gjennom onsdagen har tallet på savnede imidlertid stadig blitt nedjustert. Ved 23-tiden onsdag kveld er det kun 10 personer som ikke lenger er gjort rede for, mot 26 personer tidligere onsdag.

Det er ikke kjent om redningsmannskaper har hentet opp noen fra rasområdet.

Til tross for at klokken tikker og nattemørket gjør letningsarbeidet vanskeligere, er politiet fortsatt håpefulle.

– Vi fortsetter med full tyngde gjennom natta, sa innsatsleder Dag André Sylju ved 23-tiden onsdag kveld, og understreket nok en gang at de fortsatt leter etter overlevende.

Politiet bekrefter at de er «ganske sikre» på at det befinner seg mennesker i rasområdet, og at selv om søket er trappet noe nedover etter at mørket senket seg, kommer de til å lete videre gjennom natten.

Dette er det vi vet om søket videre gjennom natt til torsdag.

Kartet viser hvor skredet har gått og hvilke hus som er rammet. Sent onsdag kveld opplyser politiet at ytterligere fire bygninger er tatt av raset, men vi kjenner ikke til hvor. Foto: Einar Otto Stangvik

Droner og varmekameraer: Slik kan teknologien kan redde liv

Selve episenteret for jordraset, der man håper å finne overlevende, betegnes fortsatt som en rød sone.

Det betyr at redningsmannskaper ikke kan ferdes på bakken i området, og at søksmetodene derfor er begrenset.

I all hovedsak vil søket fortsatt skje ved hjelp av helikopter og droner, samt varmesøkende kameraer.

– På grunn av vær og lysforhold kommer vi til å prioritere å bruke drone gjennom natta, sa politiets innsatsleder Dag André Sylju, i 22-tiden onsdag.

En time senere sa han at politiet likevel fortløpende vil vurdere å senke ned hundeekvipasjer med helikopter i områder som regnes som trygge.

Sylju forteller at de også vil bruke lytteposter til å avdekke livstegn fra skredområdet.

Dronene som skal søke gjennom natten har nattopptikk og kamera som gjør at de kan se varme. De sender dessuten høyoppløselige bilder av rasområdet som vil bli fortløpende analysert - også av ras- og skredekspertene i NVE og NGI.

Minst ett helikopter med lyskaster vil sirkulere over det rasområdet gjennom natten og skanne åstedet kontinuerlig for å overvåke raset og eventuelt finne personer som befinner seg der.

Politiets innsatsleder Roger Pettersen forklarte ved 20-tiden onsdag at varmesøkende kamera har bidratt til å redde liv i løpet av redningsaksjonen.

– Vi er klare i natt

Innsatslederen for helseteamet på Ask i Gjerdrum, André Tiller, sier at så lenge dette betegnes som en redningsaksjon, vil redningsmannskapet ikke gi opp.

– Vi er klare i natt. Vi har en styrkeoppbygning her som gjør at vi kan respondere på veldig kort varsel dersom det er behov, sier Tiller.

– Det er et pågående søk som vil fortsette gjennom hele natten. For helsevesenet sin del handler det om å være klare. Skulle vi være så heldige å finne noen, så skal vi være klare, gjentar han.

Det er først og fremst politiet som betegner aksjonen som en redningsaksjon.

– Dere sier at dere fortsatt jobber med en redningsaksjon, og at det fortsatt er håp. Hvor lenge er det håp, mener dere?

– Når det gjelder folk i rasområdet, er det mange variabler knyttet til det. Vi kan ikke konkludere med at enten er det liv der, eller så er det ikke; Innsatsen skjer med tanke på at vi skal redde liv, sier operasjonsleder Gisle Sveen til VG.

Han minner om at det fortsatt pågår en redningsaksjon i fullt alvor. Fra Sverige har et spesialteam med tre kjøretøy og syv operatører blitt rekvirert. De er foreløpig ikke brukt. Heller ikke alle hundeekvipasjer er tatt i bruk.

– Det er en redningsaksjon som pågår i fullt alvor, og vi frykter at det er mennesker i raset. Vi vil hele tiden benytte oss av de best egnede ressursene. Utfordringen er at det er fare også for redningsmannskapene, sier han.

– Hva vil bli viktig for politiet i natt?

– Det er å overvåke rasstedet for å se om det er indikasjoner eller tegn til noen i live i rasområdet. De ressursene som kreves for å fange opp det settes i verk, og vil være etablert gjennom hele natten, understreker Sveen.

I tillegg vil fortsatt tett kontakt med NVE (Norges energi- og vassdragsdirektorat) og geolog være sentralt gjennom natten.