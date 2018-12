ALVORLIG: Pressesjef i Posten John Eckhoff sier Posten ser svært alvorlig på hendelsen. Bildet er fra en tidligere anledning i år. Foto: Hallgeir Vågenes

Posten: – Bomben kunne gått av hos oss

INNENRIKS 2018-12-06T17:13:29Z

Pressesjef i Posten John Eckhoff sier postbudet som leverte bomben til politihuset i Ski etter forholdene har det greit.

Publisert: 06.12.18 18:13 Oppdatert: 06.12.18 18:29

– Det var vi som leverte pakken. Det er en svært alvorlig hendelse. Pakken kunne jo godt av hos oss, sier John Eckhoff, pressesjef i Posten , til VG.

Onsdag formiddag ble politihuset i Ski ble evakuert etter at det kom inn en mistenkelig pakke . På en pressekonferanse torsdag bekrefter politiet at det er snakk om en improvisert sprengladning, som var designet for å gå av når pakken ble åpnet.

Pressesjefen forteller at postbudet som leverte pakken er tatt hånd om, og at han etter forholdene har det greit.

Eckhoff ønsker ikke kommentere hvor pakken ble sendt fra eller hvordan den var pakket inn.

Samarbeider tett med politiet

– For oss så er sikkerhetsarbeid løpende også med tanke på bombing og terror. Vi forholder oss ikke til innholdet i pakkene. Vi gjør sikkerhetsvurdering av innhold som skaper mistanke, men da må det oppstå en mistanke før våre folk reagerer, sier pressesjefen.

Han forteller at Posten har et tett samarbeid med politiet, og at de ikke har satt i gang tiltak etter hendelsen.

– Det kiler i magen, men jeg har jobbet i virksomheten i 10 år, men det er første gang man har avdekket en sånn hendelse i min tid i Posten, sier regiondirektør Hans Øyvind Ryen.

Ryen forteller at de ansatte har forholdt seg rolige og at det i morgen vil bli holdt et informasjonsmøte på Posten knyttet til hendelsen.