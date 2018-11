MISTET SØSTEREN: Terje Opheim er bror til Janne Jemtland. Foto: Fredrik Solstad/VG

Janne Jemtlands bror: Svein Jemtland truet med å saksøke meg

HAMAR (VG) Terje Opheim bodde i to uker sammen med sin svoger før han ble pågrepet og siktet for å ha drept søsteren. - Det var en suppe av følelser, sier han.

– Jeg var på en måte ikke sjokkert. Jeg hadde gått i fjorten dager og tenkt «det er ingenting som stemmer». Jeg var forbannet, sint og skikkelig lei meg. Det var en suppe av følelser, sier Janne Jemtlands bror, Terje Opheim, i Hedmarken tingrett.

Opheim mistet sin søster Janne i romjulen i fjor, og bodde i flere dager hjemme hos den nå drapssiktede svogeren mens søsteren fremdeles hadde status som savnet.

Broren, som opprinnelig bor i Trondheim, forteller at han nyttårsaften reiste til Brumunddal for å støtte familien og finne sin søster. Han fikk vite om at søsteren var savnet da svogeren ringte ham og uttrykte bekymring. Han forstod da at noe måtte ha skjedd, fordi svogeren sjelden ringte ham og at han nå fremstod som bekymret.

– Det er et sprik. Jeg har vært med på et skuespill, og jeg var skeptisk i 14 dager da jeg bodde der, sier han om hva han følte i ettertid.

Skal ha truet med å saksøke Jannes bror

Pistolen som påtalemyndigheten mener Janne Jemtland ble skutt med, var en 9 millimeter Makarov-pistol. Selv har den drapstiltalte 47-åringen nektet for at han eier et slikt våpen.

En venn av ekteparet Jemtland forklarte tidligere mandag at Svein Jemtland for 2 til 3 år siden fortalte ham at han hadde skaffet seg en 9 millimeter pistol som ikke var sporbar.

Broren forteller at han i 2015 ble vist et håndvåpen som svogeren virket stolt over å vise frem.

– Jeg er ikke våpenkyndig, men det var et håndvåpen. Våpenet ble oppbevart på kontoret hans. Jeg fikk inntrykk av at han hadde skaffet seg et våpen i tilfelle det skulle komme inntrengere, men for meg er det helt uforståelig siden de bor oppe i skogen der oppe, sier broren.

Like før Janne Jemtlands bror var ferdig med sin vitneforklaring i retten, tok Svein Jemtland ordet. Dette har han ikke gjort siden han forklarte seg i forrige uke.

– Terje besøkte meg i fengselet. Sa han skulle gjøre hva han kunne for å få meg i fengsel. Jeg har aldri vist Terje Opheim noe våpen, hevdet Jemtland.

Opheim svarte da med at Jemtland skal ha truet med å saksøke ham for «en million» da han besøkte ham i fengsel kort tid etter pågripelsen.

Eldstesønnen betrodde seg

I dagene som fulgte ble det igangsatt en massiv leteaksjon etter den savnede tobarnsmoren. Svein Jemtland skal i disse dagene ha ført både familien, politiet og omverden bak lyset ved å fjerne og kaste bevis, selv om han visste at kona lå død i Glomma.

– Det var en trykket stemning, det var ingen hemmelighet. I etterkant reagerte jeg mest på at det alltid var snakk om at «mamma kommer tilbake». Etter at vi hadde sett på raketter, sa Svein til ungene at «kanskje mamma er hjemme nå», sier broren.

Opheim forteller at Jemtland-parets eldste sønn betrodde seg til ham om hva han hadde hørt den natten moren forsvant. Det var etter at han selv hadde spurt gutten om han syntes at faren hadde oppført seg rart den siste tiden.

– Da bristet demningen og han begynte å fortelle om det han hadde opplevd den natta. Ble helt forfjamset, jeg visste ikke at han hadde fått med seg så mye, sier han.

Det ble i forrige uke kjent i retten at ekteparet eldste sønn var hjemme den natten politiet mener at Svein Jemtland skjøt sin kone i hodet. Sønnen har fortalt at han hørte høylytt krangel mellom foreldrene, som ble avløst av et høyt smell.