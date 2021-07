Dronning Sonja fyller 84 år søndag. Tidligere i år kunne hun og kong Harald markere 30 år som landets kongepar. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Dronning Sonja fyller 84 år

Søndag fyller dronning Sonja 84 år. Dagen feires i privat regi, og det står ikke mange punkter på programmet for dronningen verken før eller etter bursdagen.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Også de siste par årene har dronning Sonja valgt å markere sin fødselsdag privat.

Dronning Sonja, født Haraldsen, giftet seg med daværende kronprins Harald i Oslo domkirke 29. august 1968. I 1991 ble hun landets dronning 17. januar, etter kong Olavs død. Dronning Sonja ble da den første norske dronningen på nesten 53 år.

Deretter ble hun signet i Nidarosdomen 23. juni 1991 sammen med kong Harald. Hun har dermed markert 30 år som dronning i år.

Da kong Harald overtok som monark i 1991, var det 52 år og 2 måneder siden dronning Maud døde. Maud hadde ikke vært spesielt aktiv de siste årene hun levde, og Sonja kunne dermed i stor grad finne sin egen plass.

Stor kunstinteresse

Dronningen har spesielt gjort seg bemerket for sin kunstinteresse og sin friluftsinteresse, og hun har også videreført noen av Mauds hjertesaker, som arbeid med kvinneorganisasjoner og nødhjelp. Hun har også høstet lovord for sin innsats for å bruke kunst for å promotere Norge i utlandet.

Dronningen er for øvrig en ivrig hobbyfotograf og har tidligere delt en rekke naturbilder hun har tatt på sine mange reiser i Norge.

I den gamle stallbygningen bak Slottet har hun åpnet en kunststall som vier kunst og gjenstander fra de kongelige samlingene. Denne sommeren benyttes imidlertid lokalet til å vise kunst fra Nasjonalmuseets samling.

Denne sommeren har kongeparet allerede vært ute på et tokt med kongeskipet Norge, noe som var den første offisielle reisen for kongeparet etter at koronapandemien rammet Norge. Planen er å ta et nytt tokt med skipet senere i sommer.