REAGERER: Maren Grøthe (Sp) reagerer på måten samferdselsminsteren har håndtert oppkjøringskøene rundt omkring i landet, og mer noe burde vært gjort mye tidligere. Foto: Senterpartiet

Lange køer for å ta lappen: − Samferdselsministeren viser liten vilje

Over hele landet må unge vente ti uker på å ta oppkjøring etter endt kjøreopplæring. Maren Grøthe (Sp) mener samferdselsministeren ikke forstår hvor viktig problemet er.

Av Amanda Strand Askeland

Publisert: Nå nettopp

I juni skrev VG om kjøreskoleelever som må vente opp til 10 uker på oppkjøring etter endt kjøreopplæring. På grunn av pandemien og perioder med stengte trafikkstasjoner har det hopet seg opp med folk som ønsker å kjøre opp og ta lappen.

Statens vegvesen mener at situasjonen preges av at flere ønsker å kjøre bil fremfor å reise kollektivt for å unngå smitte, samtidig som at flere som kjører opp stryker på oppkjøringen. Det resulterer i lengre ventetid for andre. I tillegg er det mangel på sensorer.

Maren Grøthe (19) 3. kandidat til Stortinget, for Senterpartiet i Sør-Trøndelag, sier hun har blitt kontaktet av flere ungdommer i fylket om dette problemet.

– Førerkortet er viktig for ​​​​å få gjort helt dagligdagse gjøremål, spesielt i distriktet. Samtidig er jeg mest bekymret for de unge som skal ut i arbeid hvor man er avhengig av å ha førerkort, som for eksempel i hjemmesykepleien eller hvis man er lærling som elektriker. Der kan det å få oppkjøring i tide få en enorm betydning for deres liv, sier hun til VG.

Ber om forståelse

For en uke siden sendte Heidi Greni (Sp) inn et spørsmål til Samferdselsministeren for å høre hva statsråden vil gjøre for å løse kapasitetsutfordringene for oppkjøring til førerkort.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) skriver i sitt svar at det dessverre vil ta noe tid å møte den økte etterspørselen, og før tilbudet igjen kan bli så bra som ønskelig.

les også Aldri har så mange tatt teoriprøven: Disse spørsmålene sliter vi mest med

– I lys av krisen vi har støtt i over lang tid nå, ber jeg om forståelse for dette, skriver han.

I svaret skriver samferdselsministeren at Statens vegvesen har satt andre oppgaver på vent for å prioritere de praktiske førerprøvene, etter nedstengningen. Det gjennomføres også prøver på kveldstid og i helger. Det er også satt i gang et arbeid med å hente inn tidligere pensjonerte sensorer til å bistå for å øke kapasiteten.

SAMFERDSELSMINISTER: Knut Arild Hareide (Krf) ber om forståelse om at det nå er lang ventetid på å få oppkjøring. Foto: Mattis Sandblad/VG

– Gjemmer seg bak pandemien

Grøthe mener at Hareide ikke anerkjenner hvor viktig problemet er.

– Jeg synes samferdselsminsteren viser alt for liten vilje til å ordne opp. Det er en skandale at det ikke har blitt tatt tak i før. Det viser en mangel på respekt av andres tid, sier hun og fortsetter:

– Man gjemmer seg veldig bak pandemien, men den har vi stått i i over et år. Det å be om tid og forståelse hjelper ikke for de som venter på oppkjøring og på å begynne i sommerjobb. Vi vet jo akkurat hva som skal til for å få ned køene, for eksempel kan man heller ha lavere krav en periode, hvis ikke så blir dette problemet bare større over tid, sier Grøthe.

Hun utdyper «lavere krav» med at man kan hente inn studenter som ikke er ferdig utdannede sensorer enda til å bistå, og viser til andre deler av næringslivet som måtte gjøre dette gjennom pandemien.

Flere oppkjøringer enn før

Samferdselsministeren skriver i sitt svar at det i løpet av de første fem månedene i 2021 har blitt gjennomført flere førerprøver enn noen gang tidligere i samme periode. Sammenlignet med samme tid i 2019 har Statens vegvesen gjennomført omtrent 20 prosent flere prøver.

– Det er positivt, men samtidig så har køene vært lange tidligere også. Så når behovet blir enda større så må man klare å trappe opp på samme måte som kjøreskolene har klart, sier Grøthe.

TI UKER: Det er lange køer for å få oppkjøring flere steder i landet. Mange må vente opptil ti uker etter ferdig opplæring. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

– Kan bli farlig

Til VG sier Knut Arild Hareide at det tar tid å utdanne og godkjenne sensorer som skal vurdere førerprøver, og at det krever en særlig kompetanse.

– Jeg tror ikke det er en god ide å fire på kompetansekravene til sensorene, og det er et harmonisert minimumskrav til både førerprøve og sensorer i EØS som Norge er forpliktet til å følge. Det er bare godkjente sensorer som kan gjennomføre førerprøver, og med godkjent menes selvfølgelig ferdig utdannet, sier Hareide.

Han frykter at det å senke kravene til sensorene kan bli farlig.

– Å senke de faglig begrunnede kravene til selve prøven eller nivået vi krever av kandidatene, håper jeg Grøthe selv forstår vil være farlig for alle oss som ferdes på veiene våre, sier han og utdyper:

– Norge har det som er kalt verdens beste føreropplæring. Førerprøven er en helt vesentlig del av denne, og opplæringen totalt sett er et avgjørende element i at vi er verdensledende i trafikksikkerhet. Jeg tror nok ikke at Grøthe heller mener at kapasitetsutfordringer som følge av pandemien skal være grunnlag for å endre på dette.

Vil kutte antall trafikkstasjoner

I 2019 foreslo Statens vegvesen og kutte antall trafikkstasjoner i landet med 30–50%.

Det vil innebære at det blir færre stasjoner hvor det er mulig å gå opp til førerprøve. Stortinget har bedt regjeringen avvente planlagte nedleggelser eller reduksjoner av tjenestetilbud ved trafikkstasjonene.

I stortingsvedtaket står det at eventuelle strukturendringer ikke skal gjennomføres før man har på plass gode løsninger som gjør at behovet for fysisk oppmøte er varig redusert, eksempelvis gjennom digitalisering, og som ikke får store negative konsekvenser for folk og næringsliv.

– I samsvar med Stortingets vedtak blir det ikke gjort strukturendringer i vegvesenets tilbud nå. Regjeringen vil vurdere hensiktsmessig oppfølging videre, sier Hareide til VG.