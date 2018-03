MISTET KONTAKT MED MANNEN: Frode Bergs kone, Anita Berg, sier at hun tror mannen hennes har det vanskelig. – Saken er alvorlig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Spionsiktede Frode Bergs kone: – Vi savner han enormt

NTB

Publisert: 04.03.18 10:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-04T09:52:45Z

Kona til den spionsiktede nordmannen Frode Berg sier det har vært en blanding av fortvilelse, redsel, sjokk, sinne og sorg etter at ektemannen ble pågrepet.

I en trommel av følelser holder familien likevel først og fremst fast i håpet:

– Vi skal komme igjennom dette, og vi skal få Frode hjem, sier Anita Berg i det første intervjuet etter at ektemannen ble pågrepet i Moskva for tre måneder siden.

Har det vanskelig

Først kom frykten da de mistet kontakten 5. desember i fjor.

– Vi skjønte at ikke alt var som det skulle være, da vi ikke fikk kontakt. Vi så for oss det verst tenkelige da vi meldte Frode savnet. Så, midt i gleden over at han faktisk var i live, kom sjokket over at han var fengslet, mistenkt for spionasje, sier Anita Berg.

Hun opplever saken som uvirkelig.

– Det er en stor sorg å ikke ha Frode hjemme. Vi savner han enormt, både jeg, datteren vår, barnebarna og hele resten av familien. Heldigvis vet vi nå at han ikke lider noen fysisk overlast, men han har det selvsagt vanskelig, sier Anita Berg til NTB.

En samtale

To måneder etter pågripelsen hadde hun en ti minutter lang telefonsamtale med ektemannen. Det er den eneste direkte kontakten så langt.

– Det oppleves selvfølgelig ikke som nok. På den annen side kommer heller ikke representantene fra den norske ambassaden inn i fengselet oftere enn hver fjortende dag, sier hun.

Kona forteller at Berg har gitt uttrykk for at han setter pris på besøkene.

– Ambassaden er også raske med å gi oss tilbakemelding. Det er med på å gjøre tunge dager lettere. Så håper vi naturligvis også at det jobbes hardt i kulissene med å få Frode hjem, så fort som mulig, sier hun.

Stor støtte

Lokalsamfunnet har engasjert seg i saken. Støttegruppa Få Frode hjem rakk å samle inn over 200.000 kroner før norske myndigheter innvilget fri rettshjelp.

I sentrum av Kirkenes pryder Bergs bilde norske og russiske grensestolper, som er satt opp rundt om i byen. Et fakkeltog samlet flere mennesker enn 17. mai-toget har gjort de siste årene. Og på julaften brøt det ut applaus i kirken da presten Torbjørn Brox Webber under prekenen sa «Bring Frode hjem».

– Det er rørende at så mange slår ring rundt Frode og hele familien. Det er gode ord, varme klemmer og tilbud om hjelp og støtte, sier Anita Berg, som understreker at støttegruppas engasjement har bidratt til at familien holder motet og håpet oppe.

– Brobygger

– Frode Berg er en brobygger, sier Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen til NTB.

– En som vil det beste for alle. Et varmt menneske. Han gir og viser tillit, lyder andre beskrivelser fra folk som kjenner Berg godt.

– Det gjør godt å høre og lese hva Frode betyr for mange. Han har vært aktiv i lokalsamfunnet i mange år. Han trives med frivillig arbeid med barn, unge og voksne. Hans engasjement for folk til folk samarbeid og humanitært arbeid har nok også vært med på å gi Frode disse gode omtalene, tror Anita Berg.

Geopolitisk sentrum

I lokalsamfunnet har flere gitt uttrykk for at de ikke vil eller våger reise til Russland nå.

– Det er brukt år på å bygge opp gode relasjoner, og vi håper ikke dette skal være med på å ødelegge dette, sier Anita Berg.

Ordføreren sier at handelen over den russiske grensen beløper seg til 1,8 milliarder kroner for Kirkenes-samfunnet i løpet av et år. Alle i byen har en russisk kollega eller en russisk nabo, forteller han.

– Kirkenes er det geopolitiske sentrum i Norge. Barentssamarbeidet er det viktigste i norsk utenrikspolitikk ved siden av NATO-medlemskapet. Vi er en markør og en ventil. Derfor er det viktig for meg å være opptatt av hva som skjer på den andre siden, sier Rafaelsen, som har tatt opp Frode Bergs sak med ordførerkolleger i Russland flere ganger de siste dagene.

I likhet med støttegruppa maner Rafaelsen til politisk engasjement for «å få Frode hjem».

– Denne saken har politiske dimensjoner. Da er det også en politisk løsning som må til, sier Brox Webber – presten som opplevde noe så uvanlig som å få juleprekenen avbrutt av applaus.