MISTET NØDNETTET: Båtsfjord kommune i Øst-Finnmark var uten nødnett i drøyt fire timer fredag. Foto: Terje Bringedal, VG

Øst-Finnmarkingene ber om møte med justisministeren etter at nødnettet sviktet

Flere ordførere går sammen om å kreve bedre beredskap i landets nordligste fylke etter at drøyt 2000 innbyggere mistet mobil- og nødnett i flere timer fredag.

Publisert: 01.12.18 22:07

Da Båtsfjord kommune i Øst- Finnmark fredag mistet nødnettet i drøyt fire timer , måtte ambulanse, politi, brannvesen og kommune gjøre sitt for å holde beredskapen oppe.

Hjemmesykepleien dro hjem til eldre med trygghetsalarm, ettersom også dekningen på dette sambandet sluknet. Kommunens rådhus og lensmannskontor hadde satellittelefoner tilgjengelige.

– Nå er innbyggerne bekymret for den dårlige beredskapen, sier ordfører Geir Knutsen (Ap) til VG.

Det er ikke første gang den lille kommunen i Øst-Finnmark mister dekningen på sambandet.

– Det har dessverre skjedd flere ganger. Det bør være en form for reserveløsning når det skjer. Hva om dette hadde skjedd i Oslo? Det er klart at det er små samfunn her, men en slik viktig infrastruktur bør være på plass for hele landet.

Ber om møte med justisministeren

Utenom Båtsfjord var det også flere andre deler av Øst-Finnmark som mistet mobildekningen fredag. Årsaken var to kabelbrudd på samme tid .

Etter kommunikasjonssvikten har Knutsen gått sammen med de øvrige ordførerne i Øst-Finnmark for å kreve bedre dekning for mobil- og nødnett i regionen.

– Noe lignende kunne aldri skjedd i mer sentrale strøk av landet uten at regjering og Stortinget hadde grepet inn øyeblikkelig, heter det i en e-post fra Øst-Finnmark Regionråd.

E-posten er sendt til Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Regionrådet krever at justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara og Telenor kommer til Båtsfjord for å fortelle hvordan de vil unngå at lignende situasjoner oppstår i fremtiden.

– Ordførerne og folk her har behov for å fortelle om hvordan det er å leve i en virkelighet der denne typen hendelser skjer igjen og igjen, skriver Vardø-ordfører og styreleder Robert Jensen i regionrådet.

Fiskebåt uten nødhjelp

Mens all kommunikasjon var nede, fikk fiskesjarken «Øyaværing» problemer utenfor Vardø. I hele tre timer lå den ute i høye bølger og kraftig vind med vannlekkasje før redningsmannskap kom fram, skriver iFinnmark .

Etter den dramatiske hendelser sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at det jobbes med å styrke den digitale beredskapen i Finnmark, melder NRK . Direktør for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Elisabeth Aarsæther sier til statskanalen at de nå skal få avklart hva som har skjedd, og hva som må gjøres for at det ikke skjer igjen.

– Elektronisk kommunikasjon er livslinjen til alt i dag, sier Aarsæther til NRK.

Politiet måtte bruke Facebook

Da store deler av Øst-Finnmark ble uten mobildekning fredag ettermiddag måtte politiet ty til Facebook for å kommunisere med innbyggerne.

– Vi gjorde det på den måten fordi vi så at det fungerte for våre egne mannskaper å skrive meldinger til hverandre i Facebook Messenger, sier operasjonsleder Eirik Pedersen til VG.

Hva synes politiet om at nødnettet sviktet i en hel kommune?

– Det er jo uheldig at det skjer, men vi er løsningsorienterte og klarte å opprettholde kontakten med innbyggerne. Alle nødetatene i området hadde kontakt med hverandre med et eget nett, og kontakt med satellittelefon til hovedsentralene. Vi har en form for backup.