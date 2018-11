HENLAGT: Henning Holstad ble siktet for grovt heleri i 2015. Mandag ble saken henlagt. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Frode Hansen

Henning Holstad om helerisaken: – Det har vært en verkebyll

Holstad sier til VG at han sitter med blandede følelser etter nyheten om at statsadvokaten har valgt å henlegge saken mot ham.

Mandag ble det kjent at saken mot den tidligere Frp-politikeren ble henlagt – nesten fire år etter at han ble siktet for grovt heleri.

– Det er klart jeg er glad, men jeg er også fryktelig skuffet. Det er en trist dag for Oslo politidistrikt som har latt etterforskningen ta så lang tid, sier han på telefon til VG mens han er ute og spiser med kona si for å oppsummere dagens hendelse.

Han innrømmer at de siste årene har vært tøffe og beskriver siktelsen som en verkebyll.

– Jeg har jo på en måte vært i fengsel i fire år. Det påvirker jo både ekteskap, familie og forhold når noe slikt skjer. I tillegg har jeg blitt utestengt fra å drive med politikk, som tross alt var karrieren min i 25 år.

– Mistet troverdigheten

67-åringen er for mange også kjent som selve ildsjelen bak Alternativ jul i Oslo. Helt siden han var 17 år har Holstad stått i spissen for å arrangere julefeiringen for folk med med rusproblemer, bostedsløse og andre som ikke har noe sted å være i julen. Også her har han opplevd motstand etter heleri-anklagene, forteller han.

– Spesielt det første året etter siktelsen var tøft i henhold til gjennomføringen av Alternativ jul. Man mister jo all troverdighet, sier han.

– Ser fremover

Det var i februar 2015 at Holstad ble anklaget for hvitvasking av rundt syv millioner kroner sammen med Imran Saber . Dette skal ha skjedd i samme tidsperiode som han blant annet var gruppeleder og komitéleder for Frp i Oslo bystyre.

Holstad har hele tiden nektet enhver form for skyld.

Hva tenker du om tiden fremover?

– Jeg tenker at jeg må prøve å legge dette bak meg nå og se fremover. Jeg er jo ikke 50 år lenger, selv om jeg fortsatt har mye pågangsmot og ting jeg ønsker å gjennomføre. Jeg kommer til å fortsette å være den jeg er, stå opp for mine meninger og for de svake i samfunnet, sier han.