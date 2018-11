FLASKER TIL BESVÆR: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier to flasker vin kan skape mye bry. Foto: Ørn Borgen, NTB scanpix

Støre om KrF-Frp-smellen: To flasker vin skaper krise

GOL (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre frydet seg over feiden mellom KrF og Frp da han talte til «sine» i ettermiddag.

– At et bytte av to flasker vin med tobakk skaper så stor krise allerede i første forsøk mellom Frp og KrF, viser klimaet det er mellom de to partiene når de nå skal forsøke å gå inn i samme regjering, sier Støre til VG.

Fra talerstolen på Kartellkonferansen ved Pers Hotell på Gol la han til:

– KrF stemte for noe de alltid har stemt for. Det sier mye om samarbeidsklimaet at det bare skilte tre stemmer i Frp for å forkaste hele budsjettet, som følge av disse to flaskene.

– Den saken sier mye om spenningene det er mellom de to partiene og at vi vil få en regjering med mere spenninger, hvis de lykkes med regjeringsforhandlingene, sier han.

EØS-avtalen er blitt en het potet i fagbevegelsen, hvor det er frykt for at Fellesforbundet neste år og LO -kongressen før valget i 2021, vil kunne si nei til EØS-avtalen .

– Jeg tror LO kommer til å si ja til EØS-avtalen, jeg håper i hvert fall det og at de ser at den riktige veien å gå er å utnytte handlingsrommet den gir, sier han til VG.

Støre brukte mye tid på Gol på å forsvare den.

– Å skape og dele, krever en livslinje til Europa. EØS-avtalen er vår livslinje, sier han og erkjenner at den ikke er perfekt.

– Med EØS-avtalen er Norden og Europa et hjemmemarked. Uten den avtalen står vi utenfor.

– Får ikke spesialbehandling

Han viste til at de urolige tidene gjør at vi er mer utsatt for den sterkestes rett, og at EØS-avtalen er god å ha i en slik stund.

Han tror en uttreden vil skape problemer.

– Vår motpart, EU, vil være svært opptatt av at rike land som Norge ikke får spesialbehandling, sier han og viser til Brexit-krisen som rir Storbritannia.

– Politikk nytter: EØS-avtalen gjør ikke norsk politikk overflødig. Tvert imot, den gjør det enda viktigere hvem som styrer i Norge. Vi har en lang liste av tiltak som kan brukes, som regjeringen ikke bruker. Å si opp EØS-avtalen er feil medisin. Rett medisin er å bruke handlingsrommet avtalen gir, sier han og viser til at Ap vil si nei til EUs fjerde jernbanepakke.

Ap er mot det direktivet fordi det åpner for privatisering av norsk jernbane.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fulgte opp sine sterke uttalelser i VG nylig og angrep NHO for å provosere frem en nei til EØS-stemning i fagbevegelsen.

– Ropstads smale vei

Han advarte:

– EØS-avtalen er den desidert viktigste

årsaken til at norske bedrifter enkelt kan konkurrere i Europa på like

vilkår med utenlandske konkurrenter.

I salen på Gol sitter også leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Johnsen. Hans forbund planlegger å slå seg sammen med Fellesforbundet og får 60 av 400 delegater på deres felles landsmøte neste høst, hvor et stor flertall av de 60 kan vippe voteringen til å gå ut av EØS.

– Kan du forklare det norske folk hvorfor vi bør ut av EØS?

– Den fører til forverrede arbeidsforhold, sosial dumping og kriminell virksomhet. Og ikke minst; å gå ut gjør at vi igjen kan ta over styringen av eget land. Acer-saken viste at vi ikke har det og at folkets eiendom faktisk blir satt i spill.

Støre erkjente også fra at han er skuffet over at muligheten til å bli statsminister glapp med knapp margin på KrFs landsmøte 2. november.

– I fjor var vi skuffet etter valget og et regjeringsskifte som glapp. I år er vi skuffet over at KrF valgte Ropstads smale vei, ikke Hareides brede vei.

Begrense barnehageeierne

Fra talerstolen på Gol avgrenset han kampen mot private aktører til å kutte ut kommersielle aktører innen barnevernet.

– Og: «Begrense store utbytter barnehager».

– Hvordan skal du gjøre det?

– Vi har bedt regjeringen foreta en grundig gjennomgang av pengestrømmene. Vi vil også skille kommersielle og ideelle aktører for bedre å kunne se de ideelles behov. Vi vil også at det skal stilles samme krav til kommersielle barnehager som det kommunene stiller og gjennom et dokument 8-forslag, hvor vi foreslår at offentlige tilskudd skal brukes på barn, ikke på profitt.

Han sier deres svar er økt satsing med offentlige midler:

– Vi vil bygge ut velferden:

300 millioner kroner til flere ansatte i barnehagen.

175 millioner kroner til flere barnehageplasser.

250 millioner kroner til innsatsteam i 1–4 klasse

260 millioner mer til barnevernet.

Samlet 3,5 milliarder kroner mer bare neste år.

Skatt

Han angrep igjen regjeringens skattekutt.

– Skattekutt virker ikke, sa han og punktet opp:

1 av 3 i arbeidsfør alder står nå utenfor arbeidslivet.

100.000 unge mennesker er hverken i arbeid eller under utdanning.

Andelen menn mellom 24 og 55 år i jobb faller kraftig.

– Vårt svar er å satse på ansattes kompetanse gjennom hele arbeidslivet, sa han og viste blant annet til at Ap vil bruke 1,2 milliarder kroner mer på voksnes kompetanse.