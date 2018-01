AVSLØRT: Geir Selvik Malthe-Sørenssen (52) er blant annet tiltalt for grovt bedrageri mot advokat Harald Stabell. I 2013 skal han ha brukt en falsk kreftdiagnose for å få en halv million kroner i lån fra advokaten FOTO: SCANPIX

Tiltalt Treholt-forfatter i TV-intervju: – Jeg er fryktelig lei meg

Publisert: 28.01.18 12:35

INNENRIKS 2018-01-28T11:35:40Z

Journalist, forfatter og privatetterforsker Geir Selvik Malthe-Sørenssen (52) er tiltalt for flere grove bedragerier. Nå angrer han.

I et nytt intervju med TV2 snakker 52-åringen ut om anklagene som rettes mot ham i tiltalen og om ofrene for hans bedrag, deriblant eks-kona og advokat Harald Stabell .

– Det er folk som har hjulpet meg i ulike settinger i livet mitt. Jeg er fryktelig lei meg for det som har skjedd, og skulle gjerne hatt det ugjort. Men det går ikke, sier Malthe-Sørenssen til kanalen .

Dårlig tilståelse - rettsmøte avbrutt

Torsdag denne uken møtte 52-åringen til en såkalt tilståelsesdom i Oslo tingrett , som er en forenklet måte å avgjøre en straffesak på.

Men Malthe-Sørenssen ville ikke tilstå, ifølge førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

– Vi forsøkte å få til et rettslig avhør med en tilståelse, men dommeren avbrøt rettsmøtet da forklaringene til siktede ikke var så uforbeholden som den skal være ved tilståelsessaker, uttalte Kampen til VG.

Det betyr at partene vil møtes på nytt i Oslo tingrett i en ordinær hovedforhandling.

Malthe-Sørenssen om tiltalen: Helt jævlig å lese

Tiltalen mot Malthe-Sørenssen inneholder flere poster om grove bedragerier og forfalskning av dokumenter. Totalt skal 52-åringen ha svindlet til seg i underkant av syv millioner kroner.

– Det er helt jævlig å lese, naturlig nok. Det gjør fryktelig vondt å se hva man faktisk har vært med på å gjøre, sier Malthe-Sørenssen.

I 2013 skal 52-åringen ved minst to anledninger forledet Arne Treholts advokat gjennom flere år, Harald Stabell, til å låne ham opptil 500.000 kroner til medisinsk behandling:

«Han fortalte Stabell blant annet at han hadde kreft og en svulst i hodet som måtte behandles i utlandet. I virkeligheten hadde han ingen slik diagnose, ingen behandling i utlandet var planlagt og ingen inngrep ble gjennomført. Pengene ble i stedet brukt til private formål», ifølge tiltalen.

Malthe-Sørenssen er også tiltalt for å forledet et nært familiemedlem for til sammen 600.000 kroner. Også til familiemedlemmet skal han ha oppgitt den oppdiktede kreftdiagnosen som grunn til at han trengte pengene.

– Hvorfor har du lurt Harald Stabell, stefaren din, ekskona di og en bank?

– Det er ting jeg har slitt med veldig lenge selv å forstå, hvordan det kunne gå så galt som det gjorde. Hvordan jeg kunne havne så fullstendig utenfor meg selv og gjøre disse tingene, sier Malthe-Sørenssen.

VG har vært i kontakt med 52-åringens forsvarer søndag formiddag, advokat Trygve Staff. Han har formidlet en intervju-henvendelse til Malthe-Sørenssen på vegne av VG, men Malthe-Sørenssen ønsker ikke å bli intervjuet av VG.

Tiltalen: Svindlet bank

Malthe-Sørenssen er også tiltalt for å ha forledet ansatte med falske dokumenter i Rørosbanken ved to anledninger i 2015. Dette resulterte i at fikk to lån på henholdsvis fire millioner og 800.000 kroner, ifølge tiltalen.

«Herunder forfalsket selvangivelse og lønnsslipper som ga uttrykk for at hans betalingsevne var vesentlig bedre enn den i realiteten var. Videre fremla han forfalskede kausjons- og pantedokumenter» , ifølge tiltalen.

En av lønnsslippene som han la frem for Rørosbanken, kom fra Nord Media. Dette er et enkeltmannsforetak som står registrert på navnet til den svenske bruktbilselgeren Thor Nord.

Bruktbilselgeren er mannen som spilte etterretningsagent overfor advokat Harald Stabell og spiondømte Arne Treholt. Den store Treholt-bløffen ble avslørt av VG vinteren 2016.