BEITER: Nesten 40 reinsdyr spiste blomster som pårørende hadde satt ut på kirkegården i Mosjøen. Foto: Rune Lund

Reinsdyr på kirkegård vekker oppsikt

Publisert: 10.01.18 13:49

INNENRIKS 2018-01-10T12:49:59Z

Reinsdyrene trekker inn på kirkegården når de er sultne og spiser kranser og bårebuketter i Mosjøen. Fredag løp et reinsdyr foran et gravfølge, forteller sognepresten.

Rune Lund i Mosjøen var på vei til jobb da han så dyrene rusle rundt mellom gravsteinene på kirkegården. Han tok med seg kamera da han passerte neste gang, noen timer senere.

– Det var nesten 40 dyr inne på kirkegården. De spiste bårebuketter og kranser på gravstedene. Det var uverdig, sier Lund til VG.

Det var NRK Nordland som først omtalte hendelsen. Bildene har vekket sterke reaksjoner.

Reineieren beklager hendelsen sterkt. Dårlig beite i området er en av årsakene til at reinen trekker ned i bygda og inn på kirkegården.

– Såpass respekt har jeg for dem som ligger der og deres pårørende. Reinen skal ikke være på kirkegården, og vi tar dette på alvor, sier reineier og lederen for reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke, Torstein Appfjell til NRK.

– Det er én rein som til stadighet vender tilbake. Den har vi ennå ikke klart å fange. Vi har vært fem-seks ganger ute for å finne den, uten hell, sier han til NRK.

Sogneprest Kari Sjursen sier innbyggerne i Mosjøen stort sett tar reinsdyrene med fatning.

– På fredag hadde jeg en begravelse der et reinsdyr løp foran gravfølget inne på kirkegården. Jeg fikk inntrykk av at de pårørende tok det med fatning og et lite smil. Dette er en bit av det å bo her, sier Sjursen til VG.

Hun understreker at folk blir lei seg når buketter og kranser på gravene blir spist opp.

– Jeg skjønner godt at noen som er i sorg kan bli lei seg, og jeg vet at noen er blitt opprørte. Men reinsdyrene er det ikke så mye å få gjort med. De trekker inn på kirkegården når de er sultne og ser det er kranser og buketter der. Vi kan ikke gjerde dem ute heller, sier hun.

